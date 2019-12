Autoverzekeringen bieden verschillende dekkingen: WA, beperkt casco en allrisk (volledig casco). Hoe uitgebreider de autoverzekering, hoe duurder hij is. Je hebt lang niet altijd de meest volledige dekking nodig. We helpen je op weg bij het kiezen van de juiste verzekering en dekking.

Dekking van autoverzekeringen

WA-dekking

Iedere auto-eigenaar moet minimaal een WA-verzekering hebben. Deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is de minst uitgebreide verzekering en dus ook de goedkoopste autoverzekering die je kunt afsluiten. Met een WA-verzekering ben je alleen verzekerd voor schade aan derden.

Beperkt cascodekking

Een autoverzekering met een beperkt cascodekking (ook wel WA+ genoemd) biedt meer dan alleen de WA-verzekering. Naast de schade die je eventueel bij een ander veroorzaakt, is ook bepaalde schade aan je eigen auto verzekerd: ruitschade en schade bij diefstal.

Allriskdekking

Voor een nieuwe auto kun je het beste een allriskverzekering afsluiten. Dit heet ook wel volledig casco en is de meest uitgebreide autoverzekering. Als je zelf de veroorzaker bent, vergoedt een allriskverzekering naast de verplichte WA-dekking ook de schade aan je eigen auto.

Let op: een allriskautoverzekering dekt niet alle risico's.

Welke dekking voor welke auto?

Als je een nieuwe auto koopt, zul je sneller kiezen voor een allriskdekking dan iemand die een oudere auto heeft.

Leeftijd auto Autoverzekering Nieuw tot 6 jaar oud allriskverzekering 6 jaar tot 10 jaar oud Beperkt cascoverzekering 10 jaar oud of ouder WA-verzekering

Je keuze hangt af van de waarde van de auto. Na bijvoorbeeld 6 jaar kan die nog steeds aanzienlijk zijn. Rijd je de auto zelf total loss, dan krijg je zonder allriskdekking niets vergoed. De dagwaarde kun je nagaan via de ANWB/Bovag Koerslijst. Natuurlijk speelt niet alleen de waarde en leeftijd van je auto een rol. Ook zaken als waardevastheid, het aantal opgebouwde schadevrije jaren en het risico dat je wilt en kunt dragen zijn belangrijk. En natuurlijk speelt ook de hoogte van de premie van je autoverzekering mee bij je keuze. Als de auto gefinancierd is met een nog niet afgeloste lening, blijft een allriskdekking raadzaam.

Welke dekking voor een autoverzekering past bij jou? Twijfel je welke dekking het beste bij jouw situatie past? De leeftijd, maar ook de waarde weegt mee. En heb je voldoende geld achter de hand om grote schades zelf te kunnen betalen of juist niet? Maak een goede afweging en kies de juiste autoverzekering.

Controleer tussentijds je dekking

Auto’s gaan tegenwoordig langer mee. De gemiddelde leeftijd waarop ze gesloopt worden is volgens cijfers van Bovag/RAI in 20 jaar gestegen van 13,6 jaar naar 18 jaar. Het kan dan verstandiger zijn een uitgebreide dekking wat langer aan te houden. Controleer in elk geval jaarlijks of je autoverzekering nog bij je past. De premie en voorwaarden van je verzekering kunnen ieder jaar veranderen. Ook je eigen situatie is niet altijd hetzelfde. We hebben tips voor het tussentijds wijzigen van je autoverzekering voor je verzameld.

De voorwaarden: kleine lettertjes, grote gevolgen

De voorwaarden van de verschillende soorten autoverzekeringen kunnen sterk verschillen. Als je je auto total loss rijdt bijvoorbeeld, krijg je soms de nieuwwaarde vergoed en soms alleen de dagwaarde. Kijk dus niet alleen naar de prijs, maar ook naar de voorwaarden van een autoverzekering. Let vooral op:

Aanvullende autoverzekeringen

Ruit-, brand-, stormschade en diefstal vallen doorgaans onder de standaarddekking van een beperkt casco- en allriskverzekering. Voor rechtsbijstand, een inzittendenverzekering en pechhulp kun je extra verzekeringen afsluiten.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen.

