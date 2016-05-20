Wat is het verschil tussen WA+ en Allrisk?

Een WA-verzekering is wettelijk verplicht en dekt alleen schade die je toebrengt aan derden. Een beperkt cascoverzekering (WA+) dekt ook schade aan je eigen auto. Er is wel verschil tussen beperkt casco (WA+) en volledig casco (Allrisk). Met een WA+-verzekering ben je onder meer verzekerd voor diefstal, ruitschade, stormschade en brandschade. Met een allriskverzekering ben je daarnaast ook verzekerd voor schade aan je auto als je zelf een fout maakt, bijvoorbeeld als een aanrijding veroorzaakt of van de weg raakt.

Dekking van autoverzekeringen

Welke dekking voor welke auto?

Bij een nieuwe auto, zul je sneller kiezen voor een allrisk-dekking dan bij een oudere auto.

Leeftijd auto Autoverzekering Nieuw tot 6 jaar oud Allrisk 6 jaar tot 10 jaar oud Beperkt casco 10 jaar oud of ouder WA-verzekering

Welke verzekering je kiest, hangt af van de waarde van de auto. Is je auto bijvoorbeeld 6 jaar oud, dan kan je auto nog steeds veel waard zijn. Rijd je de auto zelf total loss, dan krijg je zonder allrisk-dekking niets vergoed. De dagwaarde van je auto kun je nagaan via de ANWB/Bovag Koerslijst.

Natuurlijk speelt niet alleen de waarde en leeftijd van je auto een rol. Maar ook deze zaken:

Waardevastheid.

Het aantal opgebouwde schadevrije jaren.

Het risico dat je wilt en kunt dragen.

De hoogte van de premie van je autoverzekering.

Heb je de auto gefinancierd met een lening die je nog niet hebt afgelost? Dan raden we aan om een allrisk-verzekering af te sluiten.

Controleer tussentijds je dekking

Auto’s gaan tegenwoordig lang mee: een gemiddelde auto gaat pas na 20 jaar naar de sloop. Dat was pakweg 20 jaar geleden nog geen 15 jaar. Daarom kan het verstandig zijn om een uitgebreide dekking wat langer aan te houden.

Controleer elk jaar of je autoverzekering nog bij je past. Want de premie en voorwaarden van je verzekering kunnen per jaar veranderen. En ook je eigen situatie is niet altijd hetzelfde. We hebben tips voor het tussentijds wijzigen van je autoverzekering voor je verzameld.

De voorwaarden: kleine lettertjes, grote gevolgen

De voorwaarden van de verschillende soorten autoverzekeringen kunnen sterk verschillen. Als je je auto total loss rijdt bijvoorbeeld krijg je soms de nieuwwaarde vergoed en soms alleen de dagwaarde. Kijk dus niet alleen naar de prijs, maar ook naar de voorwaarden van een autoverzekering. Let vooral op:

Wanneer betaalt de verzekeraar niet uit?

Wanneer je aansprakelijk bent voor schade aan een ander betaalt de verzekeraar uit. Ook je eigen schade krijg je vergoed wanneer je hiervoor verzekerd bent. In sommige situaties vergoedt de autoverzekeraar jouw schade niet of maar gedeeltelijk. Of verhaalt de schade op jou als al betaald is aan de gedupeerde. Dat gebeurt vaak in de volgende situaties:

Als je roekeloos rijdt en de verzekeraar dit kan bewijzen. Ook het gebruik van de smartphone tijdens het rijden valt onder roekeloos rijgedrag. Centraal Beheer, FBTO, InShared en Interpolis hebben telefoongebruik expliciet in hun voorwaarden staan als uitsluitingsgrond.

Rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen.

Wanneer je opzettelijk schade veroorzaakt.

Rijden zonder geldig rijbewijs.

Wanneer je niet aan de verzekeraar doorgeeft dat je je auto zakelijk gebruikt.

Wanneer je je premie niet of te laat betaalt.

Als je vergeet wijzigingen door te geven, zoals een verhuizing of wanneer iemand anders de hoofdbestuurder is.

Bij diefstal zonder juiste beveiliging.

Als je in een land rijdt waar de verzekering niet geldt, dus buiten het groenekaartgebied.

Aanvullende autoverzekeringen

Ruit-, brand-, stormschade en diefstal vallen meestal onder de standaarddekking van een beperkt casco- en allrisk-verzekering.

Je kunt extra verzekeringen afsluiten: