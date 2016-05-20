Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:7 mei 2026
Een WA-verzekering is wettelijk verplicht en dekt alleen schade die je toebrengt aan derden. Een beperkt cascoverzekering (WA+) dekt ook schade aan je eigen auto. Er is wel verschil tussen beperkt casco (WA+) en volledig casco (Allrisk). Met een WA+-verzekering ben je onder meer verzekerd voor diefstal, ruitschade, stormschade en brandschade. Met een allriskverzekering ben je daarnaast ook verzekerd voor schade aan je auto als je zelf een fout maakt, bijvoorbeeld als een aanrijding veroorzaakt of van de weg raakt.
|WA
|Beperkt casco
|Allrisk
|Schade aan anderen
|x
|x
|x
|Diefstal en inbraak
|x
|x
|Ruitschade
|x
|x
|Stormschade en brandschade
|x
|x
|Schade door eigen toedoen
|x
|Vandalisme
|x
Bij een nieuwe auto, zul je sneller kiezen voor een allrisk-dekking dan bij een oudere auto.
|Leeftijd auto
|Autoverzekering
|Nieuw tot 6 jaar oud
|Allrisk
|6 jaar tot 10 jaar oud
|Beperkt casco
|10 jaar oud of ouder
|WA-verzekering
Welke verzekering je kiest, hangt af van de waarde van de auto. Is je auto bijvoorbeeld 6 jaar oud, dan kan je auto nog steeds veel waard zijn. Rijd je de auto zelf total loss, dan krijg je zonder allrisk-dekking niets vergoed. De dagwaarde van je auto kun je nagaan via de ANWB/Bovag Koerslijst.
Natuurlijk speelt niet alleen de waarde en leeftijd van je auto een rol. Maar ook deze zaken:
Heb je de auto gefinancierd met een lening die je nog niet hebt afgelost? Dan raden we aan om een allrisk-verzekering af te sluiten.
Auto’s gaan tegenwoordig lang mee: een gemiddelde auto gaat pas na 20 jaar naar de sloop. Dat was pakweg 20 jaar geleden nog geen 15 jaar. Daarom kan het verstandig zijn om een uitgebreide dekking wat langer aan te houden.
Controleer elk jaar of je autoverzekering nog bij je past. Want de premie en voorwaarden van je verzekering kunnen per jaar veranderen. En ook je eigen situatie is niet altijd hetzelfde. We hebben tips voor het tussentijds wijzigen van je autoverzekering voor je verzameld.
De voorwaarden van de verschillende soorten autoverzekeringen kunnen sterk verschillen. Als je je auto total loss rijdt bijvoorbeeld krijg je soms de nieuwwaarde vergoed en soms alleen de dagwaarde. Kijk dus niet alleen naar de prijs, maar ook naar de voorwaarden van een autoverzekering. Let vooral op:
Wanneer je aansprakelijk bent voor schade aan een ander betaalt de verzekeraar uit. Ook je eigen schade krijg je vergoed wanneer je hiervoor verzekerd bent. In sommige situaties vergoedt de autoverzekeraar jouw schade niet of maar gedeeltelijk. Of verhaalt de schade op jou als al betaald is aan de gedupeerde. Dat gebeurt vaak in de volgende situaties:
Ruit-, brand-, stormschade en diefstal vallen meestal onder de standaarddekking van een beperkt casco- en allrisk-verzekering.
Je kunt extra verzekeringen afsluiten: