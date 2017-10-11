Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:1 april 2026
De testoordelen baseren we op een peiling van 1 april 2026. Per dekking beoordelen we de voorwaarden en geven we een score.
Wil je alle testoordelen en premies weten? De premies kunnen per persoon en per auto sterk verschillen. Bekijk daarom de actuele prijzen in onze Autoverzekering Vergelijker. Daarin staan ook alle testoordelen. Zo vind je een goede en goedkope autoverzekering.
InShared: Testoordeel 9,2
InShared is Beste uit de Test. De WA-verzekering biedt goede aanvullende mogelijkheden, zoals rechtsbijstand en pechhulp. Bovendien is InShared flexibel bij acceptatie en vriendelijk voor jonge bestuurders. Schadevrije jaren zijn bij InShared lang geldig: 5 jaar.
Andere verzekeringen met hoge scores:
InShared: Testoordeel 9,1
InShared mag zich Beste uit de Test noemen. De beperkt cascoverzekering krijgt het maximale aantal punten voor 'dagwaarde van het voertuig'. Daarnaast is het verzekeringslabel van Achmea vriendelijk voor jonge bestuurders. Verder is de 'tweedegezinsauto-regeling' uitstekend, evenals 'dekking van accessoires' en 'afhandeling van diefstal'.
Andere verzekeringen met hoge scores:
InShared: Testoordeel 9,3
InShared is Beste uit de Test met de allrisk-autoverzekering. De polis heeft gunstige regelingen voor nieuwe en tweedehands auto's. Ook scoort de verzekering hoog op de dagwaarde en afhandeling bij diefstal. Daarnaast is de verzekering vriendelijk voor jonge bestuurders.
Andere verzekeringen met hoge scores:
Wat is de beste autoverzekering? Dit hangt af van veel verschillende zaken en wisselt per persoon. Het maakt ook uit welke dekking je voor je autoverzekering kiest:
Misschien heb je bij je autoverzekering nog aanvullende dekkingen nodig.
Een hoog testoordeel zegt niets over de premie van de autoverzekering. Vergelijk de prijzen via de Autoverzekering Vergelijker. Zo vind je een goede en goedkope autoverzekering.
De premie van een autoverzekering hangt van veel zaken af, zoals je leeftijd en woonplaats. Het is daarom lastig om de Beste Koop te bepalen. Daarom maken we een selectie van polissen met redelijke tot goede voorwaarden tegen gemiddeld aantrekkelijke premies.
Verzekeraars bepalen de premie op basis van onder andere:
Verzekeraars passen regelmatig de prijzen en hun voorwaarden aan. Vergelijk daarom elk jaar polissen van de verschillende aanbieders.
Doe dit ook als er iets in je situatie wijzigt, bijvoorbeeld als je verhuist of een nieuwe auto koopt. De autoverzekering die dan het best past kan een compleet andere zijn dan je huidige polis.