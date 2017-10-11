De beste autoverzekering

De testoordelen baseren we op een peiling van 1 april 2026. Per dekking beoordelen we de voorwaarden en geven we een score.

Wil je alle testoordelen en premies weten? De premies kunnen per persoon en per auto sterk verschillen. Bekijk daarom de actuele prijzen in onze Autoverzekering Vergelijker. Daarin staan ook alle testoordelen. Zo vind je een goede en goedkope autoverzekering.

Beste WA-autoverzekering

InShared: Testoordeel 9,2

InShared is Beste uit de Test. De WA-verzekering biedt goede aanvullende mogelijkheden, zoals rechtsbijstand en pechhulp. Bovendien is InShared flexibel bij acceptatie en vriendelijk voor jonge bestuurders. Schadevrije jaren zijn bij InShared lang geldig: 5 jaar.

Andere verzekeringen met hoge scores:

Allianz Direct en Ominimo: Testoordeel 9,1

Testoordeel 9,1 Interpolis: Testoordeel 8,8

Testoordeel 8,8 Centraal Beheer : Testoordeel 8,6

Testoordeel 8,6 Nationale-Nederlanden: Testoordeel: 8,5

Beste beperkt casco-autoverzekering

InShared: Testoordeel 9,1

InShared mag zich Beste uit de Test noemen. De beperkt cascoverzekering krijgt het maximale aantal punten voor 'dagwaarde van het voertuig'. Daarnaast is het verzekeringslabel van Achmea vriendelijk voor jonge bestuurders. Verder is de 'tweedegezinsauto-regeling' uitstekend, evenals 'dekking van accessoires' en 'afhandeling van diefstal'.

Andere verzekeringen met hoge scores:

ABN AMRO en Ominimo (Premium): Testoordeel 8,8

en Testoordeel 8,8 Nationale-Nederlanden: Testoordeel 8,7

Testoordeel 8,7 ING en Ominimo (Comfort): Testoordeel 8,6

en Testoordeel 8,6 Allianz Direct, ASN, Interpolis en Nationale-Nederlanden Bank: Testoordeel 8,5

Beste allrisk-autoverzekering

InShared: Testoordeel 9,3

InShared is Beste uit de Test met de allrisk-autoverzekering. De polis heeft gunstige regelingen voor nieuwe en tweedehands auto's. Ook scoort de verzekering hoog op de dagwaarde en afhandeling bij diefstal. Daarnaast is de verzekering vriendelijk voor jonge bestuurders.

Andere verzekeringen met hoge scores:

ABN AMRO : Testoordeel 9,0

Testoordeel 9,0 Nationale-Nederlanden: Testoordeel 8,8

Testoordeel 8,8 Ominimo (Premium): Testoordeel 8,7

Testoordeel 8,7 Interpolis en Klaverblad: Testoordeel 8,6

en Testoordeel 8,6 Allianz Direct, ING en Nationale-Nederlanden Bank: Testoordeel 8,5

Wat is een goede autoverzekering?

Wat is de beste autoverzekering? Dit hangt af van veel verschillende zaken en wisselt per persoon. Het maakt ook uit welke dekking je voor je autoverzekering kiest:

Misschien heb je bij je autoverzekering nog aanvullende dekkingen nodig.

Een hoog testoordeel zegt niets over de premie van de autoverzekering. Vergelijk de prijzen via de Autoverzekering Vergelijker. Zo vind je een goede en goedkope autoverzekering.

Voordelige autoverzekeringen

De premie van een autoverzekering hangt van veel zaken af, zoals je leeftijd en woonplaats. Het is daarom lastig om de Beste Koop te bepalen. Daarom maken we een selectie van polissen met redelijke tot goede voorwaarden tegen gemiddeld aantrekkelijke premies.

Premie

Verzekeraars bepalen de premie op basis van onder andere:

Leeftijd.

Woonplaats: postcode en huisnummer (soms inclusief huisnummertoevoeging).

Aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt.

Aantal schadevrije jaren.

De leeftijd van je auto.

Alle andere autogegevens, zoals het vermogen en de uitvoering.

Jaarlijks autoverzekeringen vergelijken

Verzekeraars passen regelmatig de prijzen en hun voorwaarden aan. Vergelijk daarom elk jaar polissen van de verschillende aanbieders.

Doe dit ook als er iets in je situatie wijzigt, bijvoorbeeld als je verhuist of een nieuwe auto koopt. De autoverzekering die dan het best past kan een compleet andere zijn dan je huidige polis.