Beste autoverzekeringen

Een selectie van de door ons goed beoordeelde autoverzekeringen vind je hieronder. De testoordelen zijn gebaseerd op een peiling van 5 juni 2019. Per dekking beoordeelde de Consumentenbond welke polissen goed scoren op kwaliteit van voorwaarden. Voor de premies, die per persoon en auto sterk kunnen verschillen, verwijzen we naar de actuele prijzen in de Autoverzekeringvergelijker.

Hoge testoordelen

WA-verzekering Beperkt casco Volledig casco FBTO

Testoordeel: 7,9 Nationale-Nederlanden

Testoordeel: 8 Aegon (Royaal)

Testoordeel: 8,7 AllSecur, United Insurance, ZLM

Testoordeel: 7,7 ABN Amro

Testoordeel: 7,8 Ohra (Aanvullend)

Testoordeel: 8,2 ASR (Voordeelpakket), Avéro Achmea (Goed op Weg), Centraal Beheer, Lancyr, Nationale-Nederlanden,

Testoordeel: 7,6 Allianz (ABS)

Testoordeel: 7,8 Inshared (Volledig Allrisk)

Testoordeel: 8,0

Lage testoordelen

WA-verzekering Beperkt casco Volledig casco Kilometerverzekering

Testoordeel: 6 Kilometerverzekering

Testoordeel: 6 Bovemij

Testoordeel: 5,8 Reaal

Testoordeel: 6 Bovemij

Testoordeel: 6 Reaal (Topcar)

Testoordeel: 5,9 Witgeld

Testoordeel: 6,3 Promovendum en Voogd & Voogd (AutoExcellentPolis)

Testoordeel: 6,3 Avéro Achmea (Rustig op Weg)

Testoordeel: 6,1

Dekking

De ‘beste’ autoverzekering bestaat niet, dit is van veel verschillende zaken afhankelijk en wisselt per persoon. Daarnaast hangt het er ook van af welke dekking je voor je autoverzekering wilt: een basis WA-verzekering, WA+- of beperktcasco verzekering of een Allrisk- of volledigcasco verzekering. Wellicht heb je daarbij nog aanvullende dekkingen nodig.

Premie

Verzekeraars bepalen de premie op basis van onder andere:

je leeftijd

woonplaats: postcode en huisnummer (soms inclusief huisnummertoevoeging)

aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt

aantal schadevrije jaren

de leeftijd van je auto

alle andere autogegevens, zoals het vermogen en de uitvoering

Jaarlijks autoverzekeringen vergelijken

Omdat verzekeraars geregeld prijzen en jaarlijks de voorwaarden aanpassen, is het raadzaam jaarlijks polissen te vergelijken. Doe dit ook als er iets in je situatie wijzigt, bijvoorbeeld als je verhuist of een nieuwe auto koopt. De autoverzekering die dan het best past kan een compleet andere zijn dan je huidige polis.

