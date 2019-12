Hoeveel gaat je premie omhoog na een schadeclaim?

Autoschade claimen

Zolang je schadevrij rijdt, klim je jaarlijks een trede op de bonus-malusladder. Na een schadeclaim op je autoverzekering daal je direct een aantal treden en stijgt de premie. Hierbij maakt het geen verschil of je bijvoorbeeld €500 claimt of €5000. De premie stijgt even hard, ook als je maar voor 50% van de schade opdraait.

Beperkt-cascoschade

Een beperkt-cascoschade heeft meestal geen gevolgen voor je no-claimkorting en schadevrije jaren. Met 'casco' bedoelen verzekeraars het object zelf. In het geval van een autoverzekering gaat het dus om schade aan je eigen auto.

Onder beperkt-cascoschade valt bijvoorbeeld:

Soms hebben beperkt-cascoschadeclaims overigens wel premiegevolgen. Sommige verzekeraars, zoals Centraal Beheer en ANWB, belonen verzekerden die jarenlang klant zijn en veilig rijden met een extra korting.

Na een schadeclaim kan dit voordeeltje wel wegvallen.

Schade verhalen en no-claimbeschermer

Schade die op een ander kan worden verhaald, heeft geen invloed op je no-claimkorting en schadevrije jaren. Als je een zogenoemde bonusbeschermer of no-claimbeschermer hebt, dan stijgt je premie niet maar je verliest wél schadevrije jaren.

Check de premiegevolgen

Sinds 2016 is de terugval in schadevrije jaren bij alle autoverzekeraars hetzelfde. Vraag de verzekeraar (of tussenpersoon) altijd naar terugval in schadevrije jaren voordat je een claim indient. Mocht je veel schadevrije jaren verliezen, dan kun je overwegen de schade zelf te betalen.

Wil je inzage in de schadeberekening, dan moet de verzekeraar dit op verzoek geven. Dit kan helpen bij de afweging om de schade te claimen of zelf te betalen.

Autoschade claimen of zelf betalen?

Bij autoschade lijkt het logisch om je verzekeraar in te schakelen. Maar vooral bij kleine schades ben je na een claim slechter af als je veel schadevrije jaren had. Autoverzekeraars stellen namelijk een grens aan de schadevrije jaren bij een claim. Je valt boven 15 schadevrije jaren of meer dan bijvoorbeeld altijd terug naar 10 jaar. Dit staat niet altijd duidelijk in de voorwaarden.

