Hoeveel gaat je premie omhoog na een schadeclaim?

Autoschade claimen

Zolang je schadevrij rijdt, klim je per jaar een trede op de bonus-malusladder. Na een schadeclaim op je autoverzekering daal je direct een aantal treden en stijgt de premie. Het maakt geen verschil of je bijvoorbeeld €500 claimt of €5000. De premie stijgt even hard, ook als je maar voor de helft van de schade opdraait.

Beperkt cascoschade

Een beperkt cascoschade heeft meestal geen gevolgen voor je no-claimkorting en schadevrije jaren. Met casco bedoelen verzekeraars het object (de auto) zelf.

Onder beperkt cascoschade valt bijvoorbeeld:

Soms hebben schadeclaims bij beperkt casco wel gevolgen voor de premie.

Verhalen van schade en no-claimbeschermer

Schade die je kunt verhalen op een ander, heeft geen invloed op je no-claimkorting en schadevrije jaren. Heb je een zogenoemde bonusbeschermer of no-claimbeschermer? Dan stijgt je premie niet. Maar je verliest wél schadevrije jaren.

Gevolgen schadeclaim voor premie autoverzekering

Bij autoschade lijkt het logisch om je verzekeraar in te schakelen. Maar vooral bij kleine schades ben je na een claim slechter af als je veel schadevrije jaren had. Informeer vooraf bij je verzekeraar of tussenpersoon naar de terugval in schadevrije jaren. Verlies je veel schadevrije jaren, dan kun je overwegen de schade zelf te betalen.

De terugval in schadevrije jaren is bij alle autoverzekeraars hetzelfde. Autoverzekeraars stellen een grens aan de schadevrije jaren bij een claim. Bij meer dan 15 schadevrije jaren val je altijd terug naar 10 jaar. Dit staat niet altijd duidelijk in de voorwaarden. De extra premie die je na een terugval betaalt, is niet overal gelijk. Er bestaan verschillende bonus-malusladders.

Wil je inzicht in de schadeberekening, dan moet de verzekeraar dit op verzoek geven. Dit kan je helpen bij je beslissing om de schade te claimen of zelf te betalen.