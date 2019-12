Auto in de fik; gedekt of niet?

Het is een terugkerend nieuwsonderwerp; een reeks auto's die opzettelijk in brand worden gestoken in een bepaalde plaats of regio. Zo lijken Deventer en Spijkenisse momenteel last te hebben van zogenoemde autopyromanen. Ook de auto van de burgemeester van Haarlem brandde recent uit, evenals 2 andere auto's in de stad.

Of je deze schade kunt claimen op je autoverzekering ligt aan de dekking. Brandschade is doorgaans gedekt op een beperkt casco dekking van de autoverzekering, ook wel WA Extra of WA+ genoemd. Een claim zorgt in dat geval niet voor terugval in no-claimkorting en schadevrije jaren.

Vandalismeschade

Volgens het Verbond van Verzekeraars valt bewust toegebrachte brandschade ‘in principe’ niet onder de noemer vandalismeschade. Is dit wel het geval, dan kun je de schade vaak alleen claimen op een allrisk- of volledig cascoverzekering. Je gaat dan in premie omhoog en verliest schadevrije jaren (behalve bij ASR).

Check bij een claim altijd bij de autoverzekeraar wat de gevolgen zijn voor je premie en opgebouwde schadevrije jaren.

WA-dekking

Heb je alleen een WA-verzekering, dan draai je zelf op voor de autoschade. Eventuele schade aan andere auto's of omliggende gebouwen (schade aan derden) is dan wel gedekt .

Vergelijk alle premies en dekkingen via de Autoverzekeringenvergelijker.