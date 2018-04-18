Schadevrije jaren opvragen

Je autoverzekeraar moet je elk jaar laten weten hoeveel schadevrije jaren je hebt. Je schadevrije jaren staan daarom in je verzekeringspolis, die je jaarlijks ontvangt. Ook kun je je schadevrije jaren opvragen bij je autoverzekeraar of bij de tussenpersoon waar je polis loopt.

Roy-data inzien

Je schadevrije jaren kun je ook opvragen bij Roy-data. Dit kan alleen als de verzekering niet meer loopt. Roy-data is de centrale database van Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS). Verzekeraars gebruiken Roy-data voor het inzien en registreren van schadevrije jaren van verzekerden. Heb je de autoverzekering opgezegd, dan registreert de verzekeraar het aantal opgebouwde jaren in Roy-data. Je schadevrije jaren vraag je op via een digitaal inzageformulier op de website van SEPS.

Hoe bouw je schadevrije jaren op?

Je bouwt normaal gesproken per verzekeringsjaar schadevrije jaren op. Tenzij je een schade hebt geclaimd op je verzekering. Wil je overstappen naar een andere autoverzekeraar voordat het verzekeringsjaar is afgelopen? Dan kan dit ongunstig uitpakken, vooral bij ASN, Avéro Achmea en Nationale-Nederlanden Bank. Daar krijg je pas een schadevrij jaar erbij als je een heel jaar verzekerd bent. Bij ZLM 360 dagen.

Stap je net te vroeg over, dan loop je soms een heel schadevrij jaar mis. Dit krijg je bij je overstap niet te horen. De meeste verzekeraars geven je een extra schadevrij jaar mee als je verzekering ongeveer een half jaar, 180 tot 185 dagen, loopt. Bij Centraal Beheer, FBTO, Inshared en Interpolis krijg je er al na 1 dag een schadevrij jaar bij.

Nieuw systeem schadevrije jaren

Er wordt aan een vernieuwd systeem voor schadevrije jaren gewerkt. Het is de verwachting dat er in de loop van 2026 meer duidelijkheid komt over de ingangsdatum van het nieuwe systeem.

Opbouw bij private lease of auto van de zaak

Schadevrije jaren van bestuurders van leaseauto's worden beperkt geregistreerd. Besluit je van (private) lease of een auto van de zaak naar een eigen auto te gaan? Dan kun je een leaseverklaring of werkgeversverklaring opvragen en aan je autoverzekeraar geven. Je schadevrije jaren worden dan alsnog geregistreerd in de royementsdatabase voor schadevrije jaren (Roy-data).

Tip: ook als je een buitenlandse werkgever/verzekeraar hebt, kun je die vragen om een verklaring over je schadeverleden. De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen.

Schadevrije jaren en premie autoverzekering

Na het opzeggen van je autoverzekering meldt de verzekeraar je schadevrije jaren in Roy-data, de centrale database. Voor het bepalen van de premie gebruikt je nieuwe verzekeraar de schadevrije jaren die in deze database staan. Bijna alle autoverzekeraars geven een korting op de basispremie van de autoverzekering.

Deze korting krijg je voor elk jaar dat je geen schadeclaim hebt ingediend bij je autoverzekeraar. Dat noemen ze no-claimkorting. Meld je wel een schade bij de autoverzekeraar, dan verlies je al snel 5 schadevrije jaren per schademelding. Bij het vergelijken van autoverzekeringen is het daarom handig om je schadevrije jaren te weten.

Let op! Heb je na een schade negatieve schadevrije jaren en wil je overstappen? Wacht dan tot het aantal weer positief is. Verzekeraars accepteren geen negatieve schadevrije jaren. Heb je 0 schadevrije jaren? Dan kun je meestal gewoon overstappen.

Schadevrije jaren verkeerd opgegeven?

Ben je het niet eens met het aantal schadevrije jaren in Roy-data? Neem dan contact op met je oude autoverzekeraar en maak bezwaar. Kom je er niet uit met de verzekeraar, dan kun je een klacht indienen. Of stap eventueel naar het geschilleninstantie Kifid. Je kun ook ons om juridisch advies vragen. Of schakel je rechtsbijstandverzekeraar in.