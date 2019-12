Waarom schadevrije jaren opgeven?

Bijna alle autoverzekeraars geven een korting op de basispremie voor de autoverzekering voor ieder jaar dat je geen schadeclaim hebt ingediend (no claimkorting) bij je autoverzekeraar. Meld je wel een schade bij de autoverzekeraar dan verlies je al snel 5 schadevrije jaren per claim. Wanneer je autoverzekeringen gaat vergelijken is het daarom handig om te weten hoeveel schadevrije jaren je hebt.

Hoe schadevrije jaren achterhalen?

Je autoverzekeraar is verplicht je jaarlijks te laten weten hoeveel schadevrije jaren je hebt. Dit vind je terug op je polisblad. In principe bouw je je schadevrije jaren per verzekeringsjaar op. Dit kan ongunstig uitpakken als je wilt wisselen van autoverzekeraar voordat het verzekeringsjaar is afgelopen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de meeste verzekeraars wel alvast een extra schadevrij jaar meegeven als de verzekering al minstens een half jaar (185 dagen) loopt.

Schadevrije jaren verkeerd opgegeven?

Autoverzekeraars melden je schadevrije jaren na opzegging van een polis in de centrale database Roy-data. Je nieuwe verzekeraar gaat uit van het aantal schadevrije jaren in dit systeem en zal hier de schadevrije jaren opvragen. Wanneer je zelf een ander aantal had opgegeven, zal je nieuwe autoverzekeraar de premie aanpassen aan het aantal schadevrije jaren dat in de database van Roy-data staat vermeld. Ben je het oneens met het aantal schadevrije jaren dat in Roy-data staat? Neem dan contact op met je oude autoverzekeraar.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

Lees ook: