Schadevrije jaren en private lease

Van eigen auto naar leasen

Enkele leasemaatschappijen kijken naar de schadevrije jaren die je hebt opgebouwd en die in de centrale database Roy-Data staan. Heb je veel schadevrije jaren, dan krijg je bij een minderheid van de private lease-aanbieders een lagere leaseprijs. De meeste leasemaatschappijen rekenen aan alle bestuurders dezelfde premie. Als je bij een autoverzekering de maximale no-claimkorting hebt opgebouwd, valt dat voordeel dus weg bij het leasen van een auto.

Geldigheid schadevrije jaren autoverzekeraars

Na 3 jaar zonder eigen auto en bijbehorende verzekering gaan opgebouwde schadevrije jaren meestal verloren. Zoals wanneer je een tijd een auto least, waarbij de autoverzekering niet op jouw naam staat maar op naam van de leasemaatschappij of werkgever. Schadevrije jaren zijn dan maar beperkt 'geldig' bij autoverzekeraars. Bij enkele aanbieders zijn schadevrije jaren 4 of 5 jaar geldig. Zeker als je veel jaren hebt opgebouwd, is dit een punt om rekening mee te houden als je gaat leasen.

Registreren van schadevrije jaren

Slechts enkele leasemaatschappijen zijn aangesloten op Roy-data:

Driessen Autolease

Hitachi Capital Mobility (Noordlease)

LeasePlan

Terberg Leasing (Justlease.nl)

Vemo Lease (Autopermaand.nl)

Leasemaatschappijen Athlon en Arval zijn bezig met een aansluiting op Roy-data (peildatum: september 2019).

Bij deze actief aangesloten leasemaatschappijen blijven alle schadevrije jaren, opgebouwd voor en tijdens de leaseperiode, intact. De maatschappij moet ze dan wel op naam van de bestuurder zetten. Let op: het bijhouden van de schadevrije jaren door de leasemaatschappij gebeurt vaak niet automatisch, maar handmatig en alleen op verzoek van de leaserijder.

ALD Automotive, Autolease Midden Nederland en Terberg Business Lease (privatelease.com) zijn ook op Roy-data aangesloten, maar gebruiken de database nog niet actief. De meeste leasemaatschappijen zien in een aansluiting op Roy-data nog te weinig toegevoegde waarde.

Het Autolease-collectief en schadevrije jaren

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat leasers hun schadevrije jaren behouden. Drie van de vijf deelnemende leasemaatschappijen aan het Autoleasecollectief van de Consumentenbond zijn daarvoor aangesloten bij Roy-data, de andere twee geven gegarandeerd een schadevrije-jaren-verklaring aan het einde van de leaseperiode en kunnen zonodig bemiddelen. De Consumentenbond wil dat alle private leasemaatschappijen zich aansluiten op Roy-data.

Geldigheid bij leasemaatschappijen

De houdbaarheidsdatum kan net als bij autoverzekeraars per leasemaatschappij verschillen. Zo hanteert Leaseplan een geldigheid van 2 jaar, andere leasemaatschappijen van 3 jaar. Dus als je in die periode geen auto en verzekering hebt, worden de opgebouwde jaren niet meer geaccepteerd.

Risico en premie bij schade

Private leasebedrijven kunnen de premie of het eigen risico verhogen als je schade veroorzaakt met je leaseauto. Leasemaatschappijen met een keurmerk Private Lease verhogen alleen het eigen risico, niet het leasetarief. Bij de meeste private lease-aanbieders stopt het leasecontract als je de leaseauto total loss rijdt.

Van leasen naar eigen auto

Wil je de opgebouwde schadevrije jaren van je leaseauto meenemen naar de verzekering van je eigen auto? Je hebt dan een leaseverklaring nodig. Die kun je opvragen bij de leasemaatschappij. Op de leaseverklaring staat de leaseperiode van vaak 4 of 5 jaar en eventuele schades.

Leaseverklaring

Ga voordat je de verklaring gebruikt goed na wat in de leaseverklaring staat. Bij een leaseauto worden soms schades hersteld die je voor je eigen auto waarschijnlijk nooit zou hebben geclaimd. Zo kan het gebeuren dat er meer schades vermeld staan, dan je zou verwachten.

Schadevrije jaren of premiekorting

De meeste autoverzekeraars kennen op basis van een leaseverklaring schadevrije jaren toe. Sommige verzekeraars doen dit niet, maar geven alleen een premiekorting, namelijk Allianz (voor de ABS-polis en Veilig Op Weg Pakket), ANWB, Aon Direct, de Goudse, Lancyr, Nationale Academic, Promovendum, Unigarant en Univé. Het nadeel is dat je die korting verliest als je van verzekeraar wisselt.

Werkgeversverklaring

Heb je een zakelijke leaseauto en is de werkgever eigenaar, dan kun je een zogenoemde werkgeversverklaring opvragen. Maar verzekeraars accepteren zo'n verklaring vaak niet of maar deels. Zo neemt Klaverblad de schadevrije jaren op een werkgeversverklaring voor de helft over en maximaal 4 jaar.

