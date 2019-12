Groener autorijden

Wat viel ons op bij de laatste update (juni 2019)?

Diesel verrast

Het resultaat van de Mercedes C220d is opmerkelijk. Hij heeft namelijk een dieselmotor. Diesel is de afgelopen jaren weggezet als een vuile brandstof. Mercedes laat zien dat dit niet nodig is.

Deze auto scoort maximale punten voor de Clean Air Index, net als elektrische auto’s. Elektrische auto’s produceren totaal geen vervuilende emissies. De emissies van de Mercedes liggen zo ver onder de drempelwaarden van Green NCAP, dat de Mercedes maximaal scoort op dit onderdeel.

De auto haalt in totaal 3 sterren. Dat komt door de prestaties op het gebied van brandstof-efficiëntie. Die zijn minder indrukwekkend, maar voor een auto in deze klasse nog steeds goed.

Het is duidelijk dat nieuwe auto's met dieselmotoren - met de juiste instellingen en nabehandeling - extreem weinig schadelijke stoffen kunnen uitstoten. Ook de Renault Scenic diesel doet het goed.

Ook een aardgasauto getest

De Audi A4 Avant g-tron (Euro 6b) rijdt op aardgas. Er komt ook een 6d-temp-versie beschikbaar. Green NCAP test deze auto zodra die er is. De g-tron rijdt bijna uitsluitend op aardgas, maar heeft ook een kleine benzinetank als back-up.

Beide brandstofstanden werden getest. De beoordelingen zijn voornamelijk gebaseerd op de aardgas-resultaten met puntaftrek op de onderdelen waar resultaten op benzine veel slechter waren. In Nederland is de g-tron niet meer te koop.

Wat doet het Green NCAP?

Green NCAP test de auto’s op een realistische manier en strenger dan de wettelijke normen. Het programma beoordeelt daarbij de hoeveelheid schadelijke uitlaatgassen en drukt die uit in de zogenoemde Clean Air Index. Het elektriciteit- en brandstofverbruik staat in de Energy Efficiency Index.

Een eindscore van 0 tot 5 sterren vertelt consumenten hoe groen een auto is. Een auto haalt alleen 5 sterren als hij zeer schoon én zuinig is. Aan de andere kant van het spectrum zien we auto’s die 0 sterren scoren omdat ze stevig verbruiken of vervuilen of beide.

Wat kun je met de resultaten van Green NCAP?

Green NCAP legt alle auto’s langs dezelfde meetlat. Dat biedt consumenten de mogelijkheid een weloverwogen keuze te maken voor een nieuwe auto. Als er meer testresultaten beschikbaar zijn, vermelden we deze bij de automodellen die we aanbieden in het private lease-collectief.

Vooralsnog kijkt het programma alleen naar verbruik en uitstoot. Later wordt onder andere de milieubelasting bij elektriciteitsproductie meegenomen. Uiteindelijk wil Green NCAP de milieuprestaties over de hele levenscyclus van een auto beoordelen.

Testresultaten Green NCAP

Sinds de start van het programma zijn 17 auto’s getest. Elektrische auto's scoren het best. Diesel- en benzineauto’s die aan de meest recente Euro 6d-temp-norm voldoen, blijken ook in de zwaardere test weinig schadelijke stoffen uit te stoten. Het verbruikscijfer maakt dan vaak het verschil tussen een lage of hoge sterrenscore.

(E) = Elektrisch

(B) = Benzine

(D) = Diesel

(A) = Aardgas Clean Air Index Energy Efficiency Index Star Rating BMW i3 (E) 10,0 8,5 5 sterren Hyundai Ionic Electric (E) 10,0 8,5 5 sterren Nissan Leaf N-Connecta (E)* 10,0 8,5 5 sterren Volkswagen Up! (B) 9,2 6,7 4 sterren Opel Corsa 1.0 (B)* 9,0 6,0 4 sterren Mercedes-Benz C220d 4Matic (D)* 10,0 5,3 3 sterren BMW X1 (D) 9,4 5,8 3 sterren Mercedes A-klasse A200 (B) 9,4 5,2 3 sterren Audi A4 Avant g-tron (A)* 8,7 4,7 3 sterren Renault Scenic Blue dCi 150 (D)* 8,6 5,9 3 sterren Ford Fiesta 1.0 EcoBoost (B, Euro 6d-temp) 8,0 4,4 2 sterren Audi A7 50 TDI (D) 7,3 2,5 1 ster Volvo XC40 T5 (B) 6,8 2,3 1 ster Subaru Outback 2.5i (B) 6,5 1,8 1 ster Volkswagen Golf 1.6TDI (D)** 3,1 6,7 0 sterren Ford Fiesta 1.0 EcoBoost (B, Euro 6b)** 1,1 6,6 0 sterren Fiat Panda 0.9L (B)** 0 6,0 0 sterren

* Toegevoegd in de laatste update van de test (juni 2019).

** Voldoen slechts aan de oudere 'Euro 6b uitstootnorm'. Deze scoren het slechtst op uitstoot van schadelijke stoffen en krijgen 0 sterren. Ook de Audi A4 Avant g-tron voldoet slechts aan de Euro 6b uitstootnorm, maar deze auto doet het beter door de combinatie van aardgas en benzine en komt uit op 3 sterren.

Kijk voor meer informatie over Green NCAP op de website van GreenNCAP.

