Ex-leaseauto kopen

Met de opkomst van private lease komt er steeds meer aanbod van gebruikte leaseauto's. Een leasecontract loopt vaak 3 tot 5 jaar. Na de leaseperiode worden ze opnieuw ingezet voor lease of verkocht aan particulieren. Doe je er goed aan om een ex-leaseauto te kopen? We zetten de voor- en nadelen voor je op een rij.

Private lease auto's worden steeds populairder. Er komen hierdoor ook steeds meer leaseauto's op de markt. Zodra het leasecontract afloopt, heeft een leasemaatschappij 2 opties:

De gebruikte leaseauto's worden steeds vaker opnieuw aangeboden om te leasen (occasion lease).

De grote leasemaatschappijen bieden deze ex-leaseauto's ook als occasion aan.

Wat zijn de voordelen?

Het voordeel van een ex-leaseauto is dat deze meestal relatief jong zijn. Veel leaseauto's worden namelijk voor zo'n 3 tot 5 jaar geleased. Reparaties en onderhoud zijn bijna altijd inbegrepen in het leasecontract. Hierdoor zijn ex-leaseauto's vaak goed onderhouden. Mocht er schade zijn, dan is er vaak geen drempel om schade te laten herstellen. Alle uitgevoerde onderhoudsbeurten vind je ook terug in het onderhoudsboekje. Een bijkomend voordeel is dat de standaarduitrusting en gekozen opties uitgebreider zijn dan bij particulier gekochte auto's. Daarom blijft de restwaarde ook relatief hoog en dat is gunstig voor de afschrijving.

Wat zijn de nadelen?

De leasecontracten lopen vaak af voordat er echt groot onderhoud aan de auto moet plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de distributieriem, na gemiddeld 5 jaar of 100.0000 km. Let op dat je hier rekening mee houdt en ga na of er een grote reparatie aan komt op korte termijn. Je kunt hier ook rekening mee houden bij het bepalen van je budget. Veel onderhandelingsruimte is er vaak niet bij dealers die ex-leaseauto’s verkopen.

Hoe pak je het aan?

Ben je van plan een ex-leaseauto te kopen, vergelijk dan verschillende aanbieders met elkaar op de grote vergelijkingssites en op de sites van de leasemaatschappijen. Zo heb je een goed beeld van het aanbod, maar ook de prijzen. Heb je een leuke auto gevonden, maak dan eerst een proefrit. Overweeg je serieus om de auto te kopen? Ga dan eerst na of er groot onderhoud aan komt en wat de waarde van de auto is. Dit laatste kun je checken via de Koerslijst van de ANWB. Je kunt er ook voor kiezen om de auto te laten keuren door een onafhankelijke partij. De kosten zijn wel voor jouw rekening.

Welke andere opties heb je?

Wil je een tweedehands auto kopen en kun je niet slagen bij een leasemaatschappij, dan kun je ook terecht bij een particulier, handelaar, dealer, autobedrijf of garage.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf een auto privé te leasen. Dit kan een nieuwe of tweedehands auto zijn. Benieuwd wat private lease inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn? Lees dan meer over private lease. Of bekijk in ons Autolease-collectief welke opties er zijn.

