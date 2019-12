Private lease en BKR

Stel dat je zonder private lease €1200 per maand aan hypotheek kunt krijgen en je kiest ervoor om een auto te leasen. Het leasebedrag is in ons voorbeeld €400 per maand. Bij een looptijd van 4 jaar is dat €19.200. 65% oftewel €12.480 hiervan geldt als lening.

De volgende regeling geldt: standaard gaat de bank uit van het bedrag dat je minder aan wonen kunt uitgeven, wat 2% van de totale lening van €12.480 bedraagt. In ons voorbeeld is dat €250 per maand. Je maximale woonlast gaat dan omlaag naar €950. Daarmee is je maximale hypotheek bijna 21% lager dan zonder leasecontract.