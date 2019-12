Private lease: een auto leasen of kopen?

Is private lease een goed alternatief voor kopen? Sommige auto's zijn goedkoper om te leasen dan te kopen met geleend of eigen geld, afhankelijk van je situatie. Kies je voor leasen? Dan geven we je enkele adviezen.

Vergelijking auto leasen en kopen

Wanneer een auto leasen voordeliger is dan kopen, is per situatie verschillend. Het is niet altijd goed mogelijk om zelf de berekening te maken.

Uit onderzoek van de Consumentenbond uit 2016 bleek dat voor meer dan de helft van de leasebedrijven gold dat een auto leasen voordeliger is dan een nieuwe auto kopen, uitgaande van 50% no-claim.

Bij de auto’s die we aanbieden in ons Autolease-collectief van oktober 2018 zijn de kosten bij zelf kopen, op 1 auto na, altijd hoger dan een auto leasen. Voor alle duidelijkheid: koop je een gebruikte auto dan zullen de kosten van zelf kopen vaak wel lager zijn dan leasen. Je hebt dan echter wel een heel andere auto.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Vergelijking via het Autolease-collectief

Bij de auto’s die wij aanbieden via het Autolease-collectief hebben wij een vergelijking gemaakt. We hebben de maandkosten van 3 auto's berekend: als je hem zelf koopt met eigen spaargeld, als je hem koopt met een persoonlijke lening en als je hem least via ons Autolease-collectief. We zijn hierbij uitgegaan van een nieuwe auto.

Via het Autolease-collectief kun je, zodra het aanbod auto's bekend is, de maandkosten per auto bekijken via het overzicht ‘Leasen of kopen’.

Zorgeloos een private-leaseauto rijden? Met ons Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract voor een eerlijk maandbedrag. Al vanaf €169 per maand. In het nieuwe aanbod zitten 24 modellen, waarvan de helft (deels) elektrisch. En sommige auto's kun je weer verhuren via SnappCar. Bekijk alle de auto's

Uitgangspunten vergelijking autokosten

Bij onze berekening van de kosten nemen we deze uitgangspunten:

Je rijdt 5.000 of 10.000 kilometers per jaar

Je gaat voor 5 jaar een contract aan met de leasemaatschappij

Je koopt een nieuwe auto

We kijken ook naar de kosten die je maakt als je dezelfde auto koopt of financiert met geleend geld. Denk aan:

Afschrijving van de auto

Rente persoonlijke lening (bij lenen)

Percentage no-claimkorting allriskverzekering met 50% no-claim

Motorrijtuigenbelasting

Reparatie en onderhoud

Rentederving op het spaargeld

Kosten uitgebreide pechhulp

Schadevrije jaren belangrijk

De hoogte van de no-claimkorting op de autoverzekering maakt het verschil in leaseprijzen. Bij de vergelijking van tarieven gingen we uit van een gemiddelde van 50% no-claimkorting op de autoverzekering. Bij 0% no-claim dan slaat de balans volledig door in het voordeel van een auto leasen. Bij veel schadevrije jaren (75%+) is kopen vaak voordeliger dan leasen. Per type auto, kilometrage en looptijd kunnen echter grote verschillen zitten.

Veilingen en stickers

Er zijn verschillende ‘veilingen’, waarbij meerdere aanbieders concurreren om de laagste private lease-aanbieding. Dat levert soms gunstige aanbiedingen op, goedkoper dan direct bij de leasemaatschappij. Je kunt ook geld besparen als je kiest voor een private lease auto met reclamestickers. Zo krijg je bij Yourlease €10 korting op de maandtermijn als je rondrijdt met reclamestickers op de auto. De korting op de maandtermijn bedraagt soms zelfs €20 tot €30, bij Mijndomeinauto zelfs €40.

Alternatieven auto leasen

Zelf een auto kopen

Koop je zelf een auto, dan ben je de eigenaar van de auto. Vanaf circa €11.000 heb je een kleine, nieuwe auto (zoals een Kia Picanto) en vanaf zo’n €20.000 tot €30.000 een middenklasse, zoals een Volkswagen Golf of een Ford Mondeo. Met genoeg spaargeld ben je voor een nieuwe auto soms goedkoper uit dan private lease. Enkele voor- en nadelen van een auto kopen:

Voordelen

Koop je een auto, dan heb je niet meteen het probleem dat je minder kunt lenen als je een nieuwe hypotheek wilt afsluiten (zoals bij private lease). Ook heb je volledig een vrije keuze in welke auto je wil.

Zeker als je veel schadevrije jaren hebt opgebouwd, scheelt dit flink in de kosten voor de autoverzekering.

Hecht je weinig waarde aan een nieuwe auto, dan kun je ook een occasion (tweedehands auto) kopen die met geluk nog jaren meegaat. Een nieuwe auto rijden is meestal duurder dan een gebruikte auto, omdat auto’s in de eerste jaren het meest in waarde dalen. Daar staat tegenover dat je minder onverwachte problemen en kosten hebt.

Als je maar weinig rijdt (minder dan 10.000 kilometer per jaar), komt een eigen auto eerder in aanmerking dan een private lease auto, waar je vast zit aan een kilometerbundel.

Nadelen

Sluit je een lening af voor de aankoop van een auto, dan beperkt dit wél je hypotheek.

Koop je zelf een auto dan betaal je zelf de verschillende autokosten, zoals brandstof, kosten voor onderhoud en keuringen, motorrijtuigbelasting en verzekeringspremie. De meeste autobezitters hebben door alle verschillende posten geen idee wat ze maandelijks kwijt zijn aan hun auto.

Ook moet je zelf uitzoeken waar je voor een autoverzekering het voordeligst uit bent wat betreft prijs en voorwaarden.

Heb je schade, dan draai je zelf voor sommige kosten op als je geen beperkt- casco of volledig casco (allrisk) autoverzekering hebt. Bij een nieuwe auto heb je overigens wel fabrieksgarantie en recht op kosteloze reparatie van mankementen. De garantieperiode loopt uiteen van 2 tot zo’n 7 jaar.

Je hebt als auto-eigenaar te maken met waardevermindering (afschrijvingskosten) van de auto: het aanschafbedrag minus de inruil- of verkoopwaarde.

Met de snel verandere eisen aan auto's (vooral de focus op elektrisch rijden) brengt investeren in een nieuwe benzine- of dieselauto risico's op vermogensschade met zich mee (zoals een gedaalde inruilwaarde).

Ga voor je keuze na wat de maandkosten zijn van een private leaseauto, een nieuwe koopauto met geleend geld en een nieuwe koopauto met eigen geld. Een auto leasen is mogelijk vanaf 12 maanden, een autoleasecontract kun je bij persoonlijke omstandigheden kosteloos beëindigen.

Pas op voor huurkoop (financial lease)

Soms prijzen autodealers een huurkoopcontract aan. Je betaalt hier iedere maand een vast bedrag, maar je draait zelf op voor het onderhoud, de motorrijtuigenbelasting en de autoverzekering. Je betaalt bij huurkoop, ook financial lease genoemd, meestal een aanbetaling en vaak een slotsom aan het eind van het contract. Omdat je na afloop eigenaar van de auto wordt, zijn de maandelijkse lasten gedurende de huurkoop veel hoger dan bij private lease.

De Consumentenbond raadt huurkoop af. Een goedkope persoonlijke lening is een beter alternatief. Je bent honderden, vaak wel duizenden euro's goedkoper uit en de auto is meteen helemaal van jou.

Lees ook: