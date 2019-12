Private lease occasion

Private lease wordt steeds populairder. Bij veel aanbieders kun je een nieuwe auto leasen. Maar het is ook mogelijk om een tweedehandsauto (ook wel occasion) te leasen. Is een occasion leasen voordeliger dan een nieuwe private leaseauto?

Een nieuwe auto kopen is bijna altijd duurder dan een tweedehands, ook wel occasion. Bij private lease is het niet zo vanzelfsprekend dat een occasion leasen goedkoper is dan een nieuwe auto leasen. Daarom is het belangrijk dat je verschillende aanbiedingen goed vergelijkt, zowel met andere tweedehands als met nieuwe private lease auto's.

Let daarbij op bijkomende kosten. Ga ook na of een tweedehands auto kopen, met eigen of geleend geld, niet voordeliger is.

Hoe is de private leaseprijs opgebouwd?

De tarieven van een private leaseauto worden door verschillende factoren beïnvloed. Sommige factoren zijn specifiek van invloed op het verschil tussen een nieuwe auto of occasion. Denk hierbij aan de inkoopprijs die de leasemaatschappij betaalt voor de nieuwe of tweedehandsauto. Ook waardedaling, reparatie- en onderhoudskosten spelen een rol.

We leggen per onderdeel uit hoe dit invloed heeft op de leaseprijs. De autoverzekering, wegenbelasting en rentederving zijn bij private lease van minder grote invloed als we naar de verschillen kijken tussen occasions en nieuwe lease auto's.

Inkoopvoordeel

Leasemaatschappijen kopen private lease auto's vaak in grote aantallen in. Hierdoor kunnen ze vaak kortingen bedingen, die doorwerken in de leaseprijs van een nieuwe private lease auto. Bij occasions heeft de leasemaatschappij dit inkoopvoordeel niet. Het komt er dan vaak op aan of ze de occasion voor een mooie prijs kunnen inkopen. Met dat inkoopbedrag valt of staat de private lease-aanbieding voor een occasion.

Private leasemaatschappijen kunnen ook een 'nieuwe lease auto' uit het eigen assortiment voor een tweede of derde keer aanbieden als lease-occasion. De auto is dan niet meer nieuw en de leasemaatschappij heeft niet opnieuw kosten voor de inkoop.

Onderhoud en reparaties

Een occasion heeft doorgaans meer onderhoud en reparaties nodig dan een splinternieuwe. Bij private lease zitten service, onderhoud en reparaties in de maandtermijn die je betaalt. De kosten die een leasemaatschappij aan een occasion heeft, liggen vaak hoger.

Ook weet een leasemaatschappij wanneer het standaard onderhoud eraan komt. Dit wordt direct meegenomen in de prijs. Bij een nieuwe private lease auto zijn deze kosten lager. Bij korte contracten van bijvoorbeeld 1 of 2 jaar heeft een nieuwe leaseauto geen of nauwelijks reparatiekosten.

Waardedaling

Bij de leaseprijs wordt rekening gehouden met de restwaarde van de auto. Een nieuwe auto is al een stuk minder waard zodra hij de showroom verlaat. Bij een tweedehands auto zal de waarde relatief minder dalen.

Voordelen van occasion lease

Het aanbod wordt door de toename aan leasers steeds ruimer.

De leaseperiode kan korter (bijvoorbeeld 12 of 18 maanden).

Je kunt direct wegrijden.

Extra opties zonder meerprijs.

Nadelen van occasion lease

Beperktere keuze dan bij nieuwe auto's, vooral bij specifieke wensen (automaat, elektrisch, kleur).

Ongemak doordat je vaker naar de garage moet voor onderhoud en/of reparatie.

Geen keuze in extra opties (zoals kleur en navigatie).

Prijs is niet veel voordeliger.

Pas op voor huurkoop (financial lease)

Leasemaatschappijen prijzen soms een huurkoopcontract (ook wel financial lease) aan voor een occasion of nieuwe auto. Je betaalt dan een vast maandbedrag, maar draait zelf op voor het onderhoud, motorrijtuigenbelasting en de autoverzekering.

Bij financial lease betaal je vaak een aanbetaling en een slotsom aan het eind van het contract. Na afloop van het contract word je eigenaar van de auto, waardoor de maandelijkse lasten gedurende de huurkoop veel hoger zijn dan bij private lease.

De Consumentenbond raadt huurkoop af. Een goedkope persoonlijke lening is een beter alternatief. Je bent honderden, vaak wel duizenden euro's goedkoper uit en de auto is meteen helemaal van jou.

Zorgeloos een private-leaseauto rijden? Met ons Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract voor een eerlijk maandbedrag. Al vanaf €169 per maand. In het nieuwe aanbod zitten 24 modellen, waarvan de helft (deels) elektrisch. En sommige auto's kun je weer verhuren via SnappCar. Bekijk alle de auto's

Lees ook: