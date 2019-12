Auto leasen: welke lease vorm kies jij?

Private lease is inmiddels een bekende vorm om als particulier een auto te huren en valt onder ‘operational lease’. Andere leasevormen zijn financial lease (huurkoop), shortlease en occasion lease. Wat zijn de verschillen?

Operational lease: huur

Veel bedrijven bieden werknemers een zakelijke leaseauto. Er is dan sprake van loon in natura, waarbij het bedrag voor gebruik van de leaseauto bij het maandsalaris wordt opgeteld.

Private lease

Naast zakelijke autolease bieden leasemaatschappijen steeds vaker de mogelijkheid privé of particulier een auto te leasen. Dit wordt ook wel private lease genoemd. Bij deze vorm huur je voor een vast bedrag per maand een nieuwe auto van de leasemaatschappij. Je hebt geen omkijken naar de kosten voor de autoverzekering, wegenbelasting, reparaties, pechhulp of onderhoud. Je betaalt alleen de brandstof.

De leasemaatschappij is economisch eigenaar van de leaseauto. Na de looptijd van vaak 1 tot 5 jaar lever je de leaseauto in principe weer in. Het restwaarderisico ligt dan bij de leasemaatschappij. Dit is de kans op waardevermindering van de auto, ofwel wat je nog voor de auto krijgt na de leaseperiode.

Financial lease: huurkoop

Sommige autodealers bieden particulieren een huurkoopcontract aan. Dit noemen we financial lease of financiële lease. Hiermee wordt je aan het eind van de looptijd van het contract eigenaar van de auto. Financial lease (huurkoop) wordt soms onder de naam private lease aangeboden. Private lease is namelijk (nog) geen beschermde titel. Financial lease moet op papier (in het contract) dan wel uitgewerkt zijn als financial lease met omschrijving van het restwaarderisico.

Extra kosten naast het maandbedrag

Een verschil met private lease (operationele lease) is dat je naast het maandbedrag zelf moet betalen voor onderhoud van de auto, de motorrijtuigenbelasting en de autoverzekering. Je betaalt bij deze huurkoop, meestal een aanbetaling en vaak nog een bedrag aan het eind van het contract. Omdat je na afloop eigenaar van de auto wordt, zijn de maandelijkse lasten tijdens de huurkoop veel hoger dan bij private lease.

De Consumentenbond raadt huurkoop af. Een goedkope persoonlijke lening is een beter alternatief. Je bent honderden, vaak wel duizenden euro's goedkoper uit en de auto is meteen helemaal van jou.

Shortlease

Via shortlease kun je ook als particulier voor korte duur, zoals 1 of 2 maanden, een auto huren van de leasemaatschappij. Dit kan handig zijn wanneer je tijdelijk een auto nodig hebt, bijvoorbeeld voor op vakantie of wanneer je eigen auto wordt gerepareerd. Het contract is meestal dagelijks op te zeggen.

12 maanden leasen via het Autolease-collectief

Wil je voor korte tijd maar minimaal een jaar een auto privé leasen? Via het Autolease-collectief van de Consumentenbond kun je kiezen voor een flexibel contract dat je na 1 jaar kunt opzeggen. Het gaat dan om een contract voor 60 maanden waar je na 12 maanden op elk gewenst moment boetevrij vanaf kunt. Let wel: de opzegtermijn is 3 maanden.

Occasion lease: tweedehands auto’s

Wil je als particulier een auto leasen, maar hecht je weinig waarde aan de nieuwste modellen? Dan kun je ook een gebruikte of tweedehands auto leasen (occasion lease). Een contract voor 12 maanden private lease is dan ook een optie. Het privé leasen van een gebruikte auto is niet altijd goedkoper dan het maandelijkse leasebedrag voor een nieuwe auto. Als je vooral goedkoop wil rijden en een jonge auto niet belangrijk vindt, kun je waarschijnlijk beter zelf een occasion kopen en die zoveel mogelijk 'oprijden'. Overweeg je een tweedehands auto te leasen? Vergelijk dan ook eens met een nieuwe private lease auto.

Lees meer over het leasen van een occasion.

