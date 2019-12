Private lease via het Autolease-collectief

De Consumentenbond strijdt voor eerlijke contracten zonder kleine lettertjes. Met het Autolease-collectief maakt de Consumentenbond private lease inzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen. In het collectief zijn per auto de belangrijkste contractvoorwaarden en specificaties op een rij gezet.

Wat is het Autolease-collectief?

Veel mensen weten niet hoeveel geld ze maandelijks aan hun auto kwijt zijn. Twijfel je tussen een auto kopen of private lease? In het Autolease-collectief kun je de kosten vergelijken tussen private lease en zelf kopen met geleend geld of eigen geld.

Zorgeloos een private-leaseauto rijden? Met ons Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract voor een eerlijk maandbedrag. Al vanaf €169 per maand. In het nieuwe aanbod zitten 24 modellen, waarvan de helft (deels) elektrisch. En sommige auto's kun je weer verhuren via SnappCar. Bekijk alle de auto's

Waarom private lease via de Consumentenbond?

Met een private-leaseauto van de Consumentenbond rijd je zorgeloos in een nieuwe auto. Voor een eerlijke en scherpe prijs. De leasemaatschappijen die meedoen aan het Autolease-collectief moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Zo moeten ze het Keurmerk Private Lease hebben.

Het Autolease-collectief heeft daarnaast (extra) klantvriendelijke voorwaarden:

Vast all-in maandbedrag: het enige dat je daarnaast betaalt is de benzine. Het tarief wijzigt tussentijds niet, zoals door een gestegen verzekeringspremie.

Beperkt eigen risico (maximaal €300).

Geen leeftijdsgrenzen.

Behoud en opbouw van schadevrije jaren (via Roydata of via een automatisch verstrekte leaseverklaring en bemiddeling).

Flexibele contracten vanaf 12 maanden mogelijk tot 5 jaar.

Contract kosteloos beëindigen bij persoonlijke omstandigheden: overlijden, arbeidsongeschiktheid, ontslag, echtscheiding of ontbinding van een samenlevingscontract.

Ervaringen van anderen

Ervaring Ramona

Ramona heeft een private leasecontract via de Consumentenbond en verhuurt haar auto aan anderen.

Ervaring Jessica

Jessica vertelt waarom zij begin 2018 koos voor een private leaseauto in plaats van een eigen auto kopen.

Leaseauto verhuren

Een nieuwe optie in het Autolease-collectief is verhuren via SnappCar. Zo kun je een deel van het leasebedrag terugverdienen. Verschillende auto’s kun je zelfs op afstand (keyless) delen. Mensen die kort een auto nodig hebben, kunnen een huurverzoek indienen. Als jij dit verzoek accepteert, betaalt de huurder en haalt hij de auto op.

Benieuwd om welke auto's het gaat? In het Autolease-collectief kun je filteren op 'autodelen toegestaan'.

Hoe werkt private lease via de Consumentenbond?

Iedereen die interesse heeft in een private-leaseauto kan zich inschrijven voor het Autolease-collectief. Ben je geen lid van de Consumentenbond? Ook dan kun je gewoon meedoen. Inschrijven is geheel vrijblijvend: je zit nergens aan vast. We hanteren strenge regels voor de veiling: alleen private leasemaatschappijen met het Keurmerk Private Lease bieden auto's aan. De Consumentenbond selecteert in verschillende categorieën de leaseauto’s met de beste voorwaarden en eerlijke maandbedragen. Heb je je van tevoren aangemeld? Dan informeren we je als eerste per e-mail over het resultaat van de veiling. Het autolease-aanbod is geheel vrijblijvend. Wil je niet op de aanbieding ingaan, dan hoef je niet te reageren.

Financiële check

De leasemaatschappij doet een financiële controle voordat zij met jou een leasecontract afsluit. Zij beoordeelt of je de leaseprijs nu en tijdens de leaseperiode kunt betalen. Daarom word je gevraagd verschillende documenten in te leveren:

een kopie van je loonstrook en werkgeversverklaring

een verklaring pensioen/aanvullend pensioen (als je gepensioneerd bent)

een overzicht woonlasten

een verklaring alimentatie

een kopie van je rij- of identiteitsbewijs

Nadat de leasemaatschappij jouw financiële achtergrond heeft goedgekeurd, kun je het leasecontract afsluiten.

Leasecontract en BKR-registratie

Bij een private-leasecontract hoort vaak een BKR-registratie. Houd hier rekening mee als je een hypotheek of lening wilt afsluiten. Want dit heeft invloed op hoeveel je maximaal kunt lenen.

Bij het Autolease-collectief kun je ook kiezen voor een flexibel contract. Dan kun je het contract na 1 jaar en een opzegtermijn van 3 maanden boetevrij opzeggen. Hierna vervalt de lening en daarmee ook de inschrijving bij het BKR. Voor een hypotheek is alleen van belang of je een lening hebt lopen, niet dat je een lening gehad hebt.

Inschrijven en aanvragen

Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het Autolease-collectief. Is het aanbod bekend, dan krijg je als eerste een e-mail. Je kunt de auto's dan direct bekijken en aanvragen. Check het Autolease-collectief van de Consumentenbond.

