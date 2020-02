Via shortlease kun je voor een relatief korte periode een auto huren van een lease- of autoverhuurmaatschappij. Dit kan handig zijn wanneer je tijdelijk een auto nodig hebt. Wij zetten de voor- en nadelen van shortlease op een rij.

Wat is shortlease?

Bij shortlease sluit je een huurcontract af voor een auto. De periode kan variëren van 30 dagen tot 2 jaar. Je betaalt bij shortlease een vast tarief, net als bij leasen. Hierin zitten de kosten voor afschrijvingen, een allrisk-autoverzekering, motorrijtuigenbelasting, reparatie, onderhoud, pechhulp en banden inbegrepen. Brandstofkosten en eventuele boetes betaal je zelf.

Wanneer shortlease?

Shortlease kan handig zijn wanneer je tijdelijk een (grotere) auto nodig hebt of je flexibel wilt zijn met hoelang en in welke auto je rijdt. Denk aan een lange autovakantie die je gepland hebt. Shortlease kan ook handig zijn als je binnenkort veranderingen in je privé- of werkomstandigheden verwacht. Bijvoorbeeld wanneer je nog in je proeftijd zit bij een nieuwe werkgever.

Voordelen shortlease

Flexibel contract

All-in prijs

Geen schadevrije jaren vereist

Snel leverbaar

Geen (extra) beperkingen als je een huis wilt kopen

Nadelen shortlease

Duurder dan private lease

Beperkte keuze in merken, modellen en opties

Shortlease wordt veel zakelijk aangeboden

Looptijden

Bij veel shortlease-aanbieders kun je het contract na een maand dagelijks opzeggen. Heb je een auto voor bijna een jaar nodig? Dan is private lease erg populair. Een private leasecontract kun je soms al vanaf een 1 jaar afsluiten.

1 jaar private lease via het Autolease-collectief

Wil je voor korte tijd maar minimaal een jaar een auto privé leasen? Via het Autolease-collectief van de Consumentenbond kun je kiezen voor een flexibel contract dat je na 1 jaar kunt opzeggen. Het gaat om een contract voor 60 maanden waar je na 12 maanden op elk gewenst moment boetevrij van af kunt. Let op: de opzegtermijn is 3 maanden.

Tarieven

Hoe langer je een auto leaset of huurt, hoe lager het tarief. Het maakt niet uit of het nu gaat om shortlease of private lease. Wil je tarieven van shortlease vergelijken? Bekijk dan de prijzen en voorwaarden bij verschillende aanbieders. Je kunt ook vergelijken met de prijs voor een huurauto. Houd rekening met aanvullende kosten bij de getoonde prijs. Denk aan verlaging eigen risico, aanvullende verzekeringen of een extra bestuurder.

Private lease is doorgaans goedkoper, omdat het contract vaak langer loopt. Heb je een auto voor langere tijd nodig, dan kan het verstandig zijn om ook te vergelijken met private lease.

