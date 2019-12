Verzekering, onderhoud, afschrijving: je auto is een flinke kostenpost, iedere maand weer. Meer dan 85% van alle autobezitters in Nederland weet niet wat hij maandelijks kwijt is aan zijn auto. Met private lease betaal je een vast bedrag per maand.

Wat is private lease?

Privé een auto leasen, ook wel private lease genoemd, is een vorm van huren. De leaseauto is eigendom van de leasemaatschappij en na de looptijd lever je de leaseauto weer in. Je betaalt per maand en hebt verder geen omkijken naar de autoverzekering, wegenbelasting of onderhoud. Je hoeft alleen te tanken.

Vanaf zo'n €200 rij je in een nieuwe kleine lease auto. Ook zzp'ers kunnen private leasen.

5 weetjes over private lease

Huis kopen

Met private lease hoef je je niet druk te maken over onverwachte rekeningen, zoals voor onderhoud en reparaties. Maar er zijn ook nadelen, bijvoorbeeld als je een hypotheek wilt afsluiten. Je kunt door een private-leasecontract vaak een stuk minder lenen. Leeftijdsgrenzen

Op latere leeftijd kun je niet altijd meer geld lenen via een kredietverstrekker. Private lease is dan een optie. Maar bij ongeveer de helft van de private-leaseaanbieders geldt een leeftijdsgrens. Meestal staat die grens op 75 jaar.

In ons Autolease-collectief kunnen ouderen wel altijd terecht. Contractbreuk is kostbaar

Verandert je situatie - bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding of ontslag - dan kom je meestal niet zomaar onder het leasecontract uit.

Bij de leasecontracten uit ons Autolease-collectief is dat wél altijd het geval. Andere bestuurders

Iedereen met een geldig Nederlands rijbewijs mag in de leaseauto rijden. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor wat er met je auto gebeurt, net zoals bij een gekochte auto waar je een verzekering voor afsluit. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor je opgebouwde, schadevrije jaren en een eigen risico bij schade. Leasen of kopen

Private lease is vaak voordelig, zeker als je een nieuwe auto wilt kopen met geleend geld. Maar heb je voldoende spaargeld of veel no-claimkorting opgebouwd? Dan ben je niet altijd goedkoper uit met private lease. Zeker niet als je de auto zelf wilt samenstellen.

Auto leasen? Zo werkt het

Bij private lease huur je een auto naar keuze voor 12 tot 60 maanden.

Iedere maand betaal je een vast bedrag voor het gebruik van de auto. Hierin zitten de kosten voor afschrijvingen, een allrisk-autoverzekering, motorrijtuigenbelasting, reparatie, onderhoud, pechhulp en banden verwerkt.

Het leasetarief kan tussentijds wijzigen. Bij leasemaatschappijen in het Autolease-collectief van de Consumentenbond of met het keurmerk Private Lease verandert het tarief alleen door fiscale wijzigingen. Bijvoorbeeld wanneer de wegenbelasting of de btw hoger of lager wordt. Het maandbedrag verandert dus niet als de verzekeringspremie bijvoorbeeld stijgt.

Je betaalt zelf de brandstof, eventuele verkeersboetes en bij schade een eventueel eigen risico.

Ga na wat er verder bij de leaseprijs is inbegrepen. Zijn bijvoorbeeld accessoires zoals een audio- en navigatiesysteem inbegrepen in de leaseprijs en hoe zit het met navigatie-updates?

Je spreekt van tevoren het aantal kilometers per jaar af. Meestal beginnen kilometerbundels bij 10.000 kilometer per jaar. Het Autolease-collectief van de Consumentenbond begint al bij 5.000 kilometer per jaar.

Rij je meer dan de afgesproken bundel, dan betaal je een extra bedrag per gereden kilometer.

Rij je minder dan de afgesproken bundel, dan kun je eventueel een bedrag per betaalde kilometer terugkrijgen. Dat bedrag is altijd minder dan de kosten voor te veel rijden.

Er is geen fiscale bijtelling bij private lease, die geldt alleen voor leaserijders met een auto van de zaak (zakelijke lease auto's).

Na de afgesproken leaseperiode lever je de auto in en worden de gereden kilometers en 'niet-acceptabele' schades verrekend. Dit zijn bijvoorbeeld krassen en deuken die niet gebruikelijk zijn voor een goed onderhouden leaseauto van een paar jaar. Vraag bij de leasemaatschappij na welke schades wel en niet acceptabel zijn.

Behalve leasen kun je natuurlijk ook een nieuwe auto kopen, met geleend of eigen geld. Of voor een tweedehands auto gaan. Wat het slimst is, hangt af van je situatie.

Zorgeloos een private-leaseauto rijden? Met ons Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract voor een eerlijk maandbedrag. Al vanaf €169 per maand. In het nieuwe aanbod zitten 24 modellen, waarvan de helft (deels) elektrisch. En sommige auto's kun je weer verhuren via SnappCar. Bekijk alle de auto's

Geen fiscale bijtelling

Bij private lease is er geen fiscale bijtelling. Omdat je het leasecontract privé afsluit en betaalt, is er geen sprake van bijtelling.

Rij je de private-leaseauto naast privé ook zakelijk, bijvoorbeeld als zzp'er? Dan mag je de zakelijke kilometers aftrekken van je winst. Dit is 19 cent per zakelijk gereden kilometer.

Je betaalt wel bijtelling als je regelmatig een auto privé gebruikt die je werkgever beschikbaar stelt en betaalt. De fiscus ziet dit als een vorm van loon in natura. Daarom wordt het bedrag voor gebruik van de leaseauto bij het maandsalaris opgeteld. Over dit bedrag betaal je dan belasting.

Financiële check autolease

Met private lease word je geen eigenaar van de auto en ga je ook geen lening aan. Wel moet worden beoordeeld of je de leaseprijs kunt (blijven) betalen. Daarom doet de leasemaatschappij een financiële controle en wordt je leasecontract geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Zo’n registratie moet voorkomen dat consumenten verplichtingen aangaan die zij financieel niet kunnen dragen.

Het BKR registreert alle financiële verplichtingen boven de €250 en met een looptijd van minstens 1 maand. De kans is dus groot dat je al in het systeem staat vanwege een creditcard, hypotheek of mobiele telefoon in combinatie met een abonnement. Het kadaster houdt de hypotheken bij. Je staat hiermee alleen in het BKR als je je verplichtingen niet bent nagekomen.

Gevolgen private lease voor hypotheek

De BKR-registratie van een private-leaseauto kan gevolgen hebben voor het afsluiten van een hypotheek of een andere lening. Bij een hypotheek worden de maximaal toegestane hypotheeklasten per maand dan verminderd met 65% van het maandelijkse leasebedrag.

Lees meer over private lease en de invloed op je hypotheek.

Wat de invloed van een leasecontract in jouw geval is, kun je laten beoordelen door een financieel adviseur of hypotheekadviseur. Als je al een huis hebt gekocht en je sluit daarna een private-leasecontract af, dan heeft dit geen invloed op je lopende hypotheek.

