Autoschade na een ongeval of aanrijding

Na een ongeluk met de auto is het belangrijk om bewijs te verzamelen over de toedracht en de schuldvraag. Is de ander schuldig, dan moet je die aansprakelijk stellen voor de autoschade. Bij een aanrijding met een fietser, voetganger of kind ben je als automobilist in veel gevallen aansprakelijk.

Bij schade aan de eigen auto is het belangrijk na te gaan wie er schuldig is en welke dekking je hebt.

Schade en aansprakelijke tegenpartij

Bij een botsing met bijvoorbeeld een andere auto of motor is er sprake van 'tweezijdige schade'. Is er een tegenpartij schuldig aan de schade? Dan kun je die aansprakelijk stellen via een schadeformulier, digitaal via de app of op mobielschademelden.nl. Alle 'redelijke' kosten kun je op de aansprakelijke partij verhalen, ook die van juridische bijstand. Heb je een allriskautoverzekering (volledig casco), dan verhaalt je verzekeraar de schade bij de tegenpartij. Je hoeft dan verder niets te doen. Met alleen een WA-dekking of beperkt cascodekking, moet je zelf achter een schadevergoeding aan.

Tegenpartij werkt niet mee

Wanneer de tegenpartij niet wil meewerken, dan kun je zijn verzekeraar zelf aanspreken voor de schade, wanneer de tegenpartij hier schuld aan heeft. Je kunt de verzekeringsgegevens van andere partijen opvragen bij de RDW. Dit kost €4,60. Stuur voor de verzekeringsgegevens een e-mail naar IV@rdw.nl. Bij gesteggel over de schade kun je ook je eventuele rechtsbijstandverzekeraar of tussenpersoon inschakelen.

Tips bij schade door ander

Verzamel altijd bewijs na een schade, zoals getuigenverklaringen, bonnetjes en beeldmateriaal (foto's). Kijk voor een stappenplan op de website van de ANWB.

Meld de schade bij je eigen autoverzekeraar. Vul het schadeformulier zo nauwkeurig mogelijk in en geef het duidelijk aan als je het oneens bent met de tegenpartij.

Wil je de schade onderling regelen met de tegenpartij? Zet dan op papier hoe hoog de schade is, geef aan dat het om een 'finale kwijting' gaat en onderteken beiden. Hierna kun je niets meer van elkaar vorderen.

Oneens met de toegekende schadevergoeding? Schakel dan je rechtsbijstandverzekeraar in of, wanneer je die niet hebt, ga zelf in verweer en eis een duidelijke onderbouwing van de vergoeding.

Autoschade door onbekende dader

Is de schade veroorzaakt door een onverzekerde of onbekende tegenpartij? Klop dan aan bij het Waarborgfonds Motorverkeer, maar check eerst of je aan de voorwaarden voldoet. Bij een onbekende dader geldt wel een eigen risico van €250.

Schade buiten eigen schuld

Sommige schades zijn haast onvermijdelijk, zoals een sterretje in je ruit door steenslag of stormschade. Of wat denk je bijvoorbeeld van een aanrijding met een dier. Je kunt je tegen deze schade verzekeren met een beperkt casco en een all-riskverzekering.

Schade die je zelf veroorzaakt

Als je de schade zelf veroorzaakt (schuldschade), kun je deze op een allriskpolis claimen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zogenoemde eenzijdige schade, zoals wanneer je ergens tegenaan rijdt of schade die je met een aanhanger veroorzaakt. Een claim heeft wel gevolgen voor je premiekorting en schadevrije jaren.

Met een zogenoemde bonus- of no-claimbeschermer kun je jaarlijks een schade claimen zonder premiegevolgen. Maar je verliest wel schadevrije jaren (meestal 5 jaar). Dat is pas merkbaar bij de overstap naar een andere verzekeraar. Vraag de verzekeraar (of tussenpersoon) dus altijd naar de premiegevolgen voor de komende jaren na een claim. Wil je inzage in de schadeberekening, dan moet de verzekeraar dit op verzoek geven. Dit kan helpen bij de afweging om de schade te claimen of zelf te betalen.

Claimen en eigen risico

Een claim op de autoverzekering kan je soms wel honderden euro's eigen risico kosten. Dit bedrag is lager of vervalt als een herstelbedrijf, dat bij de verzekeraar is aangesloten, de schade afhandelt. Maar sommige polissen keren niets uit bij schadeherstel door een andere garage.

Tips bij claimen van schade

Claim meerdere schades met dezelfde oorzaak ineens.

Check vóór een claim bij de verzekeraar wat de gevolgen voor je premie én schadevrije jaren zijn.

Het verlies van schadevrije jaren kan bij een overstap voor een hogere premie zorgen.

Bij een forse premiestijging kun je de schade alsnog zelf betalen, vaak tot 12 maanden nadien. De premie en schadevrije jaren worden dan hersteld.

Beide schuldig aan autoschade

Als je een schade zelf veroorzaakt of medeschuldig bent, zal de tegenpartij je aansprakelijk willen stellen. De kosten kunnen aanzienlijk zijn, maar daarvoor ben je verzekerd via je verplichte WA-verzekering. Jouw verzekeraar keert dan een bedrag uit aan de tegenpartij. Als 2 automobilisten een bijzondere manoeuvre uitvoeren en botsen, wordt de schade in de regel ook gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan een botsing op de parkeerplaats, nadat je allebei een parkeervak uitrijdt. Maar als de kosten niet bijzonder hoog zijn, kun je de schade beter niet claimen, maar zelf betalen. Anders vervalt de no-claimkorting volledig, ook al ben je misschien maar deels (50%) aansprakelijk.

Vervangende auto bij autoschade

Als je de auto laat repareren bij een aangesloten schadeherstelbedrijf, krijg je vaak gratis een vervangende auto van je verzekeraar. Dit hangt wel af van de dekking van je autoverzekering. Ga je naar een herstelbedrijf waar je autoverzekeraar geen contract mee heeft? Dan heb je vaak geen recht op een vervangende auto.

Ongeval met fietsers en voetgangers

Bestuurders van motorvoertuigen, zoals auto’s en brommers, zijn in de regel vaak aansprakelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger (zwakke verkeersdeelnemers). Ook als deze de verkeersregels niet goed naleven. Bij fietsers en voetgangers tot 14 jaar ben je als automobilist vaak 100% aansprakelijk, boven de 14 jaar ben je minimaal 50% aansprakelijk.

Alleen als er sprake is van overmacht, kan de bestuurder van een motorrijtuig niet aansprakelijk gesteld worden. In de praktijk komt dat zelden voor. Wanneer je als automobilist kunt aantonen dat je niets fout hebt gedaan bij de aanrijding met een fietser of voetganger, dan geldt de no-blame-no-claimregeling. Je valt dan niet terug op de bonus-malusladder en verliest geen no-claimkorting en schadevrije jaren. Sinds 2016 geldt de no-blame-no-claimregeling voor alle maatschappijen die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

Autoschade door jou als fietser

Veroorzaak je als fietser of voetganger schade aan een motorrijtuig? Dan vergoedt een eventuele aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) in de meeste gevallen de schade. Schade die je aan een eigen of geleend motorrijtuig maakt, is meestal uitgesloten.

