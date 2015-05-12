Autoschade na een ongeval of aanrijding

Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:7 mei 2026
Is een tegenpartij deels, of juist helemaal aansprakelijk voor het ongeval? Dan kun je je eigen verzekeraar inschakelen voor de materiële schade aan je auto door een ander motorvoertuig (directe schadeafhandeling). Is er een discussie over wie er verantwoordelijk en dus aansprakelijk is, dan voer je die met je eigen verzekeraar.
Bij directe schadeafhandeling gaat het om materiële schade en niet om bijvoorbeeld letselschade. Het voordeel van deze zogenoemde directe schadeafhandeling is dat je niet meer hoeft uit te zoeken wie de aansprakelijke verzekeraar is. Ook hoef je niet zelf in gesprek met de andere partij. De afwikkeling van de schade gaat daardoor sneller. De verzekeraars regelen dit met elkaar.
Vul wel het schadeformulier nog steeds zo compleet mogelijk in. Zodat de situatie duidelijk is en ook hoe het ongeval is gebeurd. Ben je niet tevreden over de schadeafwikkeling en dienstverlening? Dan kun je klagen bij de eigen verzekeraar of eventueel overstappen.
Je kunt de verzekeraar van de tegenpartij ook zelf aanspreken voor de schade, zoals bij letselschade. Dit kan via een schadeformulier of digitaal op mobielschademelden.nl. Alle 'redelijke' kosten kun je op de aansprakelijke partij verhalen, ook de kosten voor juridische bijstand. Heb je een allrisk-autoverzekering en ben je dus volledig casco verzekerd? Dan verhaalt je verzekeraar de schade bij de tegenpartij. Je hoeft dan verder niets te doen.
Bij een autoschade hoeft er niet altijd één schuldig te zijn. Je kunt ook beiden schuld hebben. Ook hoeft het niet altijd om gemotoriseerde voertuigen te gaan. Bekijk hieronder welke situatie van toepassing is en lees er meer over.
Een claim op de autoverzekering kan je soms wel honderden euro's eigen risico kosten. Dit bedrag is lager of vervalt als het herstelbedrijf dat de schade afhandelt bij de verzekeraar is aangesloten. En sommige polissen keren niets uit als een andere garage de schade herstelt.
Je krijgt vaak een vervangende auto van je verzekeraar als je de auto laat repareren bij een aangesloten schadeherstelbedrijf. Dit hangt wel af van de dekking van je autoverzekering. Ga je naar een herstelbedrijf waarmee je autoverzekeraar geen contract heeft? Dan heb je vaak geen recht op een vervangende auto.