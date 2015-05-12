Autoschade na een ongeval of aanrijding

Schade en aansprakelijke tegenpartij

Is een tegenpartij deels, of juist helemaal aansprakelijk voor het ongeval? Dan kun je je eigen verzekeraar inschakelen voor de materiële schade aan je auto door een ander motorvoertuig (directe schadeafhandeling). Is er een discussie over wie er verantwoordelijk en dus aansprakelijk is, dan voer je die met je eigen verzekeraar.

Directe schadeafhandeling via eigen verzekeraar

Bij directe schadeafhandeling gaat het om materiële schade en niet om bijvoorbeeld letselschade. Het voordeel van deze zogenoemde directe schadeafhandeling is dat je niet meer hoeft uit te zoeken wie de aansprakelijke verzekeraar is. Ook hoef je niet zelf in gesprek met de andere partij. De afwikkeling van de schade gaat daardoor sneller. De verzekeraars regelen dit met elkaar.

Vul wel het schadeformulier nog steeds zo compleet mogelijk in. Zodat de situatie duidelijk is en ook hoe het ongeval is gebeurd. Ben je niet tevreden over de schadeafwikkeling en dienstverlening? Dan kun je klagen bij de eigen verzekeraar of eventueel overstappen.

Tegenpartij zelf aansprakelijk stellen

Je kunt de verzekeraar van de tegenpartij ook zelf aanspreken voor de schade, zoals bij letselschade. Dit kan via een schadeformulier of digitaal op mobielschademelden.nl. Alle 'redelijke' kosten kun je op de aansprakelijke partij verhalen, ook de kosten voor juridische bijstand. Heb je een allrisk-autoverzekering en ben je dus volledig casco verzekerd? Dan verhaalt je verzekeraar de schade bij de tegenpartij. Je hoeft dan verder niets te doen.

Tips bij schade door een ander

Verzamel altijd bewijs na een schade, zoals getuigenverklaringen, bonnetjes en beeldmateriaal (foto's). Kijk voor een stappenplan op de website van de ANWB.

Meld de schade bij je eigen autoverzekeraar. Vul het schadeformulier zo nauwkeurig mogelijk in. Voor- en achterkant. Geef het duidelijk aan als je het niet eens bent met de tegenpartij.

Wil je de schade onderling regelen met de tegenpartij? Dus zonder verzekeraars? Zet dan op papier hoe hoog de schade is, geef aan dat het om een 'finale kwijting' gaat en onderteken beiden. Hierna kun je niets meer van elkaar terugvragen.

Ben je het niet eens met de schadevergoeding? Schakel dan je rechtsbijstandverzekeraar in. Heb je die niet, maak dan zelf bezwaar en eis een duidelijke uitleg van de vergoeding.

Veroorzaker autoschade

Bij een autoschade hoeft er niet altijd één schuldig te zijn. Je kunt ook beiden schuld hebben. Ook hoeft het niet altijd om gemotoriseerde voertuigen te gaan. Bekijk hieronder welke situatie van toepassing is en lees er meer over.

Claimen en eigen risico

Een claim op de autoverzekering kan je soms wel honderden euro's eigen risico kosten. Dit bedrag is lager of vervalt als het herstelbedrijf dat de schade afhandelt bij de verzekeraar is aangesloten. En sommige polissen keren niets uit als een andere garage de schade herstelt.

Tips bij claimen van schade

Meld meerdere schades met dezelfde oorzaak in 1 keer.

Controleer voordat je claimt bij je verzekeraar wat de gevolgen zijn voor je premie én schadevrije jaren.

Bedenk dat het verlies van schadevrije jaren bij een overstap voor een hogere premie kan zorgen.

Bij een forse premiestijging kun je de schade toch nog zelf betalen. Vaak kan dit nog tot 12 maanden daarna, soms wel 18 tot 24 maanden. De verzekeraar herstelt dan de premie en schadevrije jaren.

Vervangende auto bij autoschade

Je krijgt vaak een vervangende auto van je verzekeraar als je de auto laat repareren bij een aangesloten schadeherstelbedrijf. Dit hangt wel af van de dekking van je autoverzekering. Ga je naar een herstelbedrijf waarmee je autoverzekeraar geen contract heeft? Dan heb je vaak geen recht op een vervangende auto.