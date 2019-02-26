Klachten autohuur in het buitenland

Valkuilen en trucs autohuur

Een huurauto op vakantie bezorgt je naast vrijheid vaak ook kopzorgen. Een verhuurder kan je opzadelen met vage verzekeringen, onbegrijpelijke contracten en veel extra kosten. We zetten verschillende trucs op een rij. Ook geven we tips over wat je kunt doen bij problemen bij het huren van een auto.

Tips bij klachten over autohuur

Heb je een andere klacht over het verhuurbedrijf? Dit is wat je kunt doen: