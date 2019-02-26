Klachten autohuur in het buitenland

Valkuilen en trucs autohuur
Een huurauto op vakantie bezorgt je naast vrijheid vaak ook kopzorgen. Een verhuurder kan je opzadelen met vage verzekeringen, onbegrijpelijke contracten en veel extra kosten. We zetten verschillende trucs op een rij. Ook geven we tips over wat je kunt doen bij problemen bij het huren van een auto.
Tips bij klachten over autohuur
Heb je een andere klacht over het verhuurbedrijf? Dit is wat je kunt doen:
- Leg de klacht eerst voor aan het verhuurbedrijf, de tussenpersoon of reisorganisatie.
- Gebruik een voorbeeldbrief van het Europees Consumenten Centrum. Zie 'Voorbeeldbrieven huurauto'.
- Kom je er onderling niet uit en is de autohuur onderdeel van een pakketreis van een reisorganisatie? Leg dan een klacht voor aan de Geschillencommissie Reizen als de reisorganisatie is aangesloten bij de ANVR. Dat kan ook als je een auto gehuurd hebt bij Sunny Cars of Alamo.
- Als je reisorganisatie niet is aangesloten bij de ANVR, kun je je klacht voorleggen European Car Rental Conciliation Service. Dit kan alleen als je in Europa de auto hebt gehuurd bij een aangesloten verhuurder. Bijvoorbeeld Alamo, Avis, Budget, Europcar of Hertz. Deze dienst is in het leven geroepen door de branche zelf, voor klachten over grensoverschrijdende autohuur binnen Europa.
- Je kunt ook de hulp inroepen van het ECC, het Europees Consumenten Centrum. Het ECC kan bemiddelen bij grensoverschrijdende consumentenklachten in 27 EU-landen plus Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en IJsland.
- Heb je een rechtsbijstandverzekering, ga dan na of je het geschil hier kunt neerleggen.