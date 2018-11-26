Pechhulpdiensten vergeleken

Pechhulpdiensten

Pechhulp kun je op verschillende manieren afsluiten. Bijvoorbeeld als aanvullende dekking bij je auto- of reisverzekering. Of als losse pechhulpverzekering. De Wegenwacht van de ANWB is veruit de grootste pechhulpdienst. Andere aanbieders zijn: AA-mobiel, Allianz Assistance, Bosch Car Service, Bovag, Promovendum en Vakgarage. We zetten de verschillen en aandachtspunten op een rij.

Goedkoopste pechhulpdekkingen

We bekeken de standaardjaarprijzen inclusief woonplaatsdekking voor een auto van 3, 6 en 10 jaar oud. We hebben alleen de premies vergeleken van pechhulpdiensten die je zonder tussenkomst van een adviseur afsluit.

Bij de ANWB, AA-mobiel, Vakgarage en Promovendum speelt de leeftijd van de auto geen rol. Bij alle andere pechhulpdiensten gaat de premie omhoog naarmate de auto ouder is, omdat het risico op pech dan groter is. Bij Promovendum is de leeftijd van de auto wel van invloed op de premie wanneer hij ouder is dan ruim 10 jaar.

Vakgarage Pechhulp is in onze vergelijking in alle gevallen de voordeligste.

De Wegenwacht van ANWB is het duurst. De dienstverlening is wel zeer uitgebreid. ANWB heeft een goedkopere optie wanneer je geen woonplaatsservice wilt.

Een volledig overzicht van de bekeken tarieven:

Peildatum: 29 april 2026, bedragen zijn afgerond naar boven in hele euro's.

Pech in eigen woonplaats

Pech dichtbij huis komt vaak voor. Bij de meeste pechhulpdiensten en verzekeraars is hulp voor de deur of in de eigen woonplaats inbegrepen. Maar bij Wegenwacht van de ANWB en Allianz Assistance moet je dit meeverzekeren. Anders krijg je in principe geen hulp.

Vervangend vervoer buitenland

Vervangend vervoer is via pechhulpdiensten vaak inbegrepen bij de standaarddekking. In Nederland krijg je dan tot 2 (werk)dagen een leenauto. Bij pech in het buitenland kan die termijn anders zijn.

Wegenwacht (ANWB, standaardpakket Europa): maximaal 21 dagen

Promovendum: maximaal 7 dagen

AA-mobiel: maximaal 7 werkdagen. Bij een geboekte vakantie maximaal 30 dagen.

Vakgarage: maximaal 5 werkdagen

Allianz: 4 dagen

Bovag: 4 werkdagen

Bosch Car Service: 4 werkdagen

Vervangend vervoer en transport van de auto (vooral van het buitenland naar Nederland) zijn bij veel pechservices maar 2 keer per jaar gedekt. Bij Promovendum vervalt de optie van vervangend vervoer wanneer de auto 12 jaar of ouder is.

Persoons- of kentekengebonden

De ANWB biedt als enige een persoonsgebonden lidmaatschap. Dat is handig als je in andermans auto rijdt, maar anderen die (regelmatig) in jouw auto rijden krijgen geen hulp bij pech. Je partner of kind kunnen hiervoor wel een Partner- of Jongerenpas afsluiten. Bij de andere aanbieders is de pechhulp kentekengebonden. Het maakt dan niet uit wie er achter het stuur zit.

Acceptatievoorwaarden en leeftijdsgrens

Voorwaarde voor pechhulp is vaak dat de auto goed onderhouden is en het mankement aan de auto niet te verwachten was. Vaak worden meer voorwaarden gesteld voor je pechhulp kunt afsluiten:

Bosch Car Service kun je alleen via de dealer afsluiten. Ook moet je voertuig zijn onderhouden volgens voorschrift van de fabrikant.

Bij Vakgarage kun je pechhulp afsluiten als je je onderhoud door de Vakgarage laat uitvoeren.

Promovendum Pechhulp eist van de aanvrager of partner minimaal een havo- of mbo 4-diploma. Wanneer je een mbo 4-diploma hebt, betaal je meer dan wanneer je een havo-, hbo- of wo-opleiding hebt afgerond.

De pechhulpverzekering van Allianz Assistance kun je alleen afsluiten via een verzekeringstussenpersoon.

Dekking

Veel pechgevallen hebben een simpele oorzaak, zoals een lekke band of een kapotte of lege accu.

Gedekt met pechhulppakket

Lekke band

Kapotte of lege accu

Mechanische storingen

Elektronische storingen

Startproblemen

Buitengesloten zijn door een kapotte of verloren sleutel

Lege tank of verkeerd getankte brandstof (de brandstof en eventueel benodigde onderdelen moet je zelf betalen)

Niet gedekt

Reparatie achteraf

Ongeval

Brand

Oponthoud

Vandalisme

Vastzitten in modder of sneeuw

Pech of schade door van buitenkomende onheilen (zoals brand, bliksem en storm)

De bijkomende kosten in de garage zijn bij pechhulp niet gedekt

Hulp bij een ongeval of diefstal is soms beperkt gedekt

Hulp op moeilijk bereikbare of onbekende plekken (zoals in het buitenland)

Maximum aan pechhulp

Let op met ‘te veel’ pech, want vaak geldt een maximaal aantal pechhulpverleningen. Zo vraagt de ANWB bijvoorbeeld vanaf de vierde melding een toeslag. De ANWB-pechhulp komt maximaal 7 keer per jaar in actie.

Zelf opzeggen van de pechhulp kan meestal pas na 1 jaar, met een maand opzegtermijn.