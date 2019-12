Pechhulpdiensten vergeleken

Pechhulpdiensten

ANWB Wegenwacht is veruit de grootste pechhulpdienst met 3,9 miljoen leden met recht op pechhulp. Jaarlijks handelen zij 1,2 miljoen meldingen af. Andere aanbieders van een los pechhulppakket (dus niet als aanvullende dekking op een verzekering) zijn Allianz Global Assistance, Bosch Car Service, Bovag, Route Mobiel en SOS Pechhulp. We zetten de verschillen en aandachtspunten op een rij.

Pech in eigen woonplaats

Pech dichtbij huis komt vaak voor. Bij de meeste pechhulpdiensten en verzekeraars is hulp voor de deur of in de eigen woonplaats inbegrepen. Maar bij ANWB en Allianz Global Assistance moet je dit meeverzekeren. Anders krijg je in principe geen hulp, ook al ben je 30 jaar klant. Bij Bosch Car Service is dekking in je woonplaats helemaal geen optie bij pechhulp in Nederland. Dit kun je alleen meeverzekeren als je kiest voor pechhulp in heel Europa.

Vervangend vervoer buitenland

Vervangend vervoer is via pechhulpdiensten vaak inbegrepen bij de standaarddekking. In Nederland krijg je dan tot 2 (werk)dagen een leenauto. Bij pech in het buitenland kan die termijn meer verschillen. Vervangend vervoer via het standaardpakket van ANWB Wegenwacht is in Europa maximaal 21 dagen. Bij Route Mobiel is de termijn 7 dagen, bij Bosch Car Service 3 dagen en bij Bovag standaard 4 kalenderdagen bij pech in het buitenland. Vervangend vervoer en transport van de auto (vooral van het buitenland naar Nederland) zijn bij veel pechservices maar 2 keer per jaar gedekt.

Persoons- of kentekengebonden

De ANWB biedt als enige een persoonsgebonden lidmaatschap. Dat is handig als je in andermans auto rijdt, maar andere (regelmatige) bestuurders krijgen dan geen hulp. Je kunt als partner of kind wel een ANWB-partnerpas of ANWB-lidmaatschap afsluiten. Bij de andere aanbieders is de pechhulp kentekengebonden. Het maakt dus niet uit wie achter het stuur zit.

Acceptatievoorwaarden en leeftijdsgrens

Voorwaarde voor pechhulp is vaak dat de auto goed onderhouden is en het mankement aan de auto niet te verwachten was. Vaak worden meer voorwaarden gesteld voor je pechhulp kunt afsluiten:

Bij Bosch Car Service is het afsluiten van pechhulp alleen mogelijk bij jaarlijks onderhoud van de auto of aankoop van een auto bij Bosch Car Service.

SOS Pechhulp eist van de aanvrager of partner minimaal een Havo- of HBO-diploma. Ook mag de auto tijdens de aanvraag niet ouder dan 12 jaar zijn.

Route Mobiel accepteert nieuwe aanvragen alleen voor auto’s tot 15 jaar oud

Allianz Global Assistance accepteert nieuwe aanvragen alleen voor auto’s tot 16 jaar oud.

Goedkoopste pechhulpdekkingen

We bekeken de standaard jaarprijzen inclusief woonplaatsdekking voor een auto van 3, 6 en 10 jaar oud. Bij de ANWB speelt de leeftijd van de auto geen rol. Bij alle andere pechhulpdiensten gaat de premie omhoog naarmate de auto ouder is, omdat het risico op pech dan groter is.

Met een auto van 3 jaar en 6 jaar oud is de premie bij Bosch Car Service het laagst voor hulp in Nederland en Europa. Maar de dekking in Nederland is zónder woonplaatsdekking.

De pakketten van SOS Pechhulp zijn ook relatief goedkoop, daarna volgt Allianz Global Assistance.

De ANWB is het duurst. Behalve met een auto van 10 jaar oud en standaard Nederlanddekking. Dat wil niet zeggen dat ANWB de duurste pechhulpverlener is. Hiervoor is ook het reparatiepercentage van belang. Dit is het aantal pechgevallen dat de hulpverlener ter plaatse oplost.

Een volledig overzicht van de bekeken tarieven:

Peildatum: november 2018, bedragen zijn afgerond naar boven.

* De dekking Nederland is bij Bosch Car Service zonder woonplaatsdekking.

Dekking

Veel pechgevallen hebben een simpele oorzaak, zoals een lekke band of een kapotte of lege accu.

Gedekt met pechhulppakket

Lekke band

Kapotte of lege accu

Mechanische storingen

Elektronische storingen

Startproblemen

Buitengesloten zijn door een kapotte of verloren sleutel

Lege tank of verkeerd getankte brandstof (de brandstof en eventueel benodigde onderdelen moet je zelf betalen)

Niet gedekt

Reparatie achteraf

Ongeval

Brand

Oponthoud

Vandalisme

Vastzitten in modder of sneeuw

Pech of schade door van buitenkomende onheilen (zoals brand, bliksem en storm)

De bijkomende kosten in de garage zijn bij pechhulp niet gedekt

Hulp bij een ongeval of diefstal is soms beperkt gedekt

Hulp op moeilijk bereikbare of onbekende plekken (zoals in het buitenland)

Maximum aan pechhulp

Let op met ‘te veel’ pech, want vaak geldt een maximaal aantal pechhulpverleningen. Zo vraagt de ANWB vanaf de vijfde melding een eigen bijdrage van €50. En vanaf de achtste keer betaal je €150 per geval.

Bij de losse pechhulpverzekering van Centraal Beheer Achmea is er geen beperking. Transporthulp (het vervoer van de auto naar een garage of andere plaats) en vervangend vervoer zijn bij de pechhulpdiensten jaarlijks vaak maar een aantal keer gedekt.

Zelf opzeggen van de pechhulp kan meestal na 1 jaar met een maand opzegtermijn.

Lees ook: