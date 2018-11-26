Pechhulpdiensten vergeleken

Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:7 mei 2026
Pechhulp kun je op verschillende manieren afsluiten. Bijvoorbeeld als aanvullende dekking bij je auto- of reisverzekering. Of als losse pechhulpverzekering. De Wegenwacht van de ANWB is veruit de grootste pechhulpdienst. Andere aanbieders zijn: AA-mobiel, Allianz Assistance, Bosch Car Service, Bovag, Promovendum en Vakgarage. We zetten de verschillen en aandachtspunten op een rij.
We bekeken de standaardjaarprijzen inclusief woonplaatsdekking voor een auto van 3, 6 en 10 jaar oud. We hebben alleen de premies vergeleken van pechhulpdiensten die je zonder tussenkomst van een adviseur afsluit.
Bij de ANWB, AA-mobiel, Vakgarage en Promovendum speelt de leeftijd van de auto geen rol. Bij alle andere pechhulpdiensten gaat de premie omhoog naarmate de auto ouder is, omdat het risico op pech dan groter is. Bij Promovendum is de leeftijd van de auto wel van invloed op de premie wanneer hij ouder is dan ruim 10 jaar.
Een volledig overzicht van de bekeken tarieven:
Peildatum: 29 april 2026, bedragen zijn afgerond naar boven in hele euro's.
Pech dichtbij huis komt vaak voor. Bij de meeste pechhulpdiensten en verzekeraars is hulp voor de deur of in de eigen woonplaats inbegrepen. Maar bij Wegenwacht van de ANWB en Allianz Assistance moet je dit meeverzekeren. Anders krijg je in principe geen hulp.
Vervangend vervoer is via pechhulpdiensten vaak inbegrepen bij de standaarddekking. In Nederland krijg je dan tot 2 (werk)dagen een leenauto. Bij pech in het buitenland kan die termijn anders zijn.
Vervangend vervoer en transport van de auto (vooral van het buitenland naar Nederland) zijn bij veel pechservices maar 2 keer per jaar gedekt. Bij Promovendum vervalt de optie van vervangend vervoer wanneer de auto 12 jaar of ouder is.
De ANWB biedt als enige een persoonsgebonden lidmaatschap. Dat is handig als je in andermans auto rijdt, maar anderen die (regelmatig) in jouw auto rijden krijgen geen hulp bij pech. Je partner of kind kunnen hiervoor wel een Partner- of Jongerenpas afsluiten. Bij de andere aanbieders is de pechhulp kentekengebonden. Het maakt dan niet uit wie er achter het stuur zit.
Voorwaarde voor pechhulp is vaak dat de auto goed onderhouden is en het mankement aan de auto niet te verwachten was. Vaak worden meer voorwaarden gesteld voor je pechhulp kunt afsluiten:
Veel pechgevallen hebben een simpele oorzaak, zoals een lekke band of een kapotte of lege accu.
Let op met ‘te veel’ pech, want vaak geldt een maximaal aantal pechhulpverleningen. Zo vraagt de ANWB bijvoorbeeld vanaf de vierde melding een toeslag. De ANWB-pechhulp komt maximaal 7 keer per jaar in actie.
Zelf opzeggen van de pechhulp kan meestal pas na 1 jaar, met een maand opzegtermijn.