Huurauto boeken en verzekeren

Kosten van een huurauto

Huurprijzen variëren per type auto, huurplaats en seizoen en kunnen per dag wijzigen. In het hoogseizoen kun je het beste vooraf in Nederland een huurauto boeken vanwege stijgende prijzen. Bemiddelaars zijn vaak goedkoper dan verhuurbedrijven met een eigen wagenpark. De prijs is sterk afhankelijk van de gekozen verzekeringen en extra’s zoals een tweede bestuurder.

Vergelijk de prijzen zelf of via vergelijkingssites, zoals Skyscanner. Vraag bij het maken van de reservering naar een lager ‘actietarief’.

Huurauto boeken, verzekeren en afhalen

De Consumentenbond krijgt regelmatig klachten over autohuur in het buitenland, zoals over extra kosten achteraf. Bekijk waar je op moet letten bij het boeken, verzekeren en afhalen van de huurauto.

Pech met de huurauto

Je mag verwachten dat een huurauto in goede staat verkeert. Het risico van een technisch mankement en eventuele vertraging bij het inleveren liggen dan ook bij de verhuurder. Vraag vooraf naar de pechhulp en neem bij autopech direct contact op met de verhuurder voor een oplossing.

Bewaar de rekening als je naar een garage gaat en laat de monteur het pechgeval en de werkzaamheden omschrijven. Neem voor de zekerheid ook foto’s van de pech als bewijs van overmacht.

Kun je de auto vanwege de pech, zoals door een noodzakelijke reparatie, pas later inleveren? Dan is er sprake van overmacht en is bijbetalen hiervoor niet redelijk.

Krijg je toch extra kosten voor je kiezen, probeer er dan onderling uit te komen. Wijs erop dat de technische staat van de auto de verantwoordelijkheid van de verhuurder is en eventuele vertraging jou als huurder niet aangerekend kan worden.

Kom je er niet uit? Klaag dan bij het autoverhuurbedrijf.

Huurauto weer inleveren

Ga na waar je op moet letten bij het inleveren van de huurauto om gezeur achteraf te voorkomen.

