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Huurauto boeken en verzekeren

De prijzen van huurauto’s variëren sterk en zijn afhankelijk van de gekozen verzekeringen. Waar moet je op letten bij het boeken en verzekeren van een huurauto op vakantie?
Annet van den Berg_nieuw 700x700

Annet van den Berg   Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:7 mei 2026

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Kosten van een huurauto

Huurprijzen variëren per type auto, huurplaats en seizoen en kunnen per dag wijzigen. In het hoogseizoen kun je het beste vooraf in Nederland een huurauto boeken vanwege stijgende prijzen. Boeken via een bemiddelaar is vaak goedkoper dan rechtstreeks bij een verhuurbedrijf.

De prijs is ook sterk afhankelijk van de gekozen verzekeringen en extra’s, zoals een tweede bestuurder. Vergelijk de prijzen zelf of via vergelijkingssites, zoals Skyscanner.

Overzichtelijke vergelijkingen

Net zoals er online bemiddelaars van hotelkamers bestaan, zijn die er ook voor autoverhuur. Bekende websites zijn Auto Europe en Sunny Cars. Deze bemiddelaars tonen prijzen van internationale en lokale verhuurders.

Voor het hele overzicht van bemiddelaars én verhuurders zijn vergelijkende websites als EasyterraKayakMomondo en Skyscanner handig. Hoewel internationale autoverhuurders als Avis, Budget, Europcar, Hertz en Sixt in zo’n beetje elke uithoek van de wereld een wagenpark hebben, bieden lokale verhuurders vaak gunstiger tarieven aan.

Checklist voor huurauto's

Ga na waar je op moet letten bij het inleveren van de huurauto om gedoe achteraf te voorkomen.

Tips bij een huurauto

Wij krijgen regelmatig klachten over autohuur in het buitenland, zoals over extra kosten achteraf. We geven daarom tips waar je op moet letten bij het boeken, verzekeren en afhalen van de huurauto.

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