Auto overschrijven: hoe regel je het?

Documenten

De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) beheert het kentekenregister. Voor het overschrijven van een auto in het register zijn de volgende documenten nodig:

(Geldig) legitimatiebewijs van de koper

Kentekenbewijs (kentekencard)

Tenaamstellingscode (8 cijfers)

Wanneer je nog een oud papieren kentekenbewijs van voor 2014 hebt dan heb je 3 delen nodig voor het overschrijven:

Het voertuigenbewijs (Deel IA)

Tenaamstellingsbewijs (Deel IB)

Het overschrijvingsbewijs (Deel II)

Wanneer je één van de documenten kwijt bent dan kun je deze opnieuw aanvragen.

Waar kun je de auto overschrijven

Als je een nieuwe auto koopt of inruilt bij een dealer dan wordt de auto meestal door de dealer overgeschreven. Koop je een auto bij een particulier dan moet je zelf de overschrijving regelen. Dit kan via een PostNL-servicepunt. Ook kun je in Veendam, Zoetermeer en Den Bosch terecht bij een RDW-balie. De kosten voor het overschrijven bedragen €11,40.

Online overschrijven

Wanneer je een kentekencard (op creditcardformaat) hebt dan kun je de auto ook online overschrijven. Hiervoor heb je naast de kentekencard een tenaamstellingscode nodig en de DigiD-app met ID-check. Het online overschrijven kan via de website van de RDW.

Vrijwaringsbewijs

Wanneer de auto is overgeschreven ontvangt de koper een vrijwaringsbewijs. Dit bewijs is voor de verkoper. Hiermee kan hij aantonen dat hij niet meer verantwoordelijk is voor de auto. De verkoper is ook niet meer aansprakelijk voor de verzekering, APK-keuring en de wegenbelasting.

Verzekering

Zodra je een nieuwe auto hebt overgeschreven staat hij op je naam en ontvang je het kentekenbewijs per post. Je mag tot 14 dagen rijden zonder kentekenbewijs. Op het moment dat de auto is overgeschreven ben je verplicht om deze te verzekeren. Met behulp van onze vergelijker ontdek je snel welke verzekeraar voor jou het voordeligste is en de beste voorwaarden heeft.