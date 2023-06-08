Auto overschrijven: hoe regel je het?

Auto overschrijven: dit heb je nodig

De RDW beheert het kentekenregister. Voor het overschrijven van je kenteken van je auto in het register heb je deze documenten nodig:

(Geldig) legitimatiebewijs van de koper

Kentekenbewijs (kentekencard)

Tenaamstellingscode (9 cijfers)

Wanneer je nog een oud papieren kentekenbewijs van voor 2014 hebt dan heb je 3 delen nodig voor het overschrijven:

Voertuigenbewijs (Deel IA)

Tenaamstellingsbewijs (Deel IB)

Overschrijvingsbewijs (Deel II)

Wanneer je één van de documenten kwijt bent dan kun je deze opnieuw aanvragen.

Waar kun je de auto overschrijven?

Als je een nieuwe auto koopt of inruilt bij een dealer dan schrijft die de auto meestal over. Koop je een auto bij een particulier dan moet je zelf de overschrijving regelen. Je kunt dan terecht bij een Kentekenloket van PostNL of de RDW. Ook kun je naar de RDW-locaties met service-balie in Veendam en Zoetermeer. Overschrijven kost €13,10 (2026). Pas nadat de RDW de betaling heeft verwerkt, wordt de auto overgeschreven. Soms duurt dit enkele uren.

Tenaamstellingscode nodig

Voor het overschrijven van de auto heb je ook een tenaamstellingcode nodig. Deze code bestaat uit 9 cijfers en is opgebouwd in 2 delen. De eerste 4 cijfers staan op het tenaamstellingsverslag en krijg je direct bij het overschrijven van de auto. Het tweede deel van de code krijg je samen met het kentekenbewijs thuisgestuurd.

Online overschrijven

Wanneer je een kentekencard (op creditcardformaat) hebt dan kun je de auto ook online overschrijven. Hiervoor heb je ook een tenaamstellingscode nodig en de DigiD-app met ID-check. Via de website van de RDW kun je online overschrijven.

Vrijwaringsbewijs

Wanneer de auto is overgeschreven ontvangt de koper een vrijwaringsbewijs. Dit bewijs is voor de verkoper. Hiermee kan hij aantonen dat hij niet meer verantwoordelijk is voor de auto. De verkoper hoeft dan ook niet meer te zorgen voor de verzekering, APK-keuring en de wegenbelasting.

Autoverzekering is verplicht

Zodra je een nieuwe auto hebt overgeschreven staat hij op je naam en ontvang je het kentekenbewijs per post. Je mag tot 14 dagen rijden zonder kentekenbewijs. Op het moment dat de auto is overgeschreven, ben je verplicht om deze te verzekeren. Met behulp van onze vergelijker ontdek je snel welke verzekeraar voor jou het voordeligste is en de beste voorwaarden heeft.