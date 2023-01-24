Wat is het Europees schadeformulier?

Met het Europees schadeformulier geef je schade na een aanrijding door aan de verzekeraar. Dit formulier wordt ook wel het aanrijdingsformulier genoemd. In heel Europa wordt hetzelfde formulier gebruikt. Aan de hand van dit aanrijdingsformulier bepaalt de verzekeraar wie schuldig is bij een ongeval. En wat de schade is. Let er daarom op dat je het autoschadeformulier zo goed en volledig mogelijk invult.

Hoe kom ik aan een autoschadeformulier?

Als je een autoverzekering afsluit ontvang je per post of digitaal een schadeformulier. In het laatste geval kun je dit zelf printen. Bewaar het formulier in je auto, zodat je het altijd bij de hand hebt.

Heb je geen autoschadeformulier (meer)? Dan kun je een nieuw Europees schadeformulier voor je auto aanvragen bij je autoverzekeraar of het op de website van de verzekeraar downloaden. Bij ons kun je ook een Europees schadeformulier downloaden.

Kun je online een schadeformulier invullen?

Je kunt ook online schade melden. Dat kan via de website MobielSchadeMelden.nl. Zorg dat jullie de schademelding allebei digitaal ondertekenen. Je kunt ook direct foto’s maken met bijvoorbeeld je telefoon en deze gemakkelijk uploaden. Gaat het om een ongeval met een voertuig met een kenteken? Dan wordt de melding doorgestuurd naar de verzekeraar.

Let op! Online schade melden kan niet altijd. Bijvoorbeeld bij een kettingbotsing of een aanrijding in het buitenland met een buitenlands voertuig. Op de website van MobielSchadeMelden.nl kun je de meestgestelde vragen lezen.

Hoe vul je het Europees schadeformulier in?

Na een ongeval vul je samen met de tegenpartij de voorkant van het schadeformulier in. Dit zijn 14 vragen die ingaan op de schade. En de gegevens van de bestuurder, het voertuig en de verzekeraar. Ook de toedracht en een situatieschets zijn een onderdeel. Vul dit deel zo volledig mogelijk in. De achterkant van het formulier vul je later thuis in.

Let op! Beide partijen hebben een ingevuld autoschadeformulier nodig om naar de verzekeraar op te sturen. Heb je een schadeformulier van de verzekeraar ontvangen? Dan zit er achter het schadeformulier een doordruk. De gegevens die je invult staan dan direct op het tweede formulier. Heb je het schadeformulier zelf geprint? Maak dan een foto van het ingevulde autoschadeformulier.

Tips invullen schadeformulier

We zetten een aantal handige tips voor je op een rij voor het invullen van het Europees schadeformulier.