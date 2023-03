Wat is het Europees schadeformulier?

Met het Europees schadeformulier geef je schade na een aanrijding door aan de verzekeraar. Dit formulier wordt ook wel het ‘Aanrijdingsformulier’ genoemd. In heel Europa wordt hetzelfde formulier gebruikt. Aan de hand van dit aanrijdingsformulier bepaalt de verzekeraar wie er schuldig is bij een ongeval. En wat de schade is. Let er daarom op dat je het formulier zo goed en volledig mogelijk invult.

Hoe kom ik aan een schadeformulier auto?

Als je een autoverzekering afsluit ontvang je een schadeformulier per post of digitaal. In het laatste geval kun je deze dan zelf printen. Bewaar het formulier in je auto, zodat je hem altijd bij de hand hebt.

Heb je geen schadeformulier (meer)? Dan kun je een nieuw Europees schadeformulier voor je auto downloaden bij het Verbond van Verzekeraars. Je kunt natuurlijk ook een nieuwe Europees schadeformulier aanvragen bij je autoverzekeraar.

Europees schadeformulier downloaden

Kun je online een schadeformulier invullen?

Je kunt ook online schade melden. Dat kan eenvoudig via de app Mobielschademelden of via de website mobielschademelden.nl. Je kunt direct foto’s maken met bijvoorbeeld je telefoon en deze gemakkelijk uploaden. Gaat het om een ongeval met een kenteken? Dan wordt de melding direct doorgestuurd naar de verzekeraar.

Let op! Online schade melden kan niet altijd. Bijvoorbeeld bij een kettingbotsing of een aanrijding in het buitenland met een buitenlands voertuig. Op de website van Mobielschademelden.nl kun je de meest gestelde vragen lezen.

De app kun je downloaden via de App Store of Google Play.

Hoe vul je het Europees schadeformulier in?

Na een ongeval vul je samen met de tegenpartij de voorkant van het schadeformulier in. Dit zijn 14 vragen die ingaan op de schade. En de gegevens van de bestuurder, het voertuig en verzekeraar. Ook de toedracht en een situatieschets zijn een onderdeel. Vul dit deel zo volledig mogelijk in. De achterkant van het formulier vul je later thuis in.

Let op! Beide partijen hebben een ingevuld schadeformulier nodig om naar de verzekeraar op te sturen. Heb je een schadeformulier van de verzekeraar ontvangen? Dan zit er achter het schadeformulier een doordruk. De gegevens die je invult staan dan direct op het tweede formulier. Heb je het schadeformulier zelf geprint? Maak dan een foto van het ingevulde formulier.

Tips invullen schadeformulier

We zetten een aantal handige tips voor je op een rij voor het invullen van het Europees schadeformulier.