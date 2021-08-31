Vergoeding autoschade door wateroverlast en overstromingen

Vergoeding overstroming- en waterschade

Met een beperkt casco- of volledig cascodekking zit je goed. Waterschade aan de auto door hevige regenval, een modderstroom, overstromingen of een straat die blank staat is hiermee gedekt. Denk hierbij aan:

Een ondergelopen auto en schade aan ingebouwde apparatuur, de bekleding en auto(onderdelen).

Of een weggedreven auto die vervolgens total loss wordt verklaard.

Ook schade aan de auto tijdens een aanrijding door hevige regenval is gedekt.

Wat een verzekeraar verstaat onder een overstroming, staat vaak niet duidelijk in de polisvoorwaarden. Er is ook geen splitsing in oorzaak en eventuele dekking van waterschade, zoals bij woonverzekeringen. Is er dekking, dan kan er een eigen risico gelden.

WA-autoverzekering en caravanverzekering

Met alleen een WA-dekking is dit soort schade niet verzekerd. Een WA-verzekering dekt alleen schade die je met de auto aan een ander veroorzaakt. Op de meeste caravanverzekeringen zijn overstromingen wel gedekt. Ga dus na of je de juiste dekking hebt. Controleer de polisvoorwaarden en neem bij schade contact op met je verzekeraar of tussenpersoon.

Vervangend vervoer

Ook vervangend vervoer is tijdens een reparatie na schade meestal gedekt met een beperkt of volledig-cascodekking. Dit geldt ook als je auto onherstelbaar is beschadigd en hij total loss is (totaalverlies). Voorwaarde voor een vervangende auto bij totaalverlies is vaak wel dat je gebruikmaakt van een bij de verzekeraar aangesloten garage of hersteller.

Ook kan er bij recht op vervangend vervoer een maximumtermijn gelden, zoals 1 of 2 weken. Ga dit na in de polisvoorwaarden of vraag dit na bij de verzekeraar.

Geen terugval bonus-malus

Na een schadeclaim voor waterschade via de cascoverzekering val je in principe niet terug op de bonus-malusladder. Dit betekent dat je de opgebouwde premiekorting (no-claimkorting) behoudt net als je schadevrije jaren.

Schade door eigen schuld

Schade door ‘eigen schuld’, gedekt op een volledig cascoverzekering, kan wél bonus-malusgevolgen hebben. Denk hierbij aan waterschade door het open laten staan van raam of dak. Of een auto die slipt door het water en vervolgens ergens tegenaan rijdt. Claim je die schade, dan kun je wel in premie omhoog gaan en schadevrije jaren kwijtraken.

Vergoeding via overheid (bij rampen)

Is er sprake van een ramp? Dan kom je bij bijvoorbeeld schade aan de woning - onder voorwaarden - in aanmerking voor een tegemoetkoming via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Dit geldt bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Het gebeurt zelden dat officieel sprake is van een ramp. De laatste keer dat dit het geval was, zijn de overstromingen in Zuid-Limburg in de zomer van 2021.

Niet voor auto's

De regeling geldt in principe niet voor schade aan auto’s (dit is te verzekeren met een casco-autoverzekering), maar er zijn uitzonderingen. Voor de situatie in Limburg is bij ‘schrijnende gevallen’ welwillend gekeken naar een tegemoetkoming bij de schade aan een voertuig dat niet casco verzekerd kan worden.