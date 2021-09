Vergoeding autoschade door wateroverlast en overstromingen

Deze zomer was er veel wateroverlast door zware regenval. Er waren hevige overstromingen in Limburg en delen van België en Duitsland. Dit zorgde voor veel schade aan woningen, maar ook aan auto’s. Welke waterschade kun je claimen op de autoverzekering?

Vergoeding overstroming- en waterschade

Met een beperkt casco of volledig casco (allrisk) dekking op de autoverzekering zit je goed. Waterschade aan de auto door hevige regenval, een modderstroom, overstromingen of een straat die blank staat is hiermee gedekt. Denk hierbij aan een ondergelopen auto en schade aan ingebouwde apparatuur, de bekleding en auto(onderdelen) zelf. Of een weggedreven auto die vervolgens total loss wordt verklaard. Ook schade aan de auto tijdens een aanrijding door hevige regenval is gedekt. Er kan wel een eigen risico gelden.

Wat een verzekeraar verstaat onder een overstroming, staat vaak niet duidelijk in de polisvoorwaarden. Er is ook geen splitsing in oorzaak en eventuele dekking van waterschade, zoals bij woonverzekeringen.

WA-autoverzekering en caravanverzekering

Met alleen een WA-dekking is dit soort schade niet verzekerd. Een WA-polis dekt alleen schade die je met de auto aan een ander veroorzaakt. Op de meeste caravanverzekeringen zijn overstromingen overigens wel gedekt. Ga dus na of je de juiste dekking hebt. Controleer de polisvoorwaarden en neem bij schade contact op met de verzekeraar.

Vervangend vervoer

Ook vervangend vervoer is tijdens een reparatie na schade meestal gedekt met een beperkt of volledig cascodekking. Dit geldt ook als je auto onherstelbaar is beschadigd en hij total loss is (totaalverlies). Voorwaarde voor een vervangende auto bij totaalverlies is vaak wel dat je gebruik maakt van een bij de verzekeraar aangesloten garage of hersteller.

Ook kan er bij recht op vervangend vervoer een maximumtermijn gelden, zoals 1 of 2 weken. Ga dit na in de polisvoorwaarden of vraag dit na bij de verzekeraar.

Geen bonus-malus terugval

Na een schadeclaim voor waterschade via de casco autoverzekering val je in principe niet terug op de bonus-malusladder. Dit betekent dat je de opgebouwde premiekorting (no-claimkorting) behoudt net als je schadevrije jaren.

Schade door ‘eigen schuld’, gedekt op een volledig cascopolis, kan wél bonus-malusgevolgen hebben. Denk hierbij aan waterschade door het open laten staan van raam of dak. Of een auto die slipt door het water en vervolgens ergens tegenaan rijdt. Claim je die schade, dan kun je wel in premie omhoog gaan en schadevrije jaren kwijtraken.

Vergoeding via overheid (bij rampen)

Is er sprake van een ramp, zoals bij de overstromingen in Limburg van juli 2021? Dan kom je bij bijvoorbeeld schade aan de woning - onder voorwaarden- in aanmerking voor een tegemoetkoming via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Dit geldt bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

De regeling geldt in principe niet voor schade aan auto’s (dit is te verzekeren met een casco-autoverzekering), maar er zijn uitzonderingen. Voor de situatie in Limburg is bij ‘schrijnende gevallen’ ook welwillend gekeken naar een tegemoetkoming bij de schade aan een voertuig dat niet casco verzekerd kan worden.

Klimaatverandering en verzekeringen

De overstromingen in Limburg van juli 2021 zorgden voor zo’n 13.000 schademeldingen bij verzekeraars. Dit is goed voor miljoenen euro’s aan schade. De meeste claims waren voor schade aan woningen en auto’s.

Extreme neerslag komt door klimaatverandering vaker voor en betekent een toenemende kostenpost voor verzekeraars. Vooral in de kustgevieden vallen in de zomer zware regenbuien. Een verscherping van polisvoorwaarden voor overstromingen en waterschade is hierdoor niet ondenkbaar. Tot nu toe zijn de voorwaarden voor autoverzekeringen op dit punt ongewijzigd.

