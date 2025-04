Vergoeding waterschade bij neerslag

Woonverzekereringen (inboedel- en opstalverzekeringen) vergoeden schade bij directe en indirecte neerslag. Wat betekent dat?

Directe neerslag

Met directe neerslag bedoelen we regen, hagel, sneeuw, smeltwater en terugstromend rioolwater. Als dit schade aan jouw huis veroorzaakt, vergoedt bijna elke inboedel- en opstalverzekeraar de schade.

De meeste verzekeraars betalen je geen geld terug bij waterschade die ontstaat tijdens een verbouwing. Ook neerslagschade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen is bij de meeste woonverzekeraars niet gedekt. Dat geldt ook voor schade die ontstaat als neerslag binnenkomt door openstaande ramen. ABN AMRO, ANWB, en Unigarant betalen je deze schade juist wel terug.

Indirecte neerslag

Indirecte neerslag is neerslag die via de grond het huis binnenkomt. Alle woonverzekeringen met een allrisk-dekking of extra uitgebreid-dekking vergoeden deze schade. Het moet dan wel hevige plaatselijke neerslag zijn. Dit meten verzekeraars aan het aantal gevallen millimeters.

Verzekering tegen overstroming

Brand en ontploffing als gevolg van een overstroming zijn altijd gedekt. Veel verzekeraars vergoeden ook schade door een overstroming als een niet-primaire waterkering bezwijkt. Niet-primaire waterkeringen beschermen tegen overstroming uit kleine beken of rivieren.

Als een primaire waterkering overstroomt, kun je niet bij je opstalverzekering terecht. In de meeste gevallen komt er dan hulp vanuit de overheid, vanuit de Wts (de Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

Overstroomde of bevroren leidingen

Alle verzekeraars dekken schade door overstroomde leidingen. Schade die ontstaat door bevroren leidingen is ook verzekerd. Sommige verzekeraars betalen niet bij vorstschade aan leidingen die aan de buitenkant van het huis zitten.

Vergoeding van schade door lekkage

Er kan ook waterschade in je huis ontstaan door lekkage van leidingen. Alle opstalverzekeraars dekken de kosten voor het hak- en breekwerk om de leidingen te bereiken en de schade te herstellen.

Is de oorzaak van de schade niet duidelijk? Dan vergoeden Lancyr en Rhion maximaal €1500. De andere verzekeraars hanteren hier geen maximumvergoeding voor.

Schade door grondwater

Is grondwater je huis binnengestroomd en heb je daardoor schade? Dan vergoeden verzekeraars de schade meestal niet. Is het grondwater je huis binnengekomen via afvoerleidingen of toestellen die daarop aansluiten, zoals een gootsteen of douchebak? Dan vergoeden ABN AMRO, Allianz, Allianz Direct, AnsvarIdéa, Avéro Achmea , De Goudse en de Internationale dit wel.

Schade door droogte

Nederland heeft steeds meer te maken met langdurige droogte. Door lagere grondwaterstanden kunnen scheuren in muren en gevels ontstaan. Ook neemt de kans op paalrot toe bij houten funderingen. Zo kan een woning verzakken en zelfs instorten. Verzekeraars vergoeden dit niet.

Meld schade altijd bij je verzekeraar

De meeste verzekeraars vergoeden niet of minder als je de schade zelf herstelt. Meld de schade daarom altijd eerst bij je verzekeraar. Dit kan ook het eigen risico drukken.