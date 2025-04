Duurzaamheidsscore per verzekeraar

Wij beoordelen verzekeraars op duurzaamheid. Daarvoor werken we samen met de Eerlijke Verzekeringswijzer, die in 2024 het beleggingsbeleid van 16 in Nederland actieve verzekeringsgroepen onder de loep heeft genomen. In enkele van onze verzekeringsvergelijkers is terug te vinden hoe duurzaam een verzekeraar is. De duurzaamheidsscore is een rapportcijfer.

Duurzamer beleggingsbeleid verzekeraars

De beoordeling moet verzekeraars aanmoedigen hun beleggingsbeleid te verduurzamen. Verzekeraars zijn behoorlijk grote spelers op de internationale beleggingsmarkt. Zij kunnen op een positieve manier bijdragen aan onder meer klimaat en milieu. Dat kan door te beleggen in bedrijven die daar een gunstige invloed op hebben.

Score Eerlijke Verzekeringswijzer

De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt verzekeraars op 10 belangrijke zaken. Dit zijn ondere andere klimaatverandering, natuur en mensenrechten. Maar ook dierenwelzijn, wapens en belastingen. De verzekeringsgroepen die onderzocht zijn, zijn: Achmea, Allianz, ANWB-Unigarant, a.s.r., Athora, CZ, De Goudse, DSW, Klaverblad, Menzis, NN Group, ONVZ, Univé, VGZ, ZLM en Zorg en Zekerheid.

Achmea en a.s.r. halen hoogste duurzaamheidscore

De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft het beleggingsbeleid van verzekeraars in 2024 voor de negende keer bekeken. Achmea en a.s.r. zijn de koplopers met gemiddeld een 8,3, op de voet gevolgd door VGZ met een 8,1. CZ (7,3), Univé (7,0) en NN Group (6,7) volgen daarachter. Hekkensluiters zijn Allianz (3,2) en Athora (1,0). Die laatste biedt geen schadeverzekeringsproducten aan.

Niet alle verzekeraars beoordeeld

Niet alle verzekeraars zijn beoordeeld door de Eerlijke Verzekeringswijzer. Sommige verzekeraars zijn namelijk erg klein. Ze maken geen deel uit van een grotere moedermaatschappij die het beleggingsbeleid bepaalt.

Wat doet de Consumentenbond?

De Consumentenbond heeft een overeenkomst met de Eerlijke Verzekeringswijzer. Daardoor kan de Eerlijke Verzekeringswijzer nu 95 procent van de verzekeraars onderzoeken. Op de site van de Eerlijke Verzekeringswijzer kun je jouw verzekeraar vragen om meer te doen. Je kunt ook een compliment geven.