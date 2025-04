Valt glasschade onder je opstal- of inboedelverzekering?

De meeste verzekeraars vinden dat glas bij het woonhuis hoort. Dan valt het dus onder je opstalverzekering. Soms zit glas al standaard in de opstalverzekering en soms moet je dit apart bijverzekeren. Als je een woning huurt, heb je meestal geen opstalverzekering. Je kunt glas dan meeverzekeren bij je inboedelverzekering.

Glas verzekeren bij een koopwoning

Heb je een koopwoning? Bij de helft van de verzekeraars zit schade aan glas standaard in je opstalverzekering. Bij de andere helft kun je ervoor kiezen om glas apart te verzekeren. Kies voor de aanvullende dekking 'glas' in onze vergelijker inboedelverzekeringen.

Eigen risico bij glasschade

Bij de meeste verzekeraars is er geen eigen risico voor glasschade. Bij sommige wel, zoals ANWB, De Goudse, FBTO Basis en Zevenwouden. Je hoeft dit eigen risico niet altijd te betalen. Laat je schade in dat geval maken door een bedrijf waarmee deze verzekeraars een contract hebben.

Glasschade en aansprakelijkheid

Schade die jij of een gezinslid aan een ander toebrengt, verzeker je via de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Tik je per ongeluk het raam van de buren stuk? Dan kan de buurman dat het beste claimen op zijn eigen opstal- of inboedelverzekering.

Hij kan het schadebedrag daarna terughalen bij jouw aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraars hebben dit samen zo afgesproken. Vaak regelen de verzekeraars dit ook onderling. Dan hoef je dat zelf niet te doen. Dat doen de verzekeraars om dubbele uitbetaling te voorkomen.

Wil je weten welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) het beste bij jou past? Vergelijk woonverzekeringen in onze vergelijker en kies de beste verzekering voor jou.