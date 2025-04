Vast aan het huis

Zonnepanelen vallen standaard onder de opstalverzekering zeker als ze vastzitten aan het huis. Bij veel verzekeraars zijn zonnepanelen die op de grond staan niet of slechts beperkt gedekt.

Zonnepanelen zijn in de regel voor een hoog bedrag meeverzekerd. Alleen bij De Goudse is het standaardbedrag met €5000 aan de lage kant. Tegen meerpremie kan het verzekerd bedrag daar wel worden verhoogd.

Soorten schade

Doorgaans zijn zonnepanelen tegen de meest gangbare vormen van schade verzekerd. Een uitzondering is opnieuw De Goudse, waar qua schade door het weer alleen storm en blikseminslag zijn gedekt. Een uitgebreidere dekking is mogelijk met de aanvullende dekking Duurzaam Wonen. Onzichtbare schade aan zonnepanelen (haarscheurtjes of microcracks) is vaak uitgesloten, bijvoorbeeld bij ABN AMRO, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis.

Misgelopen stroomopbrengst bij schade

Enkele opstal-/inboedelverzekeraars vergoeden ook misgelopen stroomopbrengst door gedekte schade aan de zonnepanelen:

OHRA en de Woonhuisverzekering Maatwerk All-in van Nationale-Nederlanden dekken deze inkomstenderving tot maximaal 26 weken na de schadegebeurtenis.

ABN AMRO vergoedt de energiekosten die je maakt doordat geen energie wordt opgewekt door je zonnepanelen. De verzekeraar vergoedt tot €6000 per gebeurtenis.

AnsvarIdéa en Lancyr vergoeden per gebeurtenis maximaal €2500.

Rhion vergoedt per gebeurtenis maximaal €2000.

a.s.r. en ASN vergoeden per gebeurtenis maximaal €1500.

Lemonade heeft (nog) geen opstalverzekering. Ze hebben wel een oplossing voor dit soort schade bij huurders. Zijn de zonnepanelen beschadigd door een gebeurtenis die onder de dekking van de inboedelverzekering valt? En vallen de panelen niet onder je opstalverzekering? Dan dekt Lemonade alle redelijke en noodzakelijke kosten die uit de claim voortvloeien tot een maximum van €200.000.

Diverse verzekeraars geven aan na te denken over een vergoeding voor financiële schade van productieverlies. Wij houden je op deze pagina op de hoogte!

Op de inboedelverzekering

Heb je zelf geen opstalverzekering, omdat je een woning huurt of een appartement hebt? Dan wil je je zonnepanelen wellicht (aanvullend) verzekeren op de inboedelverzekering. Dit kan bij de meeste aanbieders. Bij ANWB, Goudse en Mintley kun je alleen als huurder terecht.

Huurders- of eigenaarsbelang

Bij sommige inboedelverzekeraars vallen zonnepanelen onder het zogenoemde huurders- of eigenaarsbelang. Controleer dan goed of het (standaard) bedrag van dit huurders- of eigenaarsbelang toereikend is voor jouw zonnepanelen. De maximaal €6000 van (Ik kies zelf van) a.s.r. en ASN is bijvoorbeeld krap, zeker als je nog meer schade hebt die onder het huurders- of eigenaarsbelang valt.

Vallende panelen

Als je zonnepanelen bij veel wind van het dak vallen en schade veroorzaken bij anderen, dan valt dit in principe onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Maar daar zijn opvallende verschillen:

Vanaf windkracht 7

De meeste verzekeraars geven aan zich bij storm (in verzekeringstermen is dat vanaf windkracht 7) te beroepen op overmacht en de schade aan gedupeerden dus niet te vergoeden.

Windkracht 9/10

ASN Bank en ASR laten weten dat de grens voor storm bij de AVP ligt op 26 meter per seconde, ofwel windkracht 9/10. Ook Allianz beroept zich bij windkracht 10 of meer pas op overmacht en wijst de aansprakelijkheid dan af.

Univé wijst pas schades af bij uitzonderlijke zware storm.

Vereniging Eigen Huis geeft zelfs aan dat er met betrekking tot storm geen uitsluitingen op de aansprakelijkheidsverzekering zijn.