Wat dekt je opstalverzekering bij brand?

Onmisbare verzekeringen

De schade na een brand in je woning is vaak groot. Een goede opstal- en inboedelverzekering (woonverzekeringen) zijn dan hard nodig. De opstalverzekering vergoedt de herbouw van je afgebrande koopwoning. De inboedelverzekering vergoedt de schade aan de spullen in je huis.

Breekt er brand uit bij de buren en heb jij schade door de gevolgen daarvan? Dan moet je deze kosten zelf claimen, op je eigen inboedel- of opstalverzekering. De verzekeraar verhaalt dan in de meeste gevallen de schade op de verzekering van de buren. Je doet dat niet zelf.

Wat vergoedt de opstalverzekering na brand?

Alle opstalverzekeraars vergoeden de schade van brand en blussen. Ontploffingen en blikseminslag vallen ook onder de dekking. Schade door schroeien, zengen en smelten is ook overal gedekt.

Rook en roet

Je opstalverzekering betaalt ook geld terug na schade door rook en roet. Laat je een pan te lang op het vuur staan? Dan heb je schade door droogkoken en dat is je eigen schuld. Daarvoor krijg je bij polissen met een extra uitgebreide dekking vaak geen uitkering. Allrisk-polissen vergoeden die schade wel.

Bijzondere kosten

De grote verschillen in vergoeding na brand zitten vooral in de bijzondere kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten die je maakt om ergere schade te voorkomen. Of kosten die je maakt voor woonruimte, als je tijdelijk niet in je huis kunt wonen. De vergoedingen van deze kosten komen meestal bovenop het verzekerde bedrag op de polis. Ze gaan dus niet van je schade-uitkering af.

Kijk goed naar de vergoedingen voor bijzondere kosten. Sommige verzekeraars vergoeden de bijzondere kosten helemaal. Andere verzekeraars keren hiervoor een laag bedrag uit of soms niets. Is de schade groter dan de uitkering? Dan betaal jij zelf het verschil.