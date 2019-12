Verschillen allrisk en extra uitgebreid steeds groter

Dat blijkt uit cijfers van MoneyView. Volgens het financiëel onderzoeksbureau is de gemiddelde premie van de extra uitgebreide (eug) opstal- of woonhuisverzekeringen in 2015 gestegen met 4% tot bijna €250; de stijging bij de allriskpolissen bedroeg bijna 12,5%, tot een kleine €280.

Bij de inboedelverzekeringen zijn de verschillen nog veel groter. Daar was bij de extra uitgebreide polissen zelfs sprake van een premiedáling van een kleine 5% naar €140, maar steeg de gemiddelde premie voor allriskdekking met 7% tot €175.

Uitgebreide dekking (eug) uitgekleed

Maar niet alleen wat betreft de premies lopen de 2 dekkingsvormen steeds verder uit elkaar. MoneyView ziet ‘een trend dat producten met een eug-dekking ten opzichte van een allriskdekking steeds meer uitgekleed worden. Mede hierdoor wordt het premieverschil tussen de 2 steeds groter’.

Doordat de premieverschillen relatief klein waren, kozen consumenten de laatste jaren steeds vaker voor de ruimere allriskdekking. Daardoor namen het aantal geclaimde schades op inboedelverzekeringen fors toe. Mensen maakten gretig gebruik van de ruimere claimmogelijkheden, met name wat betreft mobiele elektronica.

Maatregelen

Verzekeraars hebben een aantal maatregelen genomen om de schadedruk (het aantal claims) te verminderen:

Een (extra) eigen risico op bepaalde allrisk-schades, zoals val- en stootschade.

Een hoger eigen risico bij de tweede schade in een bepaalde periode.

Verhogen van de allriskpremies.

Einde aan stijging claims

Dit alles leidde ertoe dat het aantal schadeclaims op inboedelverzekeringen in 2014 (het laatste jaar waarover deze gegevens beschikbaar zijn) voor het eerst sinds 2008 niet steeg. Het gemiddelde schadebedrag bleef hangen rond de €1000.

Het aantal geclaimde schade op opstalverzekeringen daalde in 2014 zelfs voor het eerst sinds 2008, met 10%. Het gemiddelde schadebedrag steeg daarentegen flink tot zo’n €1500. Een groot deel van de schades werd hierbij veroorzaakt door het weer.

Bron: Verzekerd van Cijfers 2015/MoneyView/Consumentenbond