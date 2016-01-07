De beste inboedelverzekering

In april 2026 onderzochten we de polisvoorwaarden van inboedelverzekeraars. Je kunt kiezen uit de dekkingen allrisk (AR) en extra uitgebreid (EUG). Die laatste is meestal voordeliger. Maar een polis met allrisk-dekking dekt ook schade door eigen schuld. Dit worden ook wel huisongelukjes genoemd. Denk bijvoorbeeld aan een tv die valt, omdat je per ongeluk tegen een kast aan stoot. Eigen schuld is niet gedekt bij polissen met een extra uitgebreide dekking.

Let op:

Schade door opzet of grove nalatigheid is nooit verzekerd.

De belangrijkste schadeoorzaken, zoals brand, storm en inbraak, vallen áltijd onder de dekking.

Beste uit de Test

Zevenwouden

Zevenwouden krijgt een 8,4 en is daarmee ook deze keer Beste uit de Test. In oktober 2025 kreeg de allrisk-inboedelverzekering van Zevenwouden ook de hoogste score, toen nog samen 2 andere verzekeraars.

De allrisk-inboedelverzekering van Zevenwouden scoorde in oktober 2025 een 8,3. Nu is de score dus iets hoger. Bij de nieuwwaarderegeling scoort de verzekering dit keer net wat beter. Zevenwouden heeft voor de meeste inboedel een ruime nieuwwaardetermijn. Bij diefstal of totaalverlies van inboedel krijg je 10 jaar lang de nieuwwaarde terug.

De allrisk-dekking van deze verzekeraar is ruim en goed. Dit geldt ook voor de onderdelen (mobiele) elektronica en kostbaarheden.

Bij Zevenwouden kun je kiezen uit een eigen risico van €0, €100 en €250.

Andere goede verzekeringen

Andere inboedelverzekeraars met een goed testoordeel zijn:

Centraal Beheer inboedelverzekering (allrisk): 8,3.

FBTO inboedelverzekering (allrisk): 8,3.

Interpolis inboedelverzekering (allrisk): 8,2.

Beste uit de Test woonverzekering (combinatie opstal + inboedel)

Het is handig om een inboedel- en een opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Zo voorkom je dat verzekeraars naar elkaar gaan wijzen bij schade. De combinatie van de inboedel- en opstalverzekering (beide allrisk) van Vereniging Eigen Huis is de Beste de Test voor woonverzekeringen. Dit combinatiepakket scoort opnieuw een 8,7.

Zowel de inboedel- als de opstalverzekering van Vereniging Eigen Huis heeft een goede allrisk-dekking. Je kunt bij de verzekeringen kiezen uit verschillende bedragen voor het eigen risico. Veel verzekeraars rekenen een verhoogd eigen risico bij stormschade. Voor de opstalverzekering van Vereniging Eigen Huis geldt dit niet als er alleen waterschade is.

De duurzame onderdelen van je huis zijn bij de inboedel- en opstalverzekering van Vereniging Eigen Huis goed verzekerd. Ook schade aan je zonnepanelen die je niet kunt zien (microcracks) wordt vergoed. En als je door schade opbrengst van je zonnepanelen mist, valt dit ook onder de dekking.

Andere goede verzekeringen

Andere verzekeringen met een goed testoordeel zijn:

Combinatiepakket Centraal Beheer inboedel- en opstalverzekering (allrisk) 8,6.

Combinatiepakket FBTO inboedel- en opstalverzekering (allrisk) 8,6.

Combinatiepakket ING inboedel- en opstalverzekering (allrisk) 8,5.

Combinatiepakket Interpolis inboedel- en opstalverzekering (allrisk) 8,5.

Combinatiepakket Zevenwouden inboedel- en opstalverzekering (allrisk) 8,5.

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