De beste inboedelverzekering

De beste inboedelverzekeringen

In augustus 2018 onderzochtten we de polisvoorwaarden van inboedelverzekeringen. Deze verzekeringen zijn er allemaal in de varianten Extra uitgebreid en de – nog ruimere – Allriskdekking. De belangrijkste schadeoorzaken, zoals brand, storm en inbraak, vallen daarmee altijd onder de dekking.

Beste uit de Test: Interpolis Top (8,7)

De inboedelpolis van Interpolis biedt garantie tegen onderverzekering en scoort over de hele linie prima. Het enige nadeel is dat je klant moet zijn bij de Rabobank om hem af te mogen sluiten.

Alternatieve inboedelverzekeringen met een hoog testoordeel zijn die van ANWB (8,5) en Centraal Beheer (8,3).

Beste koop: Reaal Basis (6,0)

Om te bepalen welke inboedelverzekering gemiddeld het goedkoopst is bij een aanvaardbaar Testoordeel, maakten we ruim 23.000 premieberekeningen. Reaal Basis komt hier als Beste Koop uit. De allrisk-variant van Reaal (Testoordeel 6,5) komt overigens ook gunstig uit de bus. Let op: Vivat Verzekeringen, waaronder Reaal valt, kondigde in juni 2019 aan dat het bedrijf wordt overgenomen door Nationale-Nederlanden.

Verschillen in dekking

Er zijn grote verschillen tussen de door ons geteste inboedelverzekeringen. Grofweg zijn er twee ‘smaken’: Extra uitgebreid en Allrisk. Het grootste verschil is dat de – meestal duurdere – allriskdekking ook schades vergoedt die je zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld als je per ongeluk iets omstoot of laat vallen. Beide soorten bieden dekking voor schade door onder andere brand, wateroverlast, blikseminslag, inbraak en storm.

Inboedelverzekeringen vergoeden na enige tijd slechts nog de dagwaarde van de verloren gegane spullen. Dat gebeurt zodra de dagwaarde lager is dan 40% van de nieuwwaarde. De snelheid (afschrijving) waarmee dat gebeurt, verschilt per inboedelverzekeraar. Hierdoor kan het uitgekeerde bedrag behoorlijk tegenvallen. Om deze reden telt de periode waarin de verzekeraar nog de nieuwwaarde uitkeert zwaar mee bij de bepaling van onze Testoordelen.

Beste inboedelverzekering voor jou

Afhankelijk van je eigen wensen en situatie kun je de inboedelverzekering uitbreiden met extra onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan een glasdekking voor huurders. In het huurcontract van de woning staat of de verhuurder al een glasverzekering heeft afgesloten of dat je dat zelf moet doen. Voor woningeigenaren is een glasdekking ook nuttig, maar bij koopwoningen maakt glas doorgaans al deel uit van de opstalverzekering.

Ook neem je tegenwoordig steeds vaker dure apparatuur als smartphones, laptops en tablets mee naar buiten. Veel inboedelverzekeraars spelen daarop in door een buitenshuisdekking aan te bieden als onderdeel van de inboedelverzekering. Dit kan een gunstig alternatief zijn voor de bagagedekking op de reisverzekering, maar er zijn ook buitenshuisverzekeringen die alleen dekking geven in Nederland. Dan heb je er dus niets aan tijdens een buitenlandse vakantiereis. Verder gelden er buitenshuis meestal lagere maximum verzekerde bedragen dan binnenshuis. De voorwaarden verschillen sterk per aanbieder, maar de verzekerde waarde van de spullen is doorgaans wel hoger

dan bij de reisverzekering.

Een ander aandachtspunt is tijdelijke verhuur, bijvoorbeeld via Airbnb. Hierbij kan er natuurlijk ook schade ontstaan aan de inboedel, veroorzaakt door de huurder. Een dergelijke schade is niet altijd standaard gedekt. Bij de inboedelverzekeringen

die wel dekking geven, geldt meestal dat je de woning per jaar een maximum aantal dagen mag verhuren.

In onze woonverzekeringenvergelijker kun je jouw persoonlijke voorkeuren invullen en kijken welke verzekeringen het beste bij jou passen.