Wat is de beste opstalverzekering? We vergelijken de polissen van bijna 30 aanbieders op voorwaarden en premies. Zij scoren allemaal een voldoende voor de voorwaarden. Dat maakt het vergelijken van de premies extra interessant én lucratief.

Beste uit de Test

In april 2019 onderzochten we 35 opstalverzekeringen op voorwaarden (Testoordeel) en premie (Prijsoordeel). De Woonhuisverzekering Maatwerk All in-polis van Nationale-Nederlanden kwam daarbij als Beste uit de Test met een 8,6. Deze polis scoort onder meer goed vanwege onbeperkte herbouwwaardegarantie, de onbeperkte (en langdurige) dekking tijdens aan-/verbouw en leegstand van de woning en de ruime vergoeding van de diverse bijkomende kosten.

Goede verzekeringen

Andere goede verzekeringen zijn:

Woonhuisverzekeringen van SNS, score: 8,4

Verzekeruzelf.nl (Allrisk), score: 8,4.

Andere opstalverzekeringen met een Testoordeel van boven de 8,0 zijn de allriskpolissen van AllSecur, Interpolis, ABN Amro, Centraal Beheer, ANWB, Inshared, ING en Reaal (via de adviseur).

Combineer opstal- en inboedelverzekering

Wil je naast een opstalverzekering ook een inboedelverzekering? Sluit dan beide verzekeringen bij 1 aanbieder af. Bij schade ontstaat er dan nooit discussie over wie wat moet vergoeden.

Heb je een koopwoning? Dan kun je sowieso een inboedel- en opstalverzekering afsluiten. Woon je in een appartement vraag dan bij de vereniging van eigenaren of je huurbaas waar de gezamelijke opstalverzekering is afgesloten. Daar kun je eventueel ook je inboedelverzekering afsluiten.

Fikse premieverschillen

Premies van opstalverzekeringen hangen van veel factoren af, onder meer je woonplaats en het soort woning. Bekijk in onze woonverzekeringenvergelijker welke opstalverzekering voor jou de beste voorwaarden biedt in combinatie met de gunstigste premie.

Om te bepalen welke polissen gemiddeld het voordeligst zijn, heeft de Consumentenbond zo’n 20.000 profielen laten doorrekenen. Op basis daarvan stellen we voor elke verzekering een prijsoordeel vast. Hoe hoger dit prijsoordeel, hoe lager de gemiddelde jaarpremie. Opstalverzekeringen met een redelijk tot goed testoordeel én een prima prijsoordeel zijn:

Verzekeraar en dekking Prijsoordeel Testoordeel Hema (allrisk) 8,6 7,8 nowGo Comfort (allrisk) 8,0 7,8 InShared (extra uitgebreid) 8,8 7,6 nowGo Bewust (extra uitgebreid) 8,9 7,4 United Insurance (allrisk) 9,5 7,0

