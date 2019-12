Hoe is het glas in je huis verzekerd?

Glasschade zit in een klein hoekje, dus een glasverzekering is geen overbodige luxe. De meeste verzekeraars bieden een glasverzekering aan via een losse module. Soms is glas standaard meeverzekerd. Maar de ene glasverzekering is de andere niet.

Opstal of inboedel?

Glas wordt meestal tot het woonhuis gerekend en valt dus onder de opstalverzekering. Standaard of optioneel. Huur je een woning, dan is glasdekking bij alle inboedelverzekeraars op z'n minst een optie.

Heb je een koopwoning, dan ben je bij Aegon, Centraal Beheer, De Goudse, Ditzo, FBTO, Interpolis en ZLM aangewezen op de opstalverzekering. Zie ook de tabel op deze pagina.

Bijzonder en versierd glas

Kies in elk geval voor een verzekering die het soort ramen of glas dekt die jij in huis hebt. De opstalverzekeringen van Univé, Woongarant en ZLM dekken bijvoorbeeld uitsluitend 'normaal' glas. Allianz, AllSecur, ASR, Centraal Beheer, de Goudse, Interpolis en Klaverblad dekken daarnaast ook bijzonder glas, glas in balkons en terreinafscheidingen én versierd of beschilderd glas.

Douchecabines, kassen en koepels

Een glazen douchecabine valt meestal ook onder je glasverzekering. Schade aan een (hobby)kas wordt daarentegen slechts door een handjevol opstalverzekeraars vergoed: Aon Direct, ASR, ING, Nationale-Nederlanden en Unigarant.

Schade aan glazen deuren en lichtkoepels is juist altijd gedekt.

Verbouwing of leegstand

Let ook goed op de dekking tijdens een verbouwing, want daarmee kun je veel geld besparen. Een ongelukje zit immers in een klein hoekje als je tijdens een verbouwing bijvoorbeeld de restanten verf en afplaktape van een ruit moet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meeste verzekeraars sluiten om die reden een verbouwing uit.

Uit angst voor vandalisme sluit een aantal verzekeraars glasbreuk ook uit als je huis (langer dan een paar maanden) leeg staat.

Eigen risico bij glasschade

De meeste verzekeraars rekenen bij glasschade geen eigen risico . ZLM kent een eigen risico bij glasschade van €20 in plaats van de standaard €45. Je hoeft dit eigen risico niet te betalen als je gebruik maakt van een schadeherstelbedrijf waar ZLM een contract mee heeft. Verzekeraars noemen dit 'schadesturing'.

Glasschade en aansprakelijkheid

Schade die jij of je gezinsleden aan een ander toebrengen, kun je claimen op de aansprakelijkheidsverzekering. Als je per ongeluk het raam van de buren stuk tikt bijvoorbeeld, of als jouw dakpan door de ruit van de buurman vliegt.

Dat ligt anders als dit bij een storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt. In dat geval zal de buurman een beroep moeten doen op zijn eigen woonverzekering.

Gooit je kind van 12 jaar een ruit van de buurman in, dan kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Maar is je kind 14 jaar of ouder en slaat het met opzet een ruit in, dan kan dat niet.

Glasdekking woonverzekeringen

Aanbieder (polis) Opstalverzekering Inboedelverzekering ABN Amro standaard optioneel Aegon (Allrisk) standaard standaard bij huurders-/eigenarenbelang Aegon (Basis) optioneel optioneel bij huurders-/eigenarenbelang Allianz optioneel optioneel AllSecur optioneel optioneel ANWB standaard standaard Aon Direct standaard optioneel ASR standaard* optioneel Centraal Beheer standaard standaard bij huur, appartement of VvE Ditzo standaard* optioneel FBTO optioneel optioneel bij een huurwoning de Goudse optioneel optioneel bij een huurwoning Hema optioneel optioneel ING standaard* optioneel Inshared optioneel optioneel Interpolis standaard standaard bij huur, appartement of VvE Klaverblad optioneel optioneel NN (Maatwerk All-in) standaard optioneel NN (overig) optioneel optioneel nowGo optioneel optioneel Ohra (Allrisk) standaard optioneel Ohra (Basis) optioneel optioneel Reaal optioneel optioneel SNS standaard optioneel Unigarant standaard standaard United Insurance standaard optioneel Univé (Allrisk) standaard optioneel Univé (Basis) optioneel optioneel Verzekeruzelf.nl optioneel optioneel Woongarant standaard optioneel ZLM optioneel optioneel bij een huurwoning

* Standaarddekking (extra uitgebreid) kan worden uitgebreid naar 'allrisk' met de optionele glasverzekering. Schade aan glas door eigen schuld is dan ook verzekerd.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) het beste bij jou past? Vergelijk inboedel- en opstalverzekeringen in onze vergelijker en kies de beste verzekering voor jou.

