Hoe duurzaam is jouw verzekeraar?

Miljarden aan premies belegd

Verzekeraars investeren de premies die wij betalen voor verzekeringen in andere bedrijven. Die miljarden euro's kan een verzekeraar op 2 manieren beleggen:

traditioneel, dus puur gericht op financieel rendement of

duurzaam.

Duurzaamheidsscore per verzekeraar

Twee instanties onderzoeken de duurzaamheid van verzekeraars:

Vereniging van Beleggers in Duurzame Ondernemingen (VBDO)

Eerlijke Verzekeringswijzer.

De laatste is een samenwerkingsverband van OxfamNovib, Amnesty International, World Animal Protection, Milieu Defensie en Pax.

Verzekeraar Duurzaamheidsscore VBDO Eerlijke Verzekeringswijzer ASR 4,5 8,3 Vivat** 4,1 8,0 Nat.-Nederlanden 3,5 5,3 Achmea 3,5 7,1 Menzis 2,8 2,0 Dela 2,3 CZ Groep 2,2 1,9 Aegon 2,2 2,7 Scildon 2,1 ONVZ 2,0 Allianz 2,0 3,1 VGZ 1,8 2,6 ZLM 1,7 BNP Paribas Cardiff 1,7 Klaverblad 1,3 Monuta 1,1 Ond. 's-Gravenhage 1,1 de Goudse 1,1 DSW* 0,9 NV Schade* 0,7 TVM* 0,6 Iptiq* 0,5 NH1816* 0,4 Arag* 0,4 Eno Zorgverzekeraar* 0,3 DAS* 0,2 Yarden* 0,2 Unigarant* 0,1 Leidsche Verz. Mij* 0,0

*) doet niet mee aan VBDO-onderzoek

**) Inmiddels overgenomen door Nationale-Nederlanden

De cijfers van de VBDO dateren van 2019, die van de Eerlijke Verzekeringswijzer zijn uit januari 2020.

VBDO

De VBDO kent bijna alle Nederlandse verzekeraars een Duurzaamheidsscore toe, op een schaal van 0 tot en met 5. Dit gebeurt op basis van antwoorden op circa 50 vragen, voor zover de verzekeraars daar aan meewerken. En het ‘bewijsmateriaal’ dat zij daarbij aanleveren. Met name bij kleinere partijen ontbreekt het nogal eens aan dat laatste.

Eerlijke Verzekeringswijzer

De Eerlijke Verzekeringswijzer (eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer) beoordeelt verzekeraars op maar liefst 21 thema’s. Zoals klimaatverandering, mensenrechten, dierenwelzijn, wapens en transparantie. Hiervoor geeft de organisatie individuele rapportcijfers (1 t/m 10). De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt – op dit moment – alleen de 9 grootste verzekeringsgroepen in ons land (zie tabel).

Sectoren en praktijken uitsluiten

Als een verzekeraar duurzaam belegt, sluit hij bepaalde sectoren of praktijken uit. Bijvoorbeeld de wapen- of tabaksindustrie en kinderarbeid. Als het goed is, kijken de vermogensbeheerders daarnaast of een bedrijf zich netjes aan de regels houdt en goed zorgt voor werknemers en de omgeving.

Consumentenbond-poll

Wij hielden onlangs een onderzoek onder ruim 7000 consumenten. Liefst twee derde van de respondenten wil best wat meer premie betalen voor een polis van een veel duurzamere aanbieder. Maar wie onze verzekeringsvergelijkers raadpleegt, ziet dat duurzaam niet per se duur(der) hoeft te zijn.

