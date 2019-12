Je appartement verzekeren

Als je een appartement hebt hoef je geen eigen opstalverzekering af te sluiten. Daar moet de vereniging van eigenaars (vve) voor zorgen. Maar wat als die niet actief is? Of als jouw appartement een stuk luxer is dan gemiddeld?

Geen actieve VvE, geen opstalverzekering

Als een appartementencomplex geen actieve vereniging van eigenaars (vve) heeft, dan is er waarschijnlijk ook geen woonhuis- of opstalverzekering afgesloten voor het gebouw. Met alle risico’s van dien. Daarbij eisen hypotheekverstrekkers een opstalverzekering.

Activeren

Woon je in zo’n complex, dan adviseren we alles in het werk te stellen om de vve te activeren. Lukt dat niet, dan zit er niets anders op dan een opstalverzekering voor je eigen appartement af te sluiten. Bij ongeveer de helft van de aanbieders van woonverzekeringen kun je zo'n losse opstalverzekering afsluiten. Kies een polis met een appartementenclausule. Die vergoedt ook schade door toedoen van de buren.

Luxer appartement dan gemiddeld

Stel: via de vve is een opstalverzekering afgesloten en het appartementencomplex brandt uit. De uitkering van de opstalverzekering is gebaseerd op de gemiddelde herbouwwaarde van de appartementen, zoals die bij oplevering van toepassing was. Heb jij een luxere woning, bijvoorbeeld met een chique badkamer of een glazen schuifpui naar het balkon, dan krijg je dus te weinig vergoed.

Je eigenaarsbelang meeverzekeren

Om dit gat te dichten, bieden veel verzekeraars de mogelijkheid om het zogenoemde eigenaarsbelang mee te verzekeren op de inboedelverzekering. Je krijgt daarmee een aanvullende uitkering voor de extra’s die je hebt aangebracht aan je appartement.

Het belang van alle eigenaren verzekeren

Het kan ook zijn dat je vve ervoor kiest het belang van álle eigenaren mee te verzekeren, tegen een premietoeslag. Een aantal verzekeraars biedt deze optie. Dit betekent dat de eigenaren van een eenvoudig appartement meebetalen aan het verzekeren van de luxe badkamer en keuken van hun buren. Voordeel van deze constructie is dat er 1 verzekeraar is. Je krijgt bij schade dus niet te maken met verzekeraars die naar elkaar wijzen.

Overzicht eigenaarsbelang inboedelverzekering

In de tabel zie je het volgende:

Standaarddekking : is een eigenarenbelang standaard opgenomen in de inboedelverzekering? En zo ja, voor hoeveel?

: is een eigenarenbelang standaard opgenomen in de inboedelverzekering? En zo ja, voor hoeveel? Maximale dekking: voor welk bedrag kan het eigenarenbelang maximaal worden verzekerd?



Verzekeraar Standaarddekking Maximale dekking ABN Amro onbeperkt onbeperkt Aegon geen onbeperkt Allianz geen niet mogelijk AllSecur €12.500 €12.500 ANWB/Unigarant €25.000 €25.000 Aon Direct €6000 €30.000 ASR €6000 onbeperkt Centraal Beheer onbeperkt onbeperkt Ditzo €6000 €6000 FBTO €15.000 €15.000 de Goudse geen €75.000 Hema €10.000 €10.000 ING geen niet mogelijk Inshared geen €25.000 Interpolis onbeperkt onbeperkt Klaverblad geen niet mogelijk Nationale-Nederlanden (online Basis) €10.000 €10.000 Nationale-Nederlanden (online All-in) €20.000 €20.000 Nationale-Nederlanden (Maatwerk) geen niet mogelijk nowGo €5.000 €5.000 Ohra onbeperkt onbeperkt Reaal (online) geen €50.000 Reaal (adviseur) €5.000 €5.000 SNS geen €50.000 United Insurance €5000 €5.000 Univé €10.000 onbeperkt Verzekeruzelf.nl €5.000 €5.000 Woongarant €10.000 onbeperkt Zelf €5000 €5000 ZLM geen niet mogelijk

Bron: MoneyView, mei 2019