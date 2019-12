Hevige stormen komen de laatste jaren steeds vaker voor. Ze zorgen voor een oplopende schadelast, onder meer aan huizen. Alle opstalverzekeraars dekken deze schade, maar let goed op het eigen risico. Dat is vaak hoger dan normaal en kan oplopen tot wel €450.

Schade door storm gedekt

Van storm is in verzekeringstermen al sprake bij windsnelheden van meer dan 50 kilometer per uur, oftewel vanaf windkracht 7. Neem bij schade contact op met de verzekeraar of tussenpersoon. De meeste opstalverzekeraars hanteren wel een verhoogd eigen risico bij stormschade, dat kan oplopen tot €450 (Klaverblad Budget). Bij ASR en Ditzo is dat €375, maar kan het tegen een meerpremie worden afgekocht.

Woon je in een appartement, dan heeft de Vereniging van Eigenaars (VvE) waarschijnlijk een opstalpolis afgeloten en moet je bij deze verzekeraar aankloppen.

Stormschade bij de buren

Ontstaat er stormschade door de buren, bijvoorbeeld door een omvallende boom of door tuinspullen die tegen de schutting zijn gewaaid? Dan moet je dit ook bij de eigen inboedelverzekering of opstalverzekering claimen. Die keert meestal uit op basis van nieuwwaarde. Stormschade is vaak overmacht, dus dan zijn buren of ben jijzelf vaak niet aansprakelijk voor schade aan anderen. Voor schade zónder storm kun je de buren wel aansprakelijk stellen. Een eventuele toegekende uitkering volgt dan veelal via de aansprakelijkheidsverzekering, op basis van dagwaarde.

Tips om stormschade te voorkomen

Sluit alle deuren en ramen zodat die niet kapot kunnen waaien

Controleer of de dakgoot goed vast zit

Zorg dat de zonwering is ingeklapt of opgerold

Zet losse tuinspullen binnen

Kijk of je schutting stevig staat

Snoei loszittende of overhangende takken

Tot slot: de meeste verzekeraars vergoeden niet of minder als je de schade op eigen houtje herstelt. Meld de schade daarom altijd eerst bij je verzekeraar. Dit kan ook het eigen risico drukken.

