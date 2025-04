De goede herbouwwaarde

Bij opstalverzekeringen is het belangrijk dat je de goede herbouwwaarde verzekert. Dit is het bedrag dat het waarschijnlijk kost om jouw huis helemaal opnieuw te bouwen. Deze herbouwwaarde is (meestal) lager dan de verkoopwaarde of marktwaarde. De grond hoef je namelijk niet mee te verzekeren.

Voor eigen rekening

Het bedrag waarvoor je je verzekert, is het maximale bedrag dat de verzekeraar betaalt bij schade. Heb je schade en zijn de herbouwkosten hoger dan het bedrag waarvoor je verzekerd bent? Dan moet je die kosten zelf betalen. Als het om je huis gaat, kunnen die kosten erg hoog zijn.

Zo bepaal je de herbouwwaarde van je huis

Er zijn 2 manieren om de hoogte van de herbouwwaarde te bepalen.

Standaard maximum verzekerde som

Bij deze manier verzeker je een hoog maximum bedrag. Dat is in ieder geval hoger dan de herbouwwaarde van je huis. Dit is de eenvoudigste manier om onderverzekering te voorkomen. Maar dit zorgt wel voor een hogere premie.

Individuele verzekerde som

De verzekeraar werkt met een herbouwwaardemeter. Deze is in principe niet bedoeld voor gebruik door consumenten. Maar kan je wel helpen met het inschatten van een realistische herbouwwaarde. Bekijk de herbouwwaardemeter (pdf). De herbouwwaarde bereken je door het aantal kubieke meters van je huis te vermenigvuldigen met een kuubprijs. De kuubprijs verschilt per type huis.

Garantie tegen onderverzekering

Sommige verzekeraars doen bij schadeclaims nooit een beroep op onderverzekering. Dan moet je bij het afsluiten van de verzekering alle gegevens wel goed hebben doorgegeven. Dat geldt ook bij verhuizingen of verbouwingen.

Andere verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekering op basis van informatie die ze van andere partijen krijgen. Weer andere aanbieders doen geen beroep op onderverzekering als je een herbouwwaardemeter hebt ingevuld. Soms vragen verzekeraars je iedere 5 jaar zo'n meter in te vullen. Als je dit doet, voorkom je onderverzekering.

Er zijn ook verzekeraars die wel een garantie tegen onderverzekering geven, maar tegen een maximaal bedrag. Bijvoorbeeld €1.000.000.