Opstalverzekering via de vve

Als je een appartement in een appartementengebouw koopt, ben je automatisch lid van de vve. Je betaalt dan een bedrag per maand of per jaar. Dat geld is onder meer bedoeld voor onderhoud en voor een gemeenschappelijke opstalverzekering. Hierover hoef je je als bewoner dus geen zorgen te maken. Behalve als jouw appartement bijvoorbeeld een stuk luxer dan doorsnee is.

Slapende vve

Een slapende vve is verboden. Toch komt het nog vaak voor. Meestal is dat het geval in een gebouw met maar 2,3 of 4 woningen. Daar zitten grote risico's aan.

Een slapende vve activeren

Woon je in een gebouw met een slapende vve? Probeer dan eerst de vve te activeren. Dat kan bijvoorbeeld met dit stappenplan.

Nodig alle bewoners uit voor een eerste vve-vergadering. Kies een bestuurder en schrijf de vve en de bestuurder(s) in bij de Kamer van Koophandel. Open een bankrekening op naam van de vve. Maak een begroting en bedenk hoeveel geld alle bewoners elke maand aan de vve betalen.

Los appartement verzekeren bij slapende vve

Lukt het niet de vve te activeren? Dan zit er niets anders op dan een opstalverzekering voor je eigen appartement af te sluiten. Dat kan niet bij alle verzekeraars.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) zegt dat de vve wettelijk verplicht is om een gebouwen- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dat is ook de reden dat VEH een appartement niet los verzekert.

Waar kun je je appartement los verzekeren?

Steeds meer verzekeraars stoppen met het los verzekeren van appartementen. Gelukkig kun je bij een aantal opstalverzekeraars je appartement wel los verzekeren. Bijvoorbeeld bij a.s.r., ABN AMRO, ANWB, Avéro Achmea, ING, Nationale Nederlanden, SNS, Unigarant, Univé, Zevenwouden en ZLM.

Wat is een clausule individueel appartementsrecht?

De clausule individueel appartementsrecht bepaalt hoe jouw verzekeraar schade behandelt. Bijvoorbeeld als jouw appartement schade heeft door opzet, grove schuld of roekeloosheid van andere bewoners in het gebouw. Hiervoor betaal je meestal ook een hoger bedrag per maand of per jaar.

Eigenaarsbelang

Is je appartement verzekerd via de vve? Bij de herbouwwaarde wordt gerekend met een gemiddelde herbouwwaarde voor de appartementen. Is de afwerking van jouw appartement veel beter of duurder? Heb je sinds de aankoop (grondig) verbouwd? Controleer dan of dit voldoende meeverzekerd is. Dit valt niet onder de opstalverzekering van je vve, maar onder je inboedelverzekering. Dit heet het eigenarenbelang of eigenaarsbelang.

Vaak is er bij een inboedelverzekering al wel een bedrag voor eigenaarsbelang meeverzekerd. Maar hier zitten grote verschillen in.

Wil je zeker weten dat je goed verzekerd bent? Bereken dan de totale kosten van de verbeteringen. Dus wat het kost om deze opnieuw aan te brengen. Dit is het gewenste verzekerde bedrag voor het eigenaarsbelang.