Wat zijn bereddingskosten?

Bij een brand of andere calamiteit kun je soms maatregelen nemen om (verdere) schade te voorkomen of te verminderen. De kosten die horen bij de schadebeperkende maatregelen heten bereddingskosten. Je opstalverzekering vergoedt deze kosten.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan het blussen van een beginnende brand met een brandblusser. Of het weghalen van een boom die na een storm bijna op je huis valt. Ook noodreparaties kunnen helpen om schade te verminderen of voorkomen. Die vallen dan ook onder de bereddingskosten. Denk aan het afdekken van een dak, als er bij een storm pannen zijn afgewaaid.

Wat vergoedt de verzekering?

Bereddingskosten worden vergoed bovenop het verzekerde bedrag. De meeste verzekeraars hanteren geen apart maximum bedrag voor deze kosten. Bij de Extra Uitgebreid opstalverzekering van Nationale-Nederlanden is dit maximaal het verzekerde bedrag op de polis.

Overige kosten

Na een calamiteit kun je naast bereddingskosten te maken krijgen met andere kosten.

Opruimingskosten

Bij opruimingskosten kun je denken aan het weghalen van een uitgebrande keuken. Bij de meeste verzekeraars is de hoogte van deze vergoeding onbeperkt of gelijk aan het verzekerde bedrag. Soms is dat niet zo, zoals bij a.s.r. Deze verzekeraar vergoedt opruimingskosten voor asbest tot €50.000.

Saneringskosten

Als grond, grondwater of oppervlaktewater vervuild zijn, moet dit worden gesaneerd. Dan ontstaan saneringskosten. Bijna alle opstalverzekeringen vergoeden deze kosten. De vergoeding verschilt, van maximaal €25.000 per gebeurtenis tot onbeperkt.

Voor het opruimen of saneren van asbest(deeltjes) uit je huis of het milieu hebben opstalverzekeraars aparte regels.

Tijdelijk wonen op een andere plek

Soms moet je tijdelijk ergens anders wonen als je schade hebt aan je woning. Verzekeraars betalen dit meestal tot 3 maanden. Moet je huis herbouwd worden? Dan verlengen verzekeraars dit vaak tot 52 weken. De maximale vergoeding ligt tussen €5000 en onbeperkt. De Goudse vergoedt het niet als je tijdelijk ergens anders woont.

Kosten voor contra-expertise

Bij schade heb je recht op contra-expertise. Dit betekent dat je zelf een eigen expert mag inschakelen om schade te bepalen. Zo kan de verzekeraar de schade niet zomaar in je nadeel vaststellen.

Alle inboedel- en opstalverzekeraars vergoeden contra-expertise. Vereniging Eigen Huis betaalt de kosten voor contra-expertise alleen als de expert de verzekerde in het gelijk stelt.

Schade verhuurde woning: huurderving

Als je een woning verhuurt en deze is onbewoonbaar door storm of brand, dan kun je vaak aanspraak maken op schade door huurderving. Dit bedrag staat voor de huur die je als wooneigenaar zou ontvangen als je de woning zou verhuren. Er wordt een bedrag uitgekeerd in de periode dat de woning gerepareerd wordt.

De vergoeding voor schade door huurderving kan sterk verschillen per woonverzekeraar. Zo kan er maximaal aantal weken worden vergoed, tussen de 8 tot 16 weken. Als de woning herbouwd moet worden, is dat vaak een jaar. De maximumvergoeding verschilt van €12.500 tot een onbeperkte vergoeding.

Salvage-kosten

Stichting Salvage biedt namens alle Nederlandse brandverzekeraars gedupeerden persoonlijke hulp na een brand, blikseminslag, ontploffing, water- of stormschade. Zelfs als je geen woonverzekering (inboedel- of opstalverzekering) hebt. Het gaat om schades waarvoor de brandweer is uitgerukt. De hulpverlening duurt maximaal tot de eerstvolgende werkdag.