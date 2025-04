Wat dekt een opstalverzekering?

Als je een huis koopt, moet je een opstalverzekering afsluiten. Een opstalverzekering dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan je huis. Daaronder vallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet. Een opstalverzekering keert uit bij bijvoorbeeld wateroverlast, blikseminslag, brandschade, inbraak of diefstal. Een opstalverzekering valt ook onder de noemer woonverzekeringen.

Zonnepanelen en funderingen

Heb je zonnepanelen op je dak? Die vallen standaard onder de dekking van de opstalverzekering. Dat geldt ook voor de funderingen van het huis. Bij Klaverblad en met de Maatwerk-polissen van Nationale-Nederlanden kun je de funderingen uitsluiten.

Laadpalen

De opstalverzekering dekt ook schade aan laadpalen voor een elektrische auto. De meeste verzekeraars hebben een onbeperkte vergoeding. Als er een maximum bedrag is, ligt dat tussen €50.000 en €1.500.000.

Wat dekt de opstalverzekering niet?

Schade die je zelf aan je huis veroorzaakt, is alleen gedekt met een allrisk-polis. Vaak betalen verzekeraars je alleen geld terug als je de schade niet had kunnen zien aankomen. Stort je dak bijvoorbeeld in omdat je er jaren niets aan hebt gedaan? Dan betaalt de verzekering niets.

Verzekeraars hebben ook eisen voor het materiaal waarvan de muren en de dakbedekking zijn gemaakt. Dakbedekking is bijvoorbeeld riet of dakpannen. Rieten daken zijn vaak uitgesloten van dekking in je opstalverzekering.

Lees meer over welke schade je opstalverzekering niet vergoedt.

Verzeker je appartement

Huur je een appartement, dan sluit je meestal niet zelf een opstalverzekering af. Dat doet de verhuurder als je je appartement huurt. Heb je een appartement gekocht? Dan loopt de verzekering via de Vereniging van Eigenaars (vve). Meestal heb je alleen een losse inboedelverzekering nodig.

Slapende vve

Is jouw vve niet actief? Dan is het een slapende vve. Dan moet je wel zelf een opstalverzekering afsluiten. Dit komt vooral voor bij kleine, oude appartementencomplexen. Koop je een appartement? Controleer dan altijd bij de vve hoe het met de opstalverzekering zit.

Eigenarenbelang

Hebben jij en de andere eigenaren in jouw gebouw samen een opstalverzekering? En is de afwerking van jouw appartement veel beter of duurder? Controleer dan of dit voldoende meeverzekerd is op je inboedelverzekering. Dit heet het eigenarenbelang of eigenaarsbelang. Vaak is er bij een inboedelverzekering al wel een bedrag voor eigenaarsbelang meeverzekerd. Maar hier zitten grote verschillen in.

Wil je zeker weten dat je goed verzekerd bent? Bereken dan de totale kosten van deze verbeteringen. Dus wat het kost om deze opnieuw aan te brengen. Dit is het gewenste verzekerde bedrag voor het eigenaarsbelang. Sluit je huidige inboedelverzekering daar niet op aan? Vergelijk dan inboedelverzekeringen.

Huurdersbelang

Huur je een appartement en heb je daar verbeteringen in aangebracht? Denk aan vloerbedekking of een verbetering aan de keuken of badkamer. Controleer dan ook of dit voldoende meeverzekerd is op je inboedelverzekering. Dit heet huurdersbelang.

Liefst bij 1 maatschappij

Heb je een eigen huis? Dan is het slim om de opstalverzekering en de inboedelverzekering onder te brengen bij dezelfde verzekeraar. Je hebt dan geen gedoe over welke verzekeraar welke schade vergoedt.

Je voorkomt ook dat je ergens dubbel voor verzekerd bent. Of nog erger, ergens juist helemaal niet voor verzekerd bent. Het levert je vaak ook pakketkorting op.

Kies zelf de beste opstalverzekering

Vergelijk opstalverzekeringen en kies de verzekering die het beste bij je past. Of kijk welke opstalverzekering de beste is.