Opstalverzekering vergelijken

Vergelijk opstalverzekeringen op premie en op voorwaarden. In onze vergelijker kun je in een paar stappen de premie berekenen. Daarvoor hebben we een aantal persoonlijke gegevens van je nodig. Zoals je postcode, geboortedatum en gezinssituatie.

Ook stellen we een aantal vragen over je huis. Denk aan het type huis, de bouwwaarde en of je zonnepanelen hebt. Veel opstalverzekeraars werken met een herbouwwaarde. De herbouwwaarde van je huis heeft invloed op de premie.

Je kunt kiezen uit verschillende dekkingen. Wil je je bijvoorbeeld ook verzekeren voor schades die zijn ontstaan door eigen schuld?

Inboedel- en opstalverzekering

In de vergelijker kun je ook kiezen voor alleen een inboedelverzekering of een combinatie van een inboedel- en opstalverzekering. Het is verstandig om beide verzekeringen bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Zo heb je bij schade aan zowel je huis als je spullen maar 1 aanspreekpunt.