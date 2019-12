Voorkom dat je onderverzekerd bent bij je opstalverzekering

De juiste herbouwwaarde

Bij opstalverzekeringen is het belangrijk dat je de juiste herbouwwaarde verzekert. Dit is het bedrag dat het naar verwachting kost om een huis helemaal opnieuw te bouwen. Deze herbouwwaarde (hbw) is meestal flink lager dan de vrije verkoopwaarde. De grond hoef je immers niet mee te verzekeren.

Voor eigen rekening

Het bedrag waarvoor je je verzekert, is het maximumbedrag dat de verzekeraar zal uitkeren bij schade. Blijkt bij schade dat de kosten van herbouw hoger zijn dan het bedrag dat je verzekerde, dan is het meerdere naar rato voor je eigen rekening. En als het gaat om je huis, kan dat behoorlijk in de papieren lopen.

Rekenvoorbeeld

Stel, de herbouwwaarde van je woning is €200.000. Je bent echter een verzekerde som van €150.000 overeengekomen. Daar is ook je premie op gebaseerd. De schade aan je huis is €50.000. Je krijgt dan van de verzekeraar 150.000/200.000 (oftewel 3/4) x €50.000 = €37.500. De overige €12.500 moet je zelf ophoesten.

Herbouwwaarde bepalen

Er zijn grofweg 2 manieren om de hoogte van de herbouwwaarde te bepalen:

Een standaard maximum verzekerde som Een voor jou op maat gemaakte, individuele verzekerde som

Bij de eerste variant verzeker je een hoog maximum bedrag, dat in ieder geval hoger is dan de herbouwwaarde van je huis. Dit is de eenvoudigste manier om onderverzekering te voorkomen, maar kan wel gepaard gaan met een (flink) hogere premie.

De tweede variant bereken je door een herbouwwaardemeter (pdf) in te vullen. De herbouwwaarde wordt berekend door het aantal kubieke meters van je huis te vermenigvuldigen met een 'kuubprijs'.

De kuubprijs verschilt per type woning. Het Verbond van Verzekeraars past de prijs jaarlijks aan. Voor 2020 is de kuubprijs voor een vrijstaande woning €800 (€805 in 2019). Voor een 2-onder-1-kapwoning €640 (€625 in 2019). Voor rijtjes- en hoekwoningen geldt dat de kuubprijs bij nieuwbouw (vanaf 2015) lager is dan die van oudere woningen.

Garantie tegen onderverzekering

Sommige verzekeraars doen bij schadeclaims nooit een beroep op onderverzekering als je bij het afsluiten van de verzekering alle gegevens juist hebt opgegeven. En je daarna altijd je verhuizingen en/of verbouwingen hebt doorgegeven.

Andere verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekering op basis van informatie die ze van externe partijen betrekken. Wéér andere aanbieders doen geen beroep op onderverzekering als je een herbouwwaardemeter hebt ingevuld. Sommige verzekeraars vragen je iedere 5 jaar zo'n meter in te vullen. Doe dit ook, om onderverzekering te voorkomen.