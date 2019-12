Waterschade: wat dekt de opstalverzekering?

Schade door directe neerslag wordt door alle woonverzekeraars gedekt. Komt de neerslag binnen door openstaande ramen, deuren of luiken, dan is dit bij veel verzekeraars niet gedekt. Dat geldt ook voor waterschade die ontstaat tijdens een verbouwing en schade door neerslag aan daken, dakgoten en afvoerpijpen.

Vergoeding bij indirecte neerslag

De opstalpolissen van ABN Amro (allrisk), ANWB, Hema, ING (All Risk), Unigarant en United Insurance kennen geen uitsluitingen. Ook schade als gevolg van ‘indirecte’ neerslag, die via de grond binnendringt, is gedekt.

Verzekering tegen overstroming

Waterschade door een dijkdoorbraak is bij geen enkele standaard opstalverzekeraar gedekt. Met de Overstromingsrisicoverzekering van de kleine maatschappij de Neerlandse ben je wel verzekerd tegen de gevolgen van een dijkdoorbraak.

ASR-klanten met een inboedel- of opstalverzekering krijgen per 1 januari 2020 een automatische uitbreiding. Zij zijn vanaf dat moment verzekerd voor schade door het falen van 'niet-primaire waterkeringen', zoals keringen langs regionale rivieren of kanalen.

Met een Premium Woningverzekering en Inboedelverzekering van Turien & Co zijn huizen met een herbouwwaarde vanaf €500.000 en inboedels met een nieuwwaarde vanaf €100.000 vanaf 1 januari 2020 verzekerd tegen schade als gevolg van door het overlopen, bezwijken of falen van zowel primaire als niet-primaire waterkeringen.

Vergoeding bij hevige regenval

De meeste verzekeraars vergoeden de schade wel als een overstroming komt door hevige plaatselijke regenval. Dit betekent ten minste 40 millimeter in 24 uur.

Uitzonderingen zijn ANWB, Aon Direct, Hema, Klaverblad (Budget), Unigarant, United Insurance en Verzekeruzelf.nl. Brand en ontploffing als gevólg van een overstroming zijn altijd gedekt. Met een inboedelverzekering van ABN Amro heb je bij schade door neerslag en uitstromend water een eigen risico van €220.

Vergoeding bij overstroomde leidingen

Maar water kan ook op andere manieren voor overlast zorgen. Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd, is bijvoorbeeld altijd gedekt. Dat geldt ook voor rioolwater, zij het bij Allianz alleen als de schade het gevolg is van een verstopping van rioolputten of -buizen.

Vergoeding bij bevroren leidingen

Schade die ontstaat door bevroren leidingen door vorst is niet verzekerd bij Allianz en de Budget-polis van Klaverblad. Bij andere verzekeraars, waaronder BLG, Reaal en SNS, wordt alleen schade bij leidingen die zich aan de buitenzijde van de woning bevinden niet vergoed. Woongarant stelt als voorwaarde dat er geen sprake mag zijn van nalatigheid.

Vergoeding bij lekkage

Ook door lekkage van leidingen kan waterschade in je huis ontstaan. De kosten voor het hak- en breekwerk om de leidingen te bereiken en de schade te herstellen, zijn bij alle opstalverzekeraars gedekt. Doorgaans geldt dit ook voor de schade aan de leidingen zelf, behalve bij ABN Amro, FBTO, InShared en ZLM.

Gevolgschade

Een opstalverzekering dekt geen 'eigen gebrek', een gebrek in het product zelf zoals slijtage of slechte kwaliteit. De gevolgen van eigen gebrek zijn wel gedekt. Is er geen gevolgschade, dan is er ook geen dekking voor het hak- en breekwerk om het eigen gebrek op te lossen.

Schade door grondwater

Schade als gevolg van grondwater is meestal niet gedekt. Gunstige uitzonderingen zijn hier Aegon, EAG Assuradeuren en ING (All Risk). ABN Amro, Allianz en Woongarant vergoeden deze schade alleen als het grondwater is binnengedrongen via afvoerleidingen en de daarop aangesloten (sanitaire) toestellen. Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren, ten slotte, is uitsluitend gedekt bij InShared of met een Maatwerk All-in-polis van N-N.

Tips om waterschade te voorkomen

Plaats een waterslot tussen de kraan en je (vaat)wasmachine

Heeft je huis een kelder? Plaats daar een waterdetector die alarm slaat bij een overstroming

Controleer regelmatig de kitranden in de badkamer, keuken en wc en vervang ze tijdig. Een verzekeraar kan het anders beschouwen als achterstallig onderhoud

Maak regelmatig je dakgoten schoon zodat de waterafvoer niet verstopt raakt (bijvoorbeeld met bladeren)

Zorg voor 'groen' in je tuin; met alleen tegels of andere verharding kan het water niet in de bodem wegzakken

Zet een regenton in de tuin om te voorkomen dat het riool overbelast raakt en regenwater richting je huis stroomt

Laat 's winters de buitenkra(a)n(en) leeglopen en sluit deze af

Laat de verwarming op minimaal 15 graden staan om te voorkomen dat de leidingen bevriezen

Tot slot: de meeste verzekeraars vergoeden niet of minder als je de schade op eigen houtje herstelt. Meld de schade daarom altijd eerst bij je verzekeraar. Dit kan ook het eigen risico drukken.

Bron: MoneyView/Consumentenbond, oktober 2018