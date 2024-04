Schade door grondwater

Als grondwater je huis binnenkomt, kan dit schade aan je huis veroorzaken. Denk aan je kelder die onderloopt. Alle opstalverzekeringen vergoeden dit standaard niet.

Grondwater kan ook op een andere manier schade veroorzaken. Dit gebeurt als er te weinig grondwater is. Dat komt bijvoorbeeld door langdurige droogte. Door lagere grondwaterstanden kunnen scheuren in muren en gevels ontstaan. Zo kan een woning verzakken en zelfs instorten. Verzekeraars vergoeden dit niet. Verzakking of instorting door fouten in de bouw van je huis is ook niet gedekt.

Verzekeraars die wel schade door grondwater vergoeden

Gelukkig zijn er een paar uitzonderingen. ABN Amro, Aegon, Allianz Direct, De Goudse en De Internationale vergoeden schade door grondwater als dit je huis is binnengekomen via afvoerleidingen. Ook als grondwater via je wc of badkuip binnenkomt, vergoeden deze verzekeraars de schade.

Vocht dat door de muur komt

Als het regent, kan er vocht door de buitenmuur van je huis komen. Dit kan schade veroorzaken aan de binnenkant. Als je buitenmuur niet goed is onderhouden, of niet goed is gebouwd, krijgt vocht een kans. Ook dit is een schade die je opstalverzekeraar niet dekt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het oplossen en betalen hiervan.

Schade door slecht onderhoud

Als er schade aan je huis ontstaat omdat je het niet goed hebt onderhouden, krijg je hiervoor geen geld van je verzekeraar. Dit noem je ook wel achterstallig onderhoud. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lekkage omdat je dakpannen niet goed liggen. Het is dus goed om klusjes aan je huis op tijd aan te pakken. Anders kan het je veel geld kosten.

Langzaam werkende invloeden

Langzaam werkende invloeden komen bijvoorbeeld door het weer. Denk bijvoorbeeld aan het verkleuren van je witte schilderwerk door de zon. Ook slijtage aan hout in je huis valt hieronder. Opstalverzekeraars vergoeden deze schade niet. Zorg er dus voor dat je de schade voor bent door je huis goed te onderhouden.

Schade door ongedierte

Heb je schade aan je huis door ongedierte, zoals ratten, muizen of wespen? Dan heb je in de ogen van je opstalverzekeraar pech. Zij vergoeden deze schade niet.

Gelukkig dekken opstalverzekeraars ook heel veel schade wel. Wat ze dekken, vind je in onze vergelijker.