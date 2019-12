Wat dekt je opstalverzekering bij brand?

Essentiële verzekeringen

Een inboedelverzekering en opstalverzekering zijn essentieel, zéker in geval van brand. Een opstalverzekering vergoedt de herbouw van je afgebrande koopwoning. Een inboedelverzekering vergoedt de schade aan je interieur en andere spullen.

Breekt er brand uit bij de buren en heb jij last van de gevolgschade (zoals roetschade of bluswater in huis) dan zijn deze kosten niet te verhalen op de verzekeringen van de buren. Je moet deze kosten zélf claimen, op je eigen inboedel- of opstalverzekering.

Blussen, schroeien en zengen

Alle opstalverzekeraars vergoeden de schade van brand en blussen. Ontploffingen en blikseminslag valt eveneens standaard onder de dekking. Schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is eveneens overal gedekt.

Bijzondere kosten

De grote verschillen tussen verzekeraars zitten hem in de zogenoemde bijzondere kosten na calamiteiten, zoals een woningbrand of ontploffing. Deze vergoedingen komen doorgaans bovenop het verzekerde bedrag op de polis en gaan dus niet ten koste van de schade-uitkering. Het gaat daarbij om de volgende kosten:

contra-expertise : een deskundige helpt jou bij het vaststellen van de schade en onderhandelt namens jou met de expert van de verzekeringsmaatschappij

: een deskundige helpt jou bij het vaststellen van de schade en onderhandelt namens jou met de expert van de verzekeringsmaatschappij bereddingskosten : kosten die gemaakt moeten worden om meer schade te voorkomen

: kosten die gemaakt moeten worden om meer schade te voorkomen opruimings- en saneringskosten: bijvoorbeeld na een brand waarbij asbest is vrijgekomen

bijvoorbeeld na een brand waarbij asbest is vrijgekomen vervangende woonruimte : als je tijdelijk niet in je eigen huis kunt wonen

: als je tijdelijk niet in je eigen huis kunt wonen het vervoeren en tijdelijk opslaan van je inboedel als je huis onbewoonbaar is

als je huis onbewoonbaar is tuinherstel

Sommige aanbieders vergoeden dit soort kosten volledig, terwijl anderen slechts een relatief laag bedrag - of soms zelfs niets - uitkeren. Is de schade groter dan de uitkering, dan betaal jij zelf het verschil.

