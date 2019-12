Opstalverzekering en asbestschade

Is je huis gebouwd vóór 1994? Dan is mogelijk asbest gebruikt. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar bij brand- of stormschade is het belangrijk dat je opstalverzekeraar alle (extra) kosten vergoedt. Dat doen ze echter niet allemaal.

Uitkering meestal te laag

Asbest opruimen dat vrijkomt bij een brand kan duur zijn. En het bedrag dat je verzekering uitkeert is vaak niet voldoende. De kosten voor losse brokken opruimen valt nog wel mee. Maar grond en oppervlakte schoonmaken (saneren) is een grotere klus. Preventief asbest verwijderen is trouwens nooit gedekt door je verzekering.

Asbest uit een ándere woning

Na bijvoorbeeld een brand, storm of ontploffing vergoeden alle opstalverzekeraars het opruimen van asbestresten in je eigen huis en bij de buren. Saneringskosten vallen meestal ook onder de dekking. Meestal tot een bepaald maximumbedrag of -percentage van het verzekerd bedrag (VB). Bij Aegon Basis, Allianz, AllSecur en Klaverblad is asbestsanering niet gedekt, bij Aegon Allrisk optioneel. Centraal Beheer, Avéro Achmea, FBTO en Interpolis vergoeden ook de kosten van het verwijderen van asbest afkomstig uit een ándere woning (tot €7500).

Overzicht verzekeraars

Verzekeraar Opruimingskosten Saneringskosten Dekking aansprakelijkheidsverzekering? ABN Amro onbeperkt onbeperkt ja Aegon Basis 10% VB nee ja Aegon Allrisk 10% VB €125.000 (opt.) ja Allianz €50.000 nee ja AllSecur €50.000 nee ja ANWB onbeperkt onbeperkt ja Aon Direct onbeperkt €25.000 nee ASR €50.000 €25.000 ja Centraal Beheer €100.000 onbeperkt nee Ditzo €50.000 €25.000 ja FBTO €100.000 €100.000 nee de Goudse €100.000 (opr+san) nee Hema onbeperkt €25.000 nee ING 100% VB 100% VB ja InShared €50.000 €35.000 nee Interpolis €100.000 onbeperkt nee Klaverblad €25.000 nee ja Nationale-Nederlanden 100% VB 100% VB ja nowGo 100% VB 100% VB ja Ohra onbeperkt onbeperkt ja Reaal Direct 20% VB 20% VB ja Reaal Basis/Allrisk 100% VB 100% VB ja SNS €40.000 €40.000 ja Unigarant onbeperkt onbeperkt ja United Insurance onbeperkt onbeperkt nee Univé €100.000 €100.000 nee Woongarant 10% VB 10% VB nee ZLM onbeperkt €25.000 ja

VB = verzekerd bedrag

Fikse afschrijving bij schade

Centraal Beheer, FBTO en Interpolis hebben per 1 juli 2018 hun afschrijvingspercentages aangepast. Was de (gedekte) schade in 2018? Dan stellen de 3 verzekeraars de waarde vast op 25% van nieuwe dakbedekking of gevelbekleding van dezelfde soort. De komende jaren neemt dat verder af tot 20% (2019), 15% (2020), 10% (2021) en ten slotte 5% (2022 of later). Univé heeft sinds 1 januari 2018 een vergelijkbare regeling, maar die geldt alleen voor zakelijke klanten.

Alleen de buitenzijde

De afschrijving geldt alleen voor de buitenkant van het dak of de gevel met asbest. Bij een schade aan de binnenzijde betalen Centraal Beheer, FBTO en Interpolis de volledige herstelkosten. Zij schrijven dus niet af op de binnenzijde, -beplating of het dakbeschot.

Wet- en regelgeving

Reaal en nowGo hanteren bij het vaststellen van de vergoeding bij schade aan asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding een aftrek vanwege waardevermindering of veroudering door slijtage. Daarbij houden zij onder meer rekening met de leeftijd van de dakplaat, de conditie van het oppervlak door verwering én de wet- en regelgeving rondom asbesthoudende daken en gevelbekleding.

Asbestschade uitgesloten

Klaverblad sluit asbest ‘in specifieke gevallen’ via een clausule uit. Een huiseigenaar die weet dat zijn woning asbest bevat, kan nog wel een opstalverzekering bij Klaverblad afsluiten. Maar afhankelijk van de situatie/hoeveelheid wordt dan het volgende uitgesloten:

Schade aan asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding.

Kosten voor het opruimen en/of saneren van asbest en asbesthoudende zaken (deze uitsluiting geldt niet na een brand of ontploffing).

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door asbest of asbesthoudende zaken. Normaal is Klaverblad een van de aansprakelijkheidsverzekeraars waar asbestschade aan derden wél is gedekt op de AVP (zie ook de tabel).

Nog eens 16 verzekeraars hebben nu geen afschrijvingsregeling of andere beperking voor asbestdaken. Maar misschien gaan ze dat de komende jaren wel invoeren. Op termijn zullen alle asbestdaken immers hoe dan ook moeten worden vervangen.

Verbod op asbestdaken van tafel

Met de aangescherpte voorwaarden speelden de genoemde opstalverzekeraars in op het aangekondigde verbod op asbestdaken per 1 januari 2025. Dit verbod is echter op de lange baan geschoven. Zijn de beperkte vergoedingen bij asbestschade daarmee nog wel in de haak? Inmiddels zijn er verzekerden met schade aan hun asbestdak die de redelijkheid van de afschrijfbepaling van hun opstalverzekeraar aanvechten, voor de rechter of het Kifid. De Consumentenbond houdt de uitkomsten hiervan nauwlettend in de gaten!

