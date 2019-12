Heb je een eigen huis, dan is een opstalverzekering verplicht. Huur je een woning of woon je in een appartement, dan hoef je meestal niet zelf een opstalverzekering af te sluiten. Maar er zijn uitzonderingen!

Wat dekt een opstalverzekering?

Als je een huis koopt, eist de hypotheekverstrekker dat je een opstalverzekering afsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening. Als dat afbrandt, is het onderpand ook weg. Een opstalverzekering dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daaronder vallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.

Een opstalverzekering keert uit als jouw huis getroffen wordt door:

brand- en of blusschade

rook- en roetschade

schade door ontploffing

wateroverlast (geen dijkdoorbraak)

blikseminslag

storm (vanaf windkracht 7)

neerslag en vorst

inbraak en diefstal

Zonnepanelen en funderingen

Meestal vallen zonnepanelen standaard onder de dekking. Dat geldt ook voor de funderingen van het huis. Bij de Budget-polis van Klaverblad en de Maatwerk-polissen van Nationale-Nederlanden kunnen deze worden uitgesloten. Bij Klaverblad vervalt dan wel de herbouwwaardegarantie.

Wat dekt de opstalverzekering niet?

Schade die je zelf aan je woonhuis veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat je iets op je dure plavuizenvloer laat kletteren, is alleen gedekt met een zogeheten allriskpolis. In het algemeen geldt dat schade alleen wordt vergoed als het om een 'onzeker voorval' gaat. Stort het dak in door jarenlang achterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Daarnaast stellen verzekeraars eisen aan de bouwaard van je woning (met bouwaard wordt het materiaal bedoeld waarvan de buitenwanden en dakbedekking zijn gemaakt). Rieten daken en woonwagens zijn bijvoorbeeld vaak uitgesloten.

Verzeker je appartement

Woon je in een appartement, dan sluit je meestal niet zelf een opstalverzekering af. Dat doet de verhuurder (bij een huurwoning), of de vereniging van eigenaars (vve) (bij een koopwoning) voor het hele gebouw. Meestal heb je alleen een losse inboedelverzekering nodig.

Slapende vve

Is er sprake van een 'slapende' vve, dan moet je wél zelf een opstalverzekering afsluiten. Dit komt vooral voor bij kleine, oude appartementencomplexen. Koop je een appartement, controleer dan altijd bij de vve hoe het met de opstalverzekering zit. Is de vereniging niet actief, dan kan het de moeite lonen deze nieuw leven in te blazen.

Eigenarenbelang

Is er wel een gezamenlijke opstalverzekering, maar is de afwerking van jouw appartement veel beter of duurder, dan kan het verstandig zijn een aanvullende verzekering af te sluiten. Als je bijvoorbeeld een veel duurdere badkamer of keuken hebt dan de andere eigenaren kun je dit ook meeverzekeren op je inboedelverzekering, via het zogeheten eigenarenbelang.

Liefst bij één maatschappij

De inboedel- en opstalverzekeringen (soms samen met de aansprakelijkheidsverzekering) worden ook wel 'woonverzekeringen' genoemd. Heb je een eigen huis? Dan adviseren we deze verzekeringen onder te brengen bij dezelfde verzekeraar. Als er dan schade ontstaat aan je huis én je inboedel, bijvoorbeeld door brand, voorkom je gedoe over wie welke schade vergoedt. Ook krijg je maar met één schade-afwikkelaar te maken en voorkom je dat je ergens dubbel of, erger nog, helemaal níet voor verzekerd bent. Het levert je vaak ook nog een aardige pakketkorting op.

Kies zelf de beste opstalverzekering

Vergelijk opstalverzekeringen en kies de verzekering die het beste bij je past. Of kijk welke opstalverzekering de beste is.