Is mijn laadpaal verzekerd?

Heb je een elektrische auto? Dan is een eigen laadpaal geen overbodige luxe. Met een eigen laadpaal ben je altijd verzekerd van een eigen laadplek. Maar wat als je laadpaal gestolen wordt? Ben je dan wel verzekerd? We zetten de verschillende dekkingen voor je op een rij.

Mobiel laadpunt of vaste laadpaal?

Als je een elektrische auto hebt, dan is een eigen laadpaal wel zo handig. Zo ben je thuis verzekerd van een laadplek. Je hoeft dan nooit meer op zoek naar een vrij laadstation in de buurt. Laden via een eigen punt is ook goedkoper dan publiek laden.

Ga je voor thuisladen? Dan heb je vaak de keuze uit een mobiel laadpunt of een vaste laadpaal. Wat je het best kunt kiezen hangt af van je auto en je persoonlijke voorkeuren. Met een mobiele thuislader laad je de elektrische auto op via een normaal stopcontact.

Een vaste laadpaal biedt meer gemak. Je kunt je auto direct opladen en hoeft er in principe niets bij te pakken.

Is mijn laadpunt verzekerd?

Een laadpunt voor je elektrische auto is niet goedkoop. Krijg je te maken met schade of diefstal? Dan kan het een fijn idee zijn dat je bij schade op een verzekering kunt terugvallen.

Op welke verzekering je laadpunt is verzekerd, hangt af of je een vast of mobiel laadpunt hebt. En of je een (koop)huis of appartement hebt. Bekijk welke situatie op jou van toepassing is.

Dekking via je verzekering