Klacht over leasemaatschappij

Heb je een private-lease-auto en loop je tegen problemen aan? Bijvoorbeeld over een schade die voor jouw rekening komt. Probeer er dan samen met de leasemaatschappij uit te komen. Check in ons stappenplan welke stappen je kunt nemen.

Rechten en plichten

In je leasecontract en de algemene voorwaarden staan de afspraken die je met je leasemaatschappij hebt. Zowel de leasemaatschappij als degene die de auto least moet zich aan deze regels houden. Denk hierbij aan afspraken over:

De maandelijkse betaling

Schade en onderhoud

De auto inleveren

Kosten als je meer kilometers rijdt

Vroegtijdig opzeggen

Ondanks dat de afspraken zijn vastgelegd, kan er onduidelijkheid of onenigheid ontstaan over een situatie. Bespreek dit met je leasemaatschappij, vaak kom je er samen wel uit. Kom je er niet samen uit en heb je net een leasecontract afgesloten? Dan kun je als consument binnen 14 dagen (na het ondertekenen) afzien van het leasecontract.

Stappenplan

Volg de stappen uit ons stappenplan en probeer er samen met de leasemaatschappij uit te komen.

Wat kun je verder doen?

Maak de klacht openbaar op Klachtenkompas.nl. Een initiatief van de Consumentenbond.

Met het lidmaatschap Geld & Recht van de Consumentenbond helpen we jou met financiële tips en ijzersterk juridisch advies. Je krijgt voor €7,50 per maand direct en onbeperkt toegang tot onze diensten, zoals onze handige voorbeeldbrieven.

Autolease-collectief via de Consumentenbond

Met het Autolease-collectief van de Consumentenbond ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract en een eerlijke prijs. Alle leasemaatschappijen in ons Autolease-collectief zijn aangesloten bij Keurmerk Private Lease.

Kies je voor een leasemaatschappij met het keurmerk dan zijn de verschillende voorwaarden voor leasen duidelijk en ben je beschermd tegen onverwachte en onredelijke kosten. Mocht je toch tegen problemen aanlopen, dan kun je aankloppen bij de Geschillencommissie Private Lease.

