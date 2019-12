Opstalverzekering en het eigen risico

Algemeen eigen risico

Het standaard eigen risico varieert van €0 tot €500. Bij de meeste opstalverzekeringen kun je de hoogte van het algemene eigen risico aanpassen. Afhankelijk van de verzekeraar lopen de mogelijkheden uiteen van €0 (geen eigen risico) tot €1000 (bij AllSecur). Daarbij geldt: een hoger eigen risico leidt tot een lágere premie. Aegon rekent een extra eigen risico van €150 (Basis) of €250 (Allrisk) voor de tweede schade die je binnen 1 jaar claimt.

Hoger eigen risico bij stormschade

De meeste opstalverzekeringen rekenen bij stormschade een afwijkend eigen risico. Dit varieert van €150 (ZLM) tot €450 (Klaverblad Budget). Bij ASR en Ditzo is het €375, maar kan dit tegen betaling van meer premie worden teruggebracht tot €0. Bij Aon Direct vervalt het eigen risico van €250 bij stormschade als je gebruik maakt van de eigen herstelservice. Bij AllSecur en de All-in polis van Woongarant is het eigen risico bij stormschade gelijk aan het gekozen algemeen eigen risico.

Let op: pas bij windkracht 7 of meer is er sprake van stormschade. Waaien je dakpannen met pakweg windkracht 4 van het huis, dan draai je volledig zelf op voor de schade.

Extra eigen risico bij allrisk-schade

Opstalverzekeraars kunnen een extra eigen risico rekenen voor zogeheten allrisk-schades. Denk hierbij aan ongelukjes die je zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld: je stoot per ongeluk een emmer sop om over je houten vloer en die raakt flink beschadigd. In dat geval heb alleen iets aan een opstalverzekering met allriskdekking. ABN Amro hanteert in dat geval een extra eigen risico van €100, bovenop het gekozen eigen risico.

Minder eigen risico bij glasschade

De meeste opstalverzekeraars rekenen geen eigen risico bij glasschade. Aegon (Basis), ANWB, Aon Direct en Hema rekenen wel altijd een eigen risico. ZLM kent bij glasschade een eigen risico van €20 in plaats van de standaard €45. Je hoeft dit echter niet te betalen als je gebruikmaakt van een schadeherstelbedrijf waar ZLM een contract mee heeft. Dit heet schadesturing en kennen we vooral van autoverzekeringen.