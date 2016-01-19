Over onze test & dienstverlening

Wat doen wij voor jou?

Met onze Woonverzekering Vergelijker vergelijk je inboedel- en opstalverzekeringen van ongeveer 25 aanbieders. Je kijkt hierbij naar de premie en de voorwaarden. Een combinatie van een inboedel- en een opstalverzekering wordt ook wel een woonverzekering genoemd.

We vragen eerst naar een aantal persoonlijke gegevens zoals:

Postcode

Gezinssamenstelling

Woning

Netto maandinkomen

Deze gegevens zijn nodig om te zien welke verzekering het beste bij jou past.

Sorteren

De uitkomsten kun je sorteren op premie en Testoordeel. Bij premie staat de goedkoopste verzekering bovenaan. Je kunt kiezen zelf kiezen of je de premie per maand of per jaar wilt zien. Bij Testoordeel staat de verzekering met de hoogste score op voorwaarden bovenaan.

Hoe wij testen

We beoordelen de voorwaarden van de inboedel- en opstalverzekeringen met ons testoordeel. Daarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter de voorwaarden.

We bepalen welke voorwaarden we meenemen in het onderzoek. We kijken of die voorwaarden beter of slechter zijn dan die van andere verzekeraars. We geven die voorwaarden een weging. Daarbij kijken we hoe belangrijk die voorwaarden zijn. Belangrijke voorwaarden tellen zwaarder mee.

MoneyView ProductRating

Voor het beoordelen van de voorwaarden gebruiken we de database van MoneyView. Daardoor kunnen we alleen inboedel- en opstalverzekeringen beoordelen die in die database staan.

Weging op de basis-totaalscore

Van voorwaarden die bij elkaar horen, maken we één onderdeel. Bijvoorbeeld alle voorwaarden die te maken hebben met de allrisk-dekking. Per onderdeel tellen we scores bij elkaar op.

Op die manier ontstaat er een puntentotaal. Dat puntentotaal rekenen we om naar een rapportcijfer op een schaal van 1 tot en met 10.

Dekkingsaspecten en weging

We bekijken de voorwaarden van de verzekering. Elk onderdeel heeft een eigen wegingspercentage.

Inboedelverzekering

Dekking bij diefstal, neerslag, brand etc: 40%

Dekking voor bijkomende kosten na een calamiteit: 11%

Nieuwwaarderegeling: 10%

Mobiele elektronica (smartphones, tablets): 7,5%

Kostbaarheden: 7,5%

Acceptatie en contract/opzegopties: 5%

Specifieke allriskdekking: 5%

Eigen risico: 5%

inboedelwaardegarantie: 4%

Woningverduurzaming 5%

Opstalverzekering

Dekking algemeen: 25%

Aanvullende vergoedingen na een calamiteit: 20%

Herbouwwaardegarantie: 15%

Glasdekking: 10%

Overstroming: 10%

Eigen risico: 5%

Specifieke allriskdekking: 5%

Acceptatie en contract/opzegopties: 5%

Woningverduurzaming 5%

De inboedel- en opstalverzekering tellen allebei voor 50% mee bij het bepalen van het totale testoordeel van de woonverzekering. Het is verstandig om je polis bij 1 verzekeraar af te sluiten. Dit voorkomt gedoe bij schade.

Welke inboedel- en opstalverzekeringen kun je vergelijken?

De volgende aanbieders zijn opgenomen in onze Vergelijker. Bij de meeste aanbieders kun je ook direct een verzekering aanvragen.

Verzekeraar Afsluiten via Vergelijker ABN AMRO* ja Allianz ja** Allianz Direct nee ANWB nee ASN nee a.s.r. ja Avéro Achmea nee Centraal Beheer ja De Goudse nee De Internationale nee FBTO ja Ik kies zelf van a.s.r. ja ING* ja InShared ja Interpolis nee Klaverblad ja Lancyr nee Lemonade ja Nationale-Nederlanden ja Nationale-Nederlanden Bank ja Ohra ja OpGroen nee Rhion ja Unigarant ja Univé ja Vereniging Eigen Huis ja Zevenwouden nee ZLM (alleen in Zeeland en Noord-Brabant) nee

*De verzekeringen van ABN AMRO en ING kun je alleen afsluiten als klant van de bank. Wil je hier als nieuwe klant een verzekering afsluiten? Dan komen er kosten van een betaalrekening bij.

** Alleen de inboedelverzekering van Allianz kun je via de Vergelijker afsluiten.

Woonverzekeraars die hier niet onder vallen

Met sommige woonverzekeraars doen wij geen zaken. Bijvoorbeeld omdat zij geen premies doorgeven, zoals Interpolis. Of omdat ze niet samenwerken met onze partner RISK Verzekeringen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk aanbieders te vergelijken.

Samenwerking Consumentenbond en RISK Verzekeringen

De Consumentenbond zet samen met RISK Verzekeringen de prijzen van inboedel- en opstalverzekeringen op een rij. RISK Verzekeringen heeft contact met veel van de verzekeraars en verzamelt voor ons de specificaties en actuele tarieven.

Geen enkele verzekeraar heeft een direct of indirect belang in de Inboedel- en Opstalverzekering Vergelijker. Met de Woonverzekering Vergelijker van de Consumentenbond vergelijk je dus onafhankelijk de premies en voorwaarden van inboedel- en opstalverzekeringen.

Beste uit de Test

De inboedel- of opstalverzekering met het hoogste Testoordeel komt als Beste uit de Test. Daarnaast wijzen we ook de beste woonverzekeraar aan. Dat is de verzekeraar die als Beste uit de Test komt voor de combinatie van inboedel- en opstalverzekering.

Bekijk hier:

Hoe verdienen wij aan inboedel- en opstalverzekeringen?

Bij het aanvragen van een inboedel- en opstalverzekering werken wij samen met RISK Verzekeringen. Hier moet je opnieuw een aantal gegevens invullen. RISK handelt de aanvraag verder af.

De Consumentenbond ontvangt een vaste vergoeding voor elke afgesloten polis. Daarbij maakt de hoogte van de premie en de gekozen dekking niet uit.

Lees meer over deze vergoeding en onze inkomsten.

Geen winstoogmerk

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren we in betere dienstverlening voor consumenten, vooral voor onze leden.

Vergunning

Wij hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in verzekeringen. Het nummer is 12020656.