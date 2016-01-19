Over onze test & dienstverlening

Francien Schelhaas Expert inboedelverzekeringenBijgewerkt op:1 april 2026
Met onze Woonverzekering Vergelijker vergelijk je inboedel- en opstalverzekeringen van ongeveer 25 aanbieders. Je kijkt hierbij naar de premie en de voorwaarden. Een combinatie van een inboedel- en een opstalverzekering wordt ook wel een woonverzekering genoemd.
We vragen eerst naar een aantal persoonlijke gegevens zoals:
Deze gegevens zijn nodig om te zien welke verzekering het beste bij jou past.
De uitkomsten kun je sorteren op premie en Testoordeel. Bij premie staat de goedkoopste verzekering bovenaan. Je kunt kiezen zelf kiezen of je de premie per maand of per jaar wilt zien. Bij Testoordeel staat de verzekering met de hoogste score op voorwaarden bovenaan.
We beoordelen de voorwaarden van de inboedel- en opstalverzekeringen met ons testoordeel. Daarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter de voorwaarden.
Voor het beoordelen van de voorwaarden gebruiken we de database van MoneyView. Daardoor kunnen we alleen inboedel- en opstalverzekeringen beoordelen die in die database staan.
Van voorwaarden die bij elkaar horen, maken we één onderdeel. Bijvoorbeeld alle voorwaarden die te maken hebben met de allrisk-dekking. Per onderdeel tellen we scores bij elkaar op.
Op die manier ontstaat er een puntentotaal. Dat puntentotaal rekenen we om naar een rapportcijfer op een schaal van 1 tot en met 10.
We bekijken de voorwaarden van de verzekering. Elk onderdeel heeft een eigen wegingspercentage.
De inboedel- en opstalverzekering tellen allebei voor 50% mee bij het bepalen van het totale testoordeel van de woonverzekering. Het is verstandig om je polis bij 1 verzekeraar af te sluiten. Dit voorkomt gedoe bij schade.
De volgende aanbieders zijn opgenomen in onze Vergelijker. Bij de meeste aanbieders kun je ook direct een verzekering aanvragen.
|
Verzekeraar
|Afsluiten via Vergelijker
|ABN AMRO*
|ja
|Allianz
|ja**
|Allianz Direct
|nee
|ANWB
|nee
|ASN
|nee
|a.s.r.
|ja
|Avéro Achmea
|nee
|Centraal Beheer
|ja
|De Goudse
|nee
|De Internationale
|nee
|FBTO
|ja
|Ik kies zelf van a.s.r.
|ja
|ING*
|ja
|InShared
|ja
|Interpolis
|nee
|Klaverblad
|ja
|Lancyr
|nee
|Lemonade
|ja
|Nationale-Nederlanden
|ja
|Nationale-Nederlanden Bank
|ja
|Ohra
|ja
|OpGroen
|nee
|Rhion
|ja
|Unigarant
|ja
|Univé
|ja
|Vereniging Eigen Huis
|ja
|Zevenwouden
|nee
|ZLM (alleen in Zeeland en Noord-Brabant)
|nee
*De verzekeringen van ABN AMRO en ING kun je alleen afsluiten als klant van de bank. Wil je hier als nieuwe klant een verzekering afsluiten? Dan komen er kosten van een betaalrekening bij.
** Alleen de inboedelverzekering van Allianz kun je via de Vergelijker afsluiten.
Met sommige woonverzekeraars doen wij geen zaken. Bijvoorbeeld omdat zij geen premies doorgeven, zoals Interpolis. Of omdat ze niet samenwerken met onze partner RISK Verzekeringen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk aanbieders te vergelijken.
De Consumentenbond zet samen met RISK Verzekeringen de prijzen van inboedel- en opstalverzekeringen op een rij. RISK Verzekeringen heeft contact met veel van de verzekeraars en verzamelt voor ons de specificaties en actuele tarieven.
Geen enkele verzekeraar heeft een direct of indirect belang in de Inboedel- en Opstalverzekering Vergelijker. Met de Woonverzekering Vergelijker van de Consumentenbond vergelijk je dus onafhankelijk de premies en voorwaarden van inboedel- en opstalverzekeringen.
De inboedel- of opstalverzekering met het hoogste Testoordeel komt als Beste uit de Test. Daarnaast wijzen we ook de beste woonverzekeraar aan. Dat is de verzekeraar die als Beste uit de Test komt voor de combinatie van inboedel- en opstalverzekering.
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Bij het aanvragen van een inboedel- en opstalverzekering werken wij samen met RISK Verzekeringen. Hier moet je opnieuw een aantal gegevens invullen. RISK handelt de aanvraag verder af.
De Consumentenbond ontvangt een vaste vergoeding voor elke afgesloten polis. Daarbij maakt de hoogte van de premie en de gekozen dekking niet uit.
Lees meer over deze vergoeding en onze inkomsten.
De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren we in betere dienstverlening voor consumenten, vooral voor onze leden.
Wij hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in verzekeringen. Het nummer is 12020656.