Dubbel verzekerd

Bedrijven die tijdelijke opslag aanbieden zijn niet verantwoordelijk als er schade aan jouw spullen is. Toch zijn er opslagbedrijven die een verzekering voor je afsluiten. Dit zit dan vaak bij de huur inbegrepen.

Check dus of jouw spullen in tijdelijke opslag al verzekerd zijn. Als je zelf te snel een inboedelverzekering afsluit, kan je dubbel verzekerd zijn. Dat is zonde.

Wat is verzekerd bij tijdelijke opslag?

Bijna alle inboedelverzekeraars dekken tijdelijke opslag. Maar controleer altijd goed waar. Is dat alleen bij een verhuisbedrijf of in een selfstoragegebouw. Of ook als je je inboedel zelf opslaat in een schuur of garage.

Bij Nationale Nederlanden ben je bijvoorbeeld ook verzekerd voor opslag in een garagebox. Maar voor een allriskdekking moet het wel je eigen garagebox zijn (koop of huur). Bij andere gebouwen geldt een basisdekking.

Unigarant dekt geen tijdelijke opslag. FBTO alleen niet bij de Basis inboedelverzekering. Bij ANWB is inboedel in de opslag alleen verzekerd als je een Buitenhuisdekking afsluit. Bij de verzekeraars die tijdelijke opslag wél dekken, zijn er grote verschillen in wat zij verzekeren.

Bij een deel van de verzekeraars geldt een maximale termijn. Die varieert tussen de 3 en 6 maanden. Hieronder een overzicht van de verzekeraars die een termijn hanteren.

Maximaal 3 maanden bij: Allianz, Allianz Direct, AnsvarIdéa, De Goudse, Ik kies zelf van a.s.r., Klaverblad, Univé, ZLM

Maximaal 6 maanden bij: Lancyr, Rhion, Vereniging Eigen Huis, Zevenwouden

Bij Lemonade is er bij verhuizing maximaal 7 dagen dekking voor tijdelijke opslag.

Wat krijg je terug bij schade tijdens opslag?

Naast een maximale termijn kan er een maximale vergoeding gelden. Dat is niet altijd het geval.

De volgende verzekeraars hebben een onbeperkte vergoeding:

Centraal Beheer

FBTO (niet bij FBTO basispolis)

Interpolis

OHRA

Univé

ZLM

Dat betekent dat elk schadebedrag wordt vergoed. Bij a.s.r. is het mogelijk om een onbeperkte maximale vergoeding aanvullend mee te verzekeren. Dit is standaard meeverzekerd tot €7500. Andere verzekeraars betalen je bij schade tussen de €1500 en €200.000 terug.

Extra voorwaarden bij verzekeren opslag

Let op eventuele aanvullende eisen van verzekeraars. OHRA zegt bijvoorbeeld dat inboedel in Nederland is verzekerd als je maatregelen tegen inbraak, brand en water neemt. Denk bijvoorbeeld aan een toegangscontrolesysteem, camerabewaking en een brand- en inbraakmeldsysteem. Diefstal is alleen verzekerd na inbraak.

Ook kunnen er uitsluitingen gelden op de dekking als je inboedel ligt opgeslagen in een opslag. Geld of kostbaarheden (zoals sieraden) zijn vaak niet verzekerd.

Opslag in een schuur of garagebox

Bij het verzekeren van tijdelijke opslag gaat het meestal om het verzekeren van je inboedel bij een verhuisbedrijf of selfstoragelocatie. Sla je je inboedel op in een schuur of garage? Dan heb je mogelijk een aanvullende verzekering nodig.

Stappenplan verzekeren bij opslag